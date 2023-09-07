About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Кондиционер LG ARTCOOL Mirror, Dual Inverter, до 36 м², UVnano™, R32, умный дом ThinQ

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Кондиционер LG ARTCOOL Mirror, Dual Inverter, до 36 м², UVnano™, R32, умный дом ThinQ

AC12BK

Кондиционер LG ARTCOOL Mirror, Dual Inverter, до 36 м², UVnano™, R32, умный дом ThinQ

AC09BK

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Площадь помещения
до 36 м²
Основная технология
Компрессор Dual Inverter
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г)
837 x 308 x 192
Особенности
UVnano™, хладагент R32, удаленное управление ThinQ

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кондиционера

Настенная сплит система

Режим Лето/Зима

Тип мотора

DUAL Inverter Compressor™

Максимальная площадь охлаждения, м²

до 36

Мощность охлаждения, кВт.

3.5

Мощность обогрева, кВт.

4.0

Класс энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев)

A++ / A+

Потребление электроэнергии (охлаждение/обогрев), кВт*ч/год

186 / 875

Диапазон рабочей температуры (охлаждение), ⁰C

-15 ~ +48

Диапазон рабочей температуры (обогрев), ⁰C

-15 ~ +24

ХЛАДАГЕНТ

Тип

R32

Количество, грамм

700

Дополнительная заправка, г/м

20

Управление

Электронный расширительный клапан

Коэффициент глобального потепления

675

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Уровень шума, охлаждение (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.

45 / 41 / 35 / 27 / 19

Уровень шума, обогрев (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин), дБ.

45 / 41 / 35 / 27

Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм

837 x 308 x 192

Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм

882 x 385 x 253

Вес без упаковки, кг

9.9

Вес в упаковке, кг

12.5

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Скорость вращения при охлаждении, об/мин (Мин ~ Макс)

230 ~ 1000

Скорость вращения при обогреве, об/мин (Мин ~ Макс)

230 ~ 1000

Уровень шума, охлаждение, дБ

48

Уровень шума, обогрев, дБ

50

Габариты без упаковки (ШхВхГ), мм

717 x 495 x 230

Габариты в упаковке (ШхВхГ), мм

836 x 540 x 321

Вес без упаковки, кг

25.1

Вес в упаковке, кг

27.2

ТРУБОПРОВОД

Жидкость, мм/[дюймы]

6.35 [1/4]

Газ, мм/[дюймы]

9.52 [3/8]

Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм

16.0/21.5

Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м

3 ~ 7.5 ~ 15

Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Wi-Fi

UVnano™

Автоматическая очистка

Ионизация

Таймер

до 24 часов

Антикоррозионное покрытие GoldFin™

ПОТОК ВОЗДУХА

Регулировка по горизонтали

5 ступеней

Регулировка по вертикали

6 ступеней

Быстрое охлаждение / Быстрый нагрев (Jet Cool)

● / ●

Технология Energy Control

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внутренний блок

Наружный блок

Инструкция по эксплуатации

Пульт управления

ГАРАНТИЯ

1 год

10 лет на компрессор

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами