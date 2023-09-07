Core Tech, сердце и душа всей бытовой техники LG,

создается за счет инновационных технологий.

В основе наших изделий лежат инновационные технологии, определяющие производительность:

линейный инверторный компрессор Inverter Linear Compressor™ в холодильниках, двигатель Inverter DirectDrive™ в стиральных

машинах и двойной инверторный компрессор DUAL Inverter Compressor™ в кондиционерах.

Речь идет не только об основных технологиях и компонентах.

Это то, чему LG неуклонно следует ради наших клиентов.

Это то, что мы создали с нуля, чтобы отличаться от других.

Это то, что заслужило доверие наших клиентов на протяжении многих лет.

Сейчас, когда мы все переходим к устойчивому образу жизни,

LG Core Tech тоже развивается вместе с нами.

Core Tech — это основа наших технологий, представляющая собой

наши взгляды и философию

и нацеленная на развитие технологий, создающих более благоприятные условия для всех.