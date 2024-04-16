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Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов

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Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов

DB242TX

Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов

Превосходная чистота посуды на Вашей кухне!

Интенсивные Интенсивные струи воды из лопастей посудомоечной машины крупным планом. воды из лопастей посудомоечной машины крупным планом.

Очищение со всех углов

Технология QuadWash™ обеспечивает глубокую и полную очистку посуды со всех сторон.

Интерьер кухни с частично открытой встроенной посудомоечной машиной и приложением LG ThinQ™, показывающим уведомление о завершении цикла.

Умное очищение с подключением

Загрузите новые циклы мойки для кастрюль, бокалов и другой посуды с помощью приложения LG ThinQ™.


Сертифицировано TÜV


Удаляет 99,99% распространенных бытовых бактерий. 


*Результаты основаны на тесте TUV с моделью LG DB475TXS. Тест проводился с помощью программы Eco с использованием 6 видов бактерий (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Результат может отличаться при реальном использовании.


QuadWash™

Мощная и бережная очистка




QuadWash™ использует четыре разнонаправленных рычага для тщательного опрыскивания каждого предмета, а Dual Zone Wash позволяет выбирать разные уровни давления для каждой стойки.

Регулируемая мощность очищения

Установите интенсивность подачи воды отдельно для верхней и нижней стойки для бережной мойки стеклянной посуды и тщательной очистки кастрюль за одну загрузку.

Внутренняя часть посудомоечной машины с верхней стойкой для бережной мойки и нижней стойкой для мощной мойки.



Элегантность изнутри и снаружи




Будучи изготовленной полностью из нержавеющей стали, посудомоечная машина отличается повышенной прочностью, устойчивостью к образованию бактерий и легкостью ухода.

На кухне установлена посудомоечная машина, а внутренняя часть, изготовленная полностью из нержавеющей стали, хорошо заметна.



EasyRack™Plus

Гибкие возможности загрузки




Оцените гибкость пространства EasyRack™ Plus с регулируемой по высоте верхней стойкой и нижней стойкой cо складными зубьями.



LG ThinQ™

Идеальная чистота с удобным подключением




Получайте уведомления о завершении цикла мойки через приложение LG ThinQ™.

На смартфоне отображается LG ThinQ™ на кухне вместе с 3 функциями приложения: Загрузка циклов, Уведомления и Smart Diagnosis.

Больше возможностей для очистки под рукой

Загрузите новые предварительные настройки цикла мойки из приложения LG ThinQ™ и наслаждайтесь большим количеством возможностей очистки.

Мужчина держит кастрюлю рядом с посудомоечной машиной, а на смартфоне отображается цикл мойки кастрюль в приложении ThinQ™.

Очищайте по-своему

Персонализируйте настройки вашей посудомоечной машины с помощью приложения LG ThinQ™ на вашем смарт-устройстве. 

Женщина смотрит на свой мобильный телефон на кухне, а на смартфоне показаны настройки персонализации в приложении ThinQ™.



Мощная и тихая работа




Меньшее количество движущихся деталей позволяет посудомоечной машине работать бесшумно, надежно и эффективно.

Мужчина держит на руках спящего ребенка на тускло освещенной кухне, а на заднем плане тихо работает отдельно стоящая посудомоечная машина.


Инновационный дизайн


Кухня с установленными отдельно стоящими посудомоечной машиной, духовым шкафом, вытяжкой и индукционной варочной панелью LG.

Стиль и гармония


Продемонстрируйте минимальный дизайн благодаря изящной верхней панели управления.

Изящное и скрытое управление

Интерьер кухни с частично открытой посудомоечной машиной.

Стационарная дверца

Печать

Все характеристики

ОСОБЕННОСТИ КОРЗИНЫ

  • Регулируемая по высоте третья корзина

    Нет

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Умная диагностика

    Да

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DB242TX

Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов