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Принципиальные различия
Core Tech, сердце и душа всей бытовой техники LG,
создается за счет инновационных технологий.
В основе наших изделий лежат инновационные технологии, определяющие производительность:
линейный инверторный компрессор Inverter Linear Compressor™ в холодильниках, двигатель Inverter DirectDrive™ в стиральных
машинах и двойной инверторный компрессор DUAL Inverter Compressor™ в кондиционерах.
Речь идет не только об основных технологиях и компонентах.
Это то, чему LG неуклонно следует ради наших клиентов.
Это то, что мы создали с нуля, чтобы отличаться от других.
Это то, что заслужило доверие наших клиентов на протяжении многих лет.
Сейчас, когда мы все переходим к устойчивому образу жизни,
LG Core Tech тоже развивается вместе с нами.
Core Tech — это основа наших технологий, представляющая собой
наши взгляды и философию
и нацеленная на развитие технологий, создающих более благоприятные условия для всех.
Линейный инверторный компрессор LG Linear Compressor™, придающий инновационный характер холодильному оборудованию
Компрессор — это центральный элемент холодильника, обеспечивающий циркуляцию хладагента для выработки холодного воздуха и отличающийся высокой производительностью и надежностью. Линейный инверторный компрессор LG Linear Compressor™ передает усилие двигателя на поршень по прямой линии без вращения, сжимая его для повышения энергоэффективности. Компрессорная технология LG с инверторным управлением, обеспечивающим точную скорость вращения двигателя, впервые примененная в 1993 году, используется в холодильниках с 2001 года. Линейный инверторный компрессор Inverter Linear Compressor™ — пример того, как LG лидирует на мировом рынке холодильников, основываясь на дифференцированных ключевых технологиях.
Холодильник LG и линейный инверторный компрессор LG Inverter Linear Compressor™ расположены рядом друг с другом.
Круглогодичная энергоэффективность и экономия
Хотите, чтобы счета за электричество вас радовали?
Поршни линейного инверторного компрессора LG Inverter Linear Compressor™ движутся прямолинейно, а не вращаются, обеспечивая прямую передачу энергии, что на 32% повышает эффективность по сравнению с компрессорами с постоянной скоростью вращения.
Перед холодильником женщина улыбается, глядя на вкладку, а вокруг нее — лампочки и значки природы, символизирующие энергоэффективность.
*По сравнению с холодильником LG с обычным поршневым компрессором. По результатам испытания VDE ('14.2), сравнивающего энергопотребление между моделями LGE GBB530NSCXE (B/F, модель линейного инверторного компрессора) и GBB530NSQWB (B/F, модель поршневого компрессора).
**Фактический результат может зависеть от использования.
Прочная конструкция для долговечной работы
Существует ли холодильник, способный обеспечить 10 лет спокойствия?
Линейный инверторный компрессор LG Inverter Linear Compressor™ долговечен благодаря меньшему количеству движущихся частей и меньшему количеству мест трения и износа. На него предоставляется 10-летняя гарантия, поэтому вы можете сосредоточиться на создании воспоминаний, а не на ремонте.
Члены семьи собрались перед холодильником.
*10-летняя гарантия распространяется на линейный инверторный компрессор (только детали).
Максимальная свежесть, сохраняющая натуральную пользу продуктов
Хотите наслаждаться исключительно свежими продуктами всю неделю?
Благодаря системе LinearCooling™ вы сможете контролировать температурные колебания, что позволит вашему холодильнику дольше сохранять свежесть ваших любимых продуктов и напитков. Наслаждайтесь вкусными блюдами с продуктами, сохраняющими свою свежесть.
Улыбающаяся пара готовит пищу перед холодильником.
Сохранение свежести продуктов до 7 дней
Благодаря более частой циркуляции холодного воздуха, чем в обычных системах охлаждения, технология LinearCooling™ поддерживает относительно точную внутреннюю температуру в пределах ±0,5℃ в течение длительного времени. Кроме того, оптимально расположенный датчик LG помогает поддерживать желаемую температуру.
*На основе результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5% в отсеке для свежих продуктов холодильника модели, оснащенной технологией LinearCooling.
**Только соответствующие модели. Фактический результат может зависеть от использования.
Тихий холодильник для качественного времяпрепровождения
Хотите более тихую кухню для более приятных разговоров за ужином?
Источник шума в холодильнике — компрессор. Линейный инверторный компрессор Inverter Linear Compressor™ имеет меньше точек трения, поэтому его запуск и остановка происходят более плавно. Во время такой бесшумной работы вы можете общаться без отвлекающих шумов холодильника.
Пара наслаждается трапезой перед бесшумным холодильником.
*Дата испытания: '20.8
**Испытываемая модель: GBB92STBKP (B/F, модель линейного инверторного компрессора)
***Датский технологический институт энергетики и климата / лаборатория по изучению шума
****Фактический результат может зависеть от использования.