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Кондиционер LG DUALCOOL Deluxe H12S1D | до 36 м²
Кондиционер LG DUALCOOL Deluxe H12S1D | до 36 м²
Основные характеристики
- Равномерное распределение воздуха с DUAL Vane
- Экономия энергии с DUAL Inverter Compressor
- Очищение внутреннего вентилятора UVnano
- Регулировка климата для комфортного сна Comfort Sleep
- Режимы быстрого охлаждения и обогрева Fast Cooling / Fast Heating
- Интеллектуальное управление через Wi-Fi (ThinQ)
Совершенно новые кондиционеры LG
Новые кондиционеры LG уже здесь!
Комфортное кондиционирование
Сбалансированная влажность
Проактивное энергосбережение
Умная система Air Care
Комфортное кондиционирование
Soft Air
Мягкий поток воздуха, настроенный под Вас
Функция Soft Air меняет направление потока воздуха, обеспечивая более мягкое и комфортное охлаждение. Настройте свой персональный диапазон обдува и температуру.
Комфортная подача воздуха
Когда включен режим Soft Air, нижняя лопасть закрывается. Это создает косвенный поток воздуха, циркулирующий от потолка к полу.
В зависимости от работы лопасти, изменяется направление воздушного потока. Можно выбрать различные режимы работы в зависимости от ситуации, например, для занятий спортом или отдыха.
Персонализированный охлаждение с управлением потока воздуха
Контролируйте температуру воздуха и диапозон скорости потока, чтобы настроить идеальное охлаждение. 9-ступенчатая регулировка температуры и 5-ступенчатая настройка скорости воздушного потока обеспечивают оптимальный баланс температуры и циркуляции воздуха в соответствии с вашими предпочтениями.
Настройте температуру воздуха в 9 уровнях и скорость потока воздуха в 5 уровнях более подробно.
*Эта функция применяется только в режимах охлаждения и вентиляции. (В режиме вентиляции можно управлять только скоростью воздушного потока.)
*Температура воздушного потока может регулироваться с помощью пульта дистанционного управления или ThinQ.
*Установка температуры в помещении возможна только через ThinQ.
*Функция доступна, если температура в помещении ниже 28℃.
*TUV подтвердил улучшение теплового комфорта на 70% (-0.5<PMV<0.5) в передней зоне устройства при работе в режиме Soft Air по сравнению с предыдущей моделью.
*Испытательная организация: TÜV Rheinland Witness Testing
*Место проведения испытаний: Испытательный центр LG для жилых помещений, 27,0㎡ (площадь), 64,8㎥ (объем)
*Дата испытаний: Декабрь 2023
*Тестируемые модели: S3-M121L1C0, SW09BAJWAN(SW09AJAU)
*Условия испытаний: В помещении 30±0,3˚C RH 60±5%, на улице 30±0,3˚C RH 60±5%
*Метод испытаний: Измерение температуры, скорости воздушного потока и расчет теплового комфорта в указанной зоне после 1 часа работы в режиме Soft Air
- Зона измерений: расстояние от 0 до 4,8 м от устройства (с шагом 1,2 м), высота 0,6 м и 1,1 м (высота сидящего человека)
- Расчет теплового комфорта (по уравнению PMV ISO 7730): использованы измеренные значения температуры, влажности, скорости воздушного потока, радиационной температуры, а также коэффициент теплоизоляции одежды (0,5 clo – летняя одежда) и уровень метаболизма (1 MET – сидячее положение).
Результаты испытаний:
Режим Soft Air в модели S3-M121L1C0 обеспечил тепловой комфорт по всей зоне измерений. (PMV: -0.140.28, сквозняк: 2.68.5%)
Режим Comfort в модели SW09BAJWAN (SW09AJAU) обеспечил тепловой комфорт в отдельных зонах. (PMV: -1.730.21, сквозняк: 7.033.8%)
Уровни теплового комфорта (7 ступеней):
-3: холодно, -2: прохладно, -1: слегка прохладно, 0: нейтрально, +1: слегка тепло, +2: тепло, +3: жарко
Диапазон теплового комфорта: -0.5 < PMV < +0.5, сквозняк <10%
(Справочный стандарт: ISO 7730 (2005) Эргономика тепловой среды)
Номер отчета об испытаниях: KR238S9L 001
Фактические условия эксплуатации могут отличаться от результатов лабораторных измерений.
DUAL Vane
Оптимальное направление потока воздуха, комфорт при любой температуре
Две лопасти направляют поток воздуха вверх/вниз, дальше и быстрее, создавая идеальный комфорт в любое время года.
Более длинный воздушный поток
Прохладный воздух достигнет вас даже с другого конца комнаты благодаря дальности потока в 22 м. Это на 22% больше по сравнению с предыдущими моделями.
Прохладный воздух распространяется быстрее и дальше благодаря двойной нижней лопасти
Быстрое охлаждение
Двойные лопасти направляют прохладный воздух вверх, обеспечивая охлаждение на 23% быстрее без ощущения сквозняка.
Прохладный воздух направляется вверх, чтобы быстрее охладить помещение, а затем плавно опускается вниз
Быстрый нагрев
Двойные лопасти направляют теплый воздух вниз, обеспечивая обогрев на 6% быстрее без прямого горячего воздуха.
Теплый воздух направляется вниз, а затем поднимается вверх, что ускоряет прогрев помещения.
*Дата: 2023.06. Результаты измерений в тестовой камере кондиционеров LG, высота установки 1,8 м, режим вентиляции (Fan mode). С помощью датчика скорости воздушного потока был измерен диапазон высоты от 0,1 до 1,7 м с шагом 0,2 м. Определена максимальная дальность воздушного потока со скоростью более 0,25 м/с от устройства.
Тестируемая модель: S3-M121L1C0. Результат теста: Платформа S1 направляет воздушный поток на расстояние до 22 м в заданных условиях тестирования.
*Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Дата: 2023.10
Испытания в камере домашней среды кондиционеров LG, 20,9 ㎡ / 50,1 ㎥, режим Jet Mode.
Входные параметры: В помещении: DB (33±0,3)℃ / RH (60±5)%, На улице: DB (35±0,3)℃ / RH (50±5)%, Настройка 18℃ в режиме охлаждения, В помещении: DB (12±0,3)℃ / RH (60±5)%, На улице: DB (7±0,3)℃ / RH (87±5)%, Настройка 30℃ в режиме обогрева, Измерялось время, необходимое для снижения температуры на 5℃ (в режиме охлаждения) или повышения температуры на 5℃ (в режиме обогрева) от исходной средней комнатной температуры. Тестируемая модель: S3-M121L1C0. Результат теста: Платформа S1 направляет воздушный поток на расстояние до 22 м в заданных условиях тестирования.
*Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Результаты испытаний: Новая платформа S1 обеспечивает охлаждение на 23% быстрее и обогрев на 6% быстрее, чем предыдущая модель SK, согласно условиям тестирования.
*Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
Управление влажностью
Комфортная влажность для вашего уюта
Оптимальный баланс влажности воздуха обеспечит вам комфорт. Система контроля комфортной влажности отслеживает уровень влажности, чтобы поддерживать подачу воздуха на оптимальном уровне для выбранной вами температуры.
Когда активируется режим "Комфортное управление влажностью", функция отслеживает относительную влажность в помещении и поддерживает оптимальный уровень влажности в соответствии с заданной температурой.
*Поток воздуха изменяется автоматически в зависимости от условий эксплуатации.
*Этой функцией можно управлять с помощью пульта дистанционного управления и ThinQ.
*В этой функции можно задать только желаемую температуру (влажность регулируется автоматически).
kW Manager
Проактивная экономия энергии в ваших руках
Легко управляйте потреблением электроэнергии с помощью запланированного и проактивного контроля энергии. Полностью контролируйте охлаждение вашего дома и устанавливайте лимиты энергопотребления.
Энергопотребление кондиционера может быть использовано в пределах заранее установленного целевого значения.
Умное управление энергией с приложением LG ThinQ™
Определяйте периоды использования и уровень энергопотребления в удобном приложении ThinQ™. Если суточный лимит потребления превышен, оставшиеся дни автоматически перерассчитываются в рамках заданных вами ограничений.
Когда достигается и используется заданное количество, в приложении ThinQ появляется уведомление.
*Эта функция может различаться в зависимости от продукта и страны.
*В течение установленного периода осуществляется мониторинг накопленной электроэнергии, а также выполняются операции по ограничению потребления электроэнергии на оставшийся период.
*Если суточное электропотребление превышает заданный лимит периода, оставшийся объем потребления пересчитывается автоматически для поддержания целевого показателя.
Эта функция доступна только через умное приложение LG ThinQ™.
Если общее потребление электроэнергии в пределах установленного периода превышает заданное количество, функция kW Manager будет деактивирована, и устройство вернется в общий режим работы. Вы получите уведомление об этом через приложение LG ThinQ™.
*Эта функция может различаться в зависимости от модели продукта и страны.
*В течение заданного периода накапливаемое потребление электроэнергии отслеживается, и для оставшегося времени выполняются операции по ограничению энергопотребления.
*Если суточное потребление электроэнергии превышает целевой показатель на установленный период, оставшееся доступное потребление автоматически перерассчитывается для поддержания заданного лимита.
Эта функция доступна только через умное приложение LG ThinQ™.
Если общее потребление электроэнергии в течение заданного периода превышает установленный лимит, функция kW Manager отключается, и устройство возвращается в обычный режим работы. Вы получите уведомление об этом в приложении LG ThinQ™.
Датчик обнаружения открытого окна
Предотвращение потерь энергии с помощью функции обнаружения открытого окна
Оставляйте кондиционер включенным даже при циркуляции воздуха в доме — устройство автоматически переходит в энергосберегающий режим при открытых окнах.
*По умолчанию эта функция отключена при поставке устройства. Настроить её можно только через ThinQ.
*Функция «Обнаружение открытого окна» доступна только в режимах охлаждения и обогрева.
*Стандартное время работы режима энергосбережения — 10 минут, но в приложении ThinQ его можно изменить до 60 минут.
Умная система Air Care
Умный дом начинается с LG ThinQ™
Управляйте кондиционером и получайте актуальные уведомления в удобном приложении LG ThinQ™.
Кондиционер и смартфон с экраном LG ThinQ™. Вокруг смартфона отображаются значки, обозначающие функции приложения ThinQ.
Простое управление с помощью голосового помощника
Скажите своему кондиционеру, что вам нужно, и он выполнит команду. Просто скажите: «Включи/выключи кондиционер», и умная колонка с ИИ услышит вас и включит или выключит устройство.
Мужчина разговаривает с AI-колонкой и включает кондиционер.
Подключайтесь и управляйте откуда угодно
Приложение LG ThinQ™ позволяет легко подключаться к кондиционеру самым простым способом. Запускайте кондиционер одним касанием кнопки.
Мужчины заранее охлаждают свои дома, включая кондиционер с помощью ThinQ™ после того, как выходят из дома.
Эффективное обслуживание
Приложение LG ThinQ™ постоянно отслеживает работу вашего кондиционера. Будь то повседневное обслуживание или другие задачи, приложение позволяет легко отслеживать потребление энергии.
Женщина, наслаждаясь прохладным воздухом кондиционера, проверяет энергопотребление устройства через экран приложения ThinQ™.
Freeze Cleaning
Поддерживайте внутреннюю часть вашего устройства кристально чистой
Очистка труднодоступных мест внутри вашего кондиционера станет легкой с режимом Freeze Cleaning1). Талый лёд смывает пыль и загрязнения, вызывающие неприятные запахи, снижает количество вредных бактерий и делает воздух в вашем доме свежее.
