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Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов
Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов
Превосходная чистота посуды на Вашей кухне!
Очищение со всех углов
Технология QuadWash™ обеспечивает глубокую и полную очистку посуды со всех сторон.
Умное очищение с подключением
Загрузите новые циклы мойки для кастрюль, бокалов и другой посуды с помощью приложения LG ThinQ™.
*Результаты основаны на тесте TUV с моделью LG DB475TXS. Тест проводился с помощью программы Eco с использованием 6 видов бактерий (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Результат может отличаться при реальном использовании.
QuadWash™
Мощная и бережная очистка
QuadWash™ использует четыре разнонаправленных рычага для тщательного опрыскивания каждого предмета, а Dual Zone Wash позволяет выбирать разные уровни давления для каждой стойки.
Регулируемая мощность очищения
Установите интенсивность подачи воды отдельно для верхней и нижней стойки для бережной мойки стеклянной посуды и тщательной очистки кастрюль за одну загрузку.
Внутренняя часть посудомоечной машины с верхней стойкой для бережной мойки и нижней стойкой для мощной мойки.
Элегантность изнутри и снаружи
Будучи изготовленной полностью из нержавеющей стали, посудомоечная машина отличается повышенной прочностью, устойчивостью к образованию бактерий и легкостью ухода.
На кухне установлена посудомоечная машина, а внутренняя часть, изготовленная полностью из нержавеющей стали, хорошо заметна.
EasyRack™Plus
Гибкие возможности загрузки
Оцените гибкость пространства EasyRack™ Plus с регулируемой по высоте верхней стойкой и нижней стойкой cо складными зубьями.
LG ThinQ™
Идеальная чистота с удобным подключением
Получайте уведомления о завершении цикла мойки через приложение LG ThinQ™.
На смартфоне отображается LG ThinQ™ на кухне вместе с 3 функциями приложения: Загрузка циклов, Уведомления и Smart Diagnosis.
Больше возможностей для очистки под рукой
Загрузите новые предварительные настройки цикла мойки из приложения LG ThinQ™ и наслаждайтесь большим количеством возможностей очистки.
Мужчина держит кастрюлю рядом с посудомоечной машиной, а на смартфоне отображается цикл мойки кастрюль в приложении ThinQ™.
Очищайте по-своему
Персонализируйте настройки вашей посудомоечной машины с помощью приложения LG ThinQ™ на вашем смарт-устройстве.
Женщина смотрит на свой мобильный телефон на кухне, а на смартфоне показаны настройки персонализации в приложении ThinQ™.
Мощная и тихая работа
Меньшее количество движущихся деталей позволяет посудомоечной машине работать бесшумно, надежно и эффективно.
Мужчина держит на руках спящего ребенка на тускло освещенной кухне, а на заднем плане тихо работает отдельно стоящая посудомоечная машина.
Инновационный дизайн
Все характеристики
ОСОБЕННОСТИ КОРЗИНЫ
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Регулируемая по высоте третья корзина
Нет
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
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Умная диагностика
Да
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Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
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DB242TX
Посудомоечная машина LG DB242TX, QuadWash, 14 комплектов