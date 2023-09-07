We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Как эффективно использовать ваш кондиционер
кондиционер, который вдыхает прохладный воздух на зеленую траву
В условиях роста затрат на электроэнергию обеспечение максимально эффективной работы вашего кондиционера становится как никогда важным. Существует множество способов эффективной работы вашего кондиционера и экономии денег на счетах за электроэнергию.
Один из лучших способов повысить энергоэффективность вашего кондиционера - это инвестировать в высококачественное, энергоэффективное устройство. LG является лидером в этой отрасли, предлагая широкий ассортимент кондиционеров, предназначенных для снижения эксплуатационных расходов и повышения энергоэффективности. Независимо от того, какой кондиционер вы ищете, у LG есть вариант, который идеально подойдет для ваших нужд.
Что определяет энергоэффективность кондиционера? Почему это имеет значение?
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) определяет энергоэффективность кондиционера. Рейтинг SEER измеряет, какое охлаждение обеспечивает кондиционер по отношению к потребляемой энергии, и используется для указания общего годового потребления энергии кондиционером. Чем выше рейтинг SEER, тем более энергоэффективным является кондиционер.
Несколько факторов влияют на оценку кондиционера SEER, включая тип, размер и дизайн. Кондиционеры, использующие передовые технологии, такие как компрессоры с регулируемой скоростью вращения и программируемые термостаты, также могут повысить энергоэффективность кондиционера.
Кондиционер, который является экологически чистым и ощущается как естественный ветер.
Использование более энергоэффективного кондиционера может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию, а также помочь сократить выбросы углекислого газа и защитить окружающую среду. Кроме того, энергоэффективные кондиционеры более надежны и часто поставляются с долгосрочными гарантиями, что в долгосрочной перспективе экономит ваши деньги на ремонте и замене. Инвестирование в энергоэффективный кондиционер выгодно для вашего кошелька, окружающей среды и будущего.
Пять способов эффективного использования кондиционеров
Контроль температуры
Избегать значительных и резких перепадов температуры - это один из способов поддержания эффективности вашей системы кондиционирования воздуха. Хотя может возникнуть соблазн быстро охладить или обогреть ваш дом летом или зимой, это может привести к гораздо более высоким счетам за электроэнергию.
Подготовка вашего дома к сезону с помощью других методов может помочь вашей системе кондиционирования воздуха поддерживать неизменно соответствующую температуру во время сезонных изменений погоды. Утечки воздуха и плохая изоляция могут привести к тому, что ваш кондиционер будет работать интенсивнее, что приведет к увеличению энергопотребления. Заделайте все щели снаружи вашего дома, утеплите чердак и стены, чтобы зимой внутри оставался теплый воздух, и установите шторы или абажуры, чтобы летом не попадал солнечный свет. Также желательно выбрать конкретную настройку температуры для того времени, когда вы бодрствуете и находитесь внутри дома, и другую настройку температуры для того времени, когда вы находитесь вне дома или спите.
При поддержании постоянной температуры в помещении можно легко не обращать внимания на влажность. Когда уровень слишком высок или слишком низок, это может повлиять на температуру в вашем доме. К счастью, с помощью вашего кондиционера легко контролировать уровень влажности в помещении. При высоком уровне влажности в помещении используйте сухой режим вашего кондиционера, чтобы снизить влажность и чувствовать себя более комфортно при той же температуре. Это более эффективно, чем использование более энергоемкого режима охлаждения
Новейшие кондиционеры могут использовать интеллектуальную технологию для определения оптимальной температуры для вашего дома на основе уровня влажности в помещении и даже могут регулироваться удаленно или по установленному графику с помощью приложения на смартфоне.
Проверьте воздушный фильтр
Регулярная проверка воздушного фильтра является важным этапом технического обслуживания кондиционера. Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность кондиционера, поскольку ограничивает поток воздуха. Это означает, что кондиционер должен работать интенсивнее для циркуляции воздуха, что увеличивает потребление энергии (и ваш счет за электроэнергию) и снижает эффективность охлаждения. Кроме того, грязный фильтр может негативно сказаться на вашем здоровье.
Мы рекомендуем проверять фильтр раз в две недели.
При чистке кондиционера в вашем доме сначала отключите устройство от сети питания. Откройте окна и протрите внешнюю поверхность и панель управления мягкой тканью или влажными салфетками.
Прежде чем открывать устройство и убирать внутри, сделайте снимок, чтобы помочь себе вспомнить, как все собрать обратно! Снимите фильтр с основного корпуса кондиционера и смойте пыль водой. Если грязь не удаляется легко, смочите фильтр в теплой воде с мягким моющим средством, например, мылом для мытья посуды без запаха, и аккуратно соскребите все въевшиеся загрязнения мягкой щеткой.
После очистки поместите фильтр в затененное место и дайте ему полностью высохнуть на воздухе. Вы можете поместить его для просушки на солнце, но будьте осторожны, так как пластиковая форма вокруг фильтра может деформироваться или повредить его при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
Очистка внутренней части устройства также важна. Если внутри машины скапливается пыль, охлаждению кондиционера может потребоваться больше времени, и он может потреблять больше энергии. Неубранная внутренняя часть также может привести к появлению неприятных запахов внутри машины.
Наконец, после завершения очистки внутреннего блока кондиционера выберите режим вентилятора на 30 минут - 1 час, чтобы удалить всю влагу, которая может остаться внутри блока.