Иконка показывает процесс очистки внутренней части кондиционера с помощью функции Freeze Cleaning (замерзание, промывание и сушка)
Откройте для себя систему очистки воздуха LG DUALCOOL
Auto Clean+
Auto Clean+ активируется после использования кондиционера, подавая воздух для удаления влаги. Время работы автоматически устанавливается до 20 минут в зависимости от условий эксплуатации. Вы можете настроить объем воздушного потока для более быстрого и интенсивного высушивания или для тихой работы.
Теплообменник высушивается внутренним потоком воздуха.
Plasmaster™Ionizer++
Сохраняя пространство чистым, ионизатор удаляет 99,9%* прилипших бактерий, что подтверждено TUV3) и Intertek4).
Пузырьки с положительными и отрицательными зарядами движутся по воздуху благодаря Plasmaster Ionizer. Ионы с разными зарядами окружают бактерии, способствуя их устранению. В углу изображения видно логотип Plasmaster Ionizer.
Pre-Filter™
Крупные частицы пыли задерживаются на первом уровне фильтрации.
Кондиционер с открытым фильтром и детализированным разрезом, показывающим процесс фильтрации пыли
Фильтр от аллергии
Летающие аллергены, такие как пылевые клещи, удаляются из воздуха, что подтверждено BAF5).
Показан кондиционер сбоку с фильтрами над ним, чтобы продемонстрировать установленный внутри противоаллергенный фильтр. Рядом с машиной стоит экологически безопасный противоаллергенный фильтр с попавшими в него пылевыми клещами. В правом верхнем углу отображается логотип противоаллергенного фильтра.
*Изображение изделия приведено только в целях иллюстрации и может отличаться от реального изделия.
1) *TÜV Rheinland Korea подтверждает, что режим очистки замораживанием испарителя кондиционеров LG обладает эффективностью снижения бактерий на основе результатов тестов при предложенных условиях испытаний. Документ № KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
Этот результат теста был получен на основе отчета об испытаниях, в котором зафиксирован уровень сокращения Pseudomonas aeruginosa на 99,0% от международно признанной лаборатории, что может изменяться в зависимости от реальных условий.
Лаборатория, в которой проводилось испытание : TÜV Rheinland
Период, в течение которого проводились испытания : 2023. 04~05
Испытываемая модель : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Тестируемые бактерии : Подтвержден уровень снижения "Pseudomonas aeruginosa" до 99,0%
Эту функцию можно использовать только через ThinQ.
В зависимости от условий окружающей среды, время работы режима Freeze Cleaning может составлять до 65 минут.
2) Когда продукт выключен, функция Auto Cleaning+ работает автоматически. В режиме Auto Cleaning+ продукт работает в режиме вентилятора в течение определенного времени, чтобы помочь удалить остаточную влагу с теплообменника. Режим Auto Cleaning+ активируется при отгрузке продукта. Через приложение ThinQ вы можете настроить скорость ветра и регулировать скорость сушки. Условия сушки/внутри устройства могут отличаться в зависимости от температуры или влажности воздуха в помещении.
3) Испытание TÜV Rheinland подтвердило, что функция Plasmaster™ Ionizer++ удаляет до 99,9 % накопившихся бактерий (Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa) в испытательной лабораторией площадью 30 м³. Испытание прошла модель SW09BAJWAN. Тест не измерял эффективность удаления бактерий в кондиционере, и эффективность удаления бактерий может отличаться от условий реального использования.
4) Intertek подтвердил, что Plasmaster™ Ionizer++ удаляет до 99,9% прилипших бактерий (Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa) в тестовой комнате объемом 30 м³. Испытанная модель: SW09BAJWAN. Тест не оценивал эффективность удаления бактерий внутри кондиционера, и фактическая эффективность может отличаться в реальных условиях эксплуатации.
5) Подтвержденный BAF фильтр от аллергии удаляет аллергены, такие как пылевые клещи, находящиеся в воздухе.
[Сертификация BAF] Орган сертификации: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK). Категория сертификации: Снижение воздействия аллергенов пылевых клещей. Триггеры: Грибы, пылевые клещи, плесень. Лицензионный номер: 397. Действительно до: 31 декабря 2024 года
Технология DUAL Inverter Compressor™ обеспечивает повышенный комфорт
Характеристики
-
Макс. мощность охлаждения (Вт)
4200
-
Макс. мощность нагрева (Вт)
5400
Все характеристики
ОБЩЕЕ
-
Макс. мощность охлаждения (Вт)
4200
-
Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)
3500 / 890
-
Потребляемая мощность при охлаждении, Номинальная/мин (Вт)
890 / 180
-
Макс. мощность нагрева (Вт)
5400
-
Мощность нагрева номин./мин (Вт)
4000 / 650
-
Потребляемая мощность нагрева номин./мин. (Вт)
920 / 180
-
Размеры внутреннего блока_ШxВxГ (мм)
895x307x235
-
Вес внутреннего блока (кг)
11.0
-
Вес внутреннего блока (фунт)
24.3
-
Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)
717x495x230
-
Вес наружного блока (кг)
25.1
-
Вес наружного блока (фунты)
55.3
-
Тип продукта
Настенная система
-
Номинальное входное напряжение (В, Гц)
220 ~ 240, 50
-
Тип хладагента
R32
-
Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
47 / 40 / 35 / 27 / 19
-
Уровень шума (Нагрев) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
48 / 40 / 35 / 27 / 0
ОЧИСТКА ВОЗДУХА
-
Ионизатор
Да
-
Дисплей очистки воздуха
Нет данных
-
Датчик PM1.0
Нет данных
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806096235607
СООТВЕТСТВИЕ
-
Название модели продукта
S3-M121A1D0
-
Месяц запуска (ГГГГ-MM)
2024-03
-
Производитель (импортер)
LG Electronics
-
Тип продукта и название модели
Wall Mounted & H12S1D
УДОБСТВО
-
Дистанционный контроллер
Да
-
Автоматический перезапуск
Да
-
Режим вентилятора
Да
-
Индикатор очистки фильтра
Нет данных
-
Операция принудительного переключения
Да
-
Обнаружение человека
Нет данных
-
Низкий уровень шума
Да
-
Таймер вкл/выкл (24часа)
Да
-
Резервирование
Да
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Да
-
Комфортный сон в тропическую ночь
Нет данных
-
Голосовое управление (устройство стороннего производителя)
Нет данных
ОХЛАЖДЕНИЕ
-
Управление направлением потока воздуха (влево и вправо)
Да
-
4-направленный
Вверх-вниз/Влево-вправо
-
Управление направлением потока воздуха (вверх и вниз)
Да (6 этапов)
-
Комфортное кондиционирование
Да
-
Скорость вентилятора
6 положений
-
Мощность охлаждения
Да
-
Мягкий воздух
Да
СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
-
Осушение воздуха
Да
-
Датчик влажности
Да
ДИЗАЙН
-
Цвет (корпуса)
Белый
-
Цвет (выпуска)
Черный
-
Дисплей
88 скрытый
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
-
Активный контроль энергопотребления
Да
-
Демонстрация расхода электричества
Да
-
Мониторинг энергопотребления
Да
-
Энергосбережение (Охлаждение)
Нет данных
-
ICA (контроль силы тока)
Нет данных
-
кВт Менеджер
Да
-
Обнаружение открытия окна
Да (только в ThinQ)
ФИЛЬТР
-
Фильтр аллергенов
Да
-
Фильтр тонкой пыли
Нет данных
-
Предварительный фильтр
Да
НАГРЕВ
-
Мощность нагрева
Да
ГИГИЕНА
-
Автоматическая очистка
Да
-
Чистка теплообменника
Да
НАРУЖНЫЙ БЛОК
-
Название модели наружного блока
S3UM121A1D0
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