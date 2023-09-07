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ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: серебристый

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ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: серебристый

GR-M802GLHW

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: серебристый

Большой размер отсека для овощей

Расширенный отсек для овощей обеспечивает 28 л объема хранения. Большой размер отсека для овощей избавит Вас от необходимости часто ездить на рынок.
*На основе модели GM-B302G**

Bioshield

Антибактериальный дверной уплотнитель. Дверной уплотнитель изготовлен из антибактериального материала, в составе которого есть активное противогрибковое вещество, которое препятствует образованию плесени и разрушению уплотнителя.

ПОЛКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Выдерживают большой вес.

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

Регулируйте влажность в секции для овощей, в зависимости от вида продуктов.

ФИЛЬТР HYGIENE FRESH ™

Все 5-шаговая система для антибактериального дезодорирования. Фильтр Hygiene Fresh разработан для уничтожения бактерий, а также неприятных запахов.

ФИЛЬТР HYGIENE FRESH ™

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Total No Frost


Благодаря системе LG Total No Frost Морозильную камеру не нужно размораживать, а в холодильной камере меньше сырости и неприятных запахов.
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.

Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.

Total No Frost

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Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Система многопоточного охлаждения (Multi-air flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше.
Продукты дольше остаются свежими, даже на верхних полках холодильника.

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

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Светодиодная подсветка (LED)

Подсветка внутреннего объема холодильника светодиодами (LED) вместо обычной лампы накаливания позволяет улучшить освещенность на 47%. Теперь даже на нижних полках хорошая освещенность.
Кроме того, светодиоды выделяют гораздо меньше тепла, чем лампа накаливания, а это означает более эффективное охлаждение Ваших продуктов.

Светодиодная подсветка (LED)

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

холодильник с морозильником

Расположение

отдельно стоящий

Расположение морозильной камеры

сверху

Цвет

Серебристый

Материал отделки двери

Металл

Дисплей

Внешний светодиодный

Цифровые датчики

Класс энергопотребления

A+

Уровень шума, Дб

41

Хладагент

R600a

Система охлаждения

Total No Frost

Количество камер

2

Количество дверей

2

ГАБАРИТЫ

Ширина в упаковке (мм)

904

Высота в упаковке (мм)

1884

Глубина в упаковке (мм)

750

Ширина без упаковки (мм)

860

Высота без упаковки (мм)

1840

Глубина без упаковки (мм)

730

Вес Нетто/В упаковке (кг)

98/111

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

639

Объем брутто (л)/Морозильная камера

204

Объем брутто (л)/Холодильная камера

435

Полезный объем (л)/Общий

600

Полезный объем (л)/Морозильная камера

176

Полезный объем (л)/Холодильная камера

424

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone)

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Ящик для фруктов и овощей

●2

Дверные корзины

● (6)

Полки (закаленное стекло)

● (3)

Лоток для яиц

● (1x10)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Быстрая заморозка

Ящики/Прозрачные

● (2)

Режим ''Отпуск''

Подсветка

20 Вт

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GR-M802GLHW

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG TOTAL NO FROST С ВЕРХНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ. ВЫСОТА 184СМ. ЦВЕТ: серебристый