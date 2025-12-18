We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг
* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.
Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺
(Класс энергоэффективности A++ +) в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и регламентом ЕС № 392/2012
Eco Hybrid™
*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.
Всегда готова к работе
*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.
*Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)
Одежда снова как новая
Умная сушка
Smart Pairing
Сушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки, чтобы гарантировать сохранение внешнего вида и качества одежды.
Загрузка дополнительных программ
Загружайте последние обновления и новые программы сушки, например, «Одежда для спорта», «Освежить одеяло», «Нижнее белье» или «Антисминание».
