Как эффективно использовать ваш кондиционер

Избегать значительных и резких перепадов температуры - это один из способов поддержания эффективности вашей системы кондиционирования воздуха. Хотя может возникнуть соблазн быстро охладить или обогреть ваш дом летом или зимой, это может привести к гораздо более высоким счетам за электроэнергию.

Подготовка вашего дома к сезону с помощью других методов может помочь вашей системе кондиционирования воздуха поддерживать неизменно соответствующую температуру во время сезонных изменений погоды. Утечки воздуха и плохая изоляция могут привести к тому, что ваш кондиционер будет работать интенсивнее, что приведет к увеличению энергопотребления. Заделайте все щели снаружи вашего дома, утеплите чердак и стены, чтобы зимой внутри оставался теплый воздух, и установите шторы или абажуры, чтобы летом не попадал солнечный свет. Также желательно выбрать конкретную настройку температуры для того времени, когда вы бодрствуете и находитесь внутри дома, и другую настройку температуры для того времени, когда вы находитесь вне дома или спите.

При поддержании постоянной температуры в помещении можно легко не обращать внимания на влажность. Когда уровень слишком высок или слишком низок, это может повлиять на температуру в вашем доме. К счастью, с помощью вашего кондиционера легко контролировать уровень влажности в помещении. При высоком уровне влажности в помещении используйте сухой режим вашего кондиционера, чтобы снизить влажность и чувствовать себя более комфортно при той же температуре. Это более эффективно, чем использование более энергоемкого режима охлаждения

Новейшие кондиционеры могут использовать интеллектуальную технологию для определения оптимальной температуры для вашего дома на основе уровня влажности в помещении и даже могут регулироваться удаленно или по установленному графику с помощью приложения на смартфоне.