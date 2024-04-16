*Эта функция применяется только в режимах охлаждения и вентиляции. (В режиме вентиляции можно управлять только скоростью воздушного потока.)

*Температура воздушного потока может регулироваться с помощью пульта дистанционного управления или ThinQ.

*Установка температуры в помещении возможна только через ThinQ.

*Функция доступна, если температура в помещении ниже 28℃.