Смарт контроль с помощью LG ThinQ
LG-Article-Air-Conditioner-Energy-06-D
Кондиционеры LG ThinQ - это линейка интеллектуальных кондиционеров от LG, предназначенных для обеспечения оптимального охлаждения при минимальном потреблении энергии.
Одной из ключевых особенностей кондиционеров LG ThinQ является возможность удаленного управления и мониторинга устройства с помощью приложения LG Smart ThinQ. Это приложение позволяет вам регулировать температуру, скорость вращения вентилятора и другие настройки с вашего смартфона или планшета. Кондиционеры LG ThinQ также могут интегрироваться с другими устройствами "умного дома", такими как Алиса от Яндекс, что позволяет использовать голосовые команды для управления кондиционером.
Кроме того, кондиционеры LG ThinQ также оснащены несколькими другими энергосберегающими функциями, такими как программируемый термостат, функция энергосбережения и спящий режим.
* Функции, предоставляемые ThinQ, могут варьироваться в зависимости от страны и региона.
DUAL Inverter компрессор LG
LG-Article-Air-Conditioner-Energy-08-D
DUAL Inverter компрессор LG был разработан с учетом высокой энергоэффективности, обеспечивая превосходную производительность охлаждения при меньшем потреблении энергии. Технология ДВОЙНОГО инвертора LG регулирует частоту вращения компрессоров в зависимости от требований к температуре, снижая потребление энергии. Компрессоры работают бесшумно, создавая меньше шума внутри вашего дома и еще больше снижая энергопотребление машины. Компрессорами также можно управлять удаленно с помощью приложения LG ThinQ smart, позволяющего пользователям регулировать температуру со своих смартфонов. Благодаря этим энергосберегающим функциям двухинверторный компрессор LG является идеальным выбором для тех, кто хочет снизить потребление энергии и сэкономить на счетах за электроэнергию.
Система активного контроля энергопотребления LG
LG-Article-Air-Conditioner-Energy-10-D
Функция активного контроля энергопотребления LG доступна в некоторых кондиционерах LG, что помогает повысить энергоэффективность устройства и снизить затраты на электроэнергию. Эта функция работает путем ограничения максимального энергопотребления кондиционера, снижая его до 80%, в зависимости от выбранной настройки. Эта функция также совместима с приложением LG ThinQ.
Самые эффективные кондиционеры LG
Если вы ищете кондиционер, который обеспечивает энергоэффективность наряду с удобными и интеллектуальными функциями, мы рекомендуем линейку кондиционеров LG.
Двухинверторный компрессор LG был разработан таким образом, чтобы сочетать исключительную производительность с пониженным энергопотреблением, предоставляя вам лучшее из обоих миров.
Программное обеспечение LG Active Energy Control может ограничить максимальное энергопотребление вашего кондиционера, избавив вас от необходимости гадать, как охлаждать ваш дом.
Технология LG ThinQ позволяет удаленно контролировать и регулировать работу кондиционера, обеспечивая контроль на ходу.
Воспользуйтесь нашим обширным руководством, которое поможет вам выбрать подходящий вам энергоэффективный кондиционер.
Как подобрать кондиционер?
Кондиционеры LG предлагают целый ряд функций для поддержания комфорта в вашем доме. Наши продукты, несомненно, обеспечивают наилучшую технологию кондиционирования воздуха, чтобы вы могли легко дышать.
Сплит Система
LG-Article-Air-Conditioner-Energy-13-D
Для работы в Сплит системе используется комбинация из Внутреннего и Наружнего блоков. Традиционный выбор для жилых комнат или небольших коммерческих помещений
Как подобрать подходящий размер Кондиционера?
Если мощность кондиционера будет значительно больше в сравнении с площадью помещения, на которое он рассчитан, может произойти перегрев или переохлаждение из-за постоянного включения/выключения системы. Это может привести к тому, что в одних помещениях будет прохладно, а в других - жарко и влажно. Меньшие же по мощности кондиционер работают без остановки слишком долго, пытаясь достичь установленной Вами температуры.
Для того, чтобы правильно подобрать кондиционер, главная характеристика, которая вам нужна - это площадь помещения. Именно от нее необходимо исходить при выборе мощности кондиционера.
Двухинверторные кондиционеры LG - отличный выбор, если вы ищете устройство для охлаждения большего пространства. В этих установках используется технология двойного инверторного компрессора для быстрого и эффективного охлаждения больших помещений. Двухинверторные компрессоры обеспечивают более быстрое распределение холодного воздуха на 40%*. На эти кондиционеры предоставляется 10-летняя гарантия на компрессор, обеспечивающая длительную и максимальную производительность.
* Инверторные кондиционеры LG (US-Q242K*) охлаждают на 40% быстрее, чем неинверторные кондиционеры LG (TS-H2465DA0). Начальная температура (наружная 35℃, внутренняя 33℃) Установочная температура (26℃)
Точная установка
Лучше всего доверить установку вашего кондиционера профессиональному специалисту. Специалист подберет идеальные условия и настройки для обеспечения оптимального использования кондиционера.
Сплит Система
LG-Article-Air-Conditioner-Energy-20-D
Хотя кондиционеры сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Есть много вариантов, которые следует учитывать при выборе кондиционера для вашего дома, и найти баланс между вашим комфортом и экономией энергии не всегда легко. Мы надеемся, что в этой статье вы нашли полезные советы, которые помогут вам начать свое путешествие.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Руководством по покупке кондиционера LG или прочтите другие наши статьи, чтобы узнать больше о кондиционерах инверторного типа или о выборе идеальной температуры для вашего дома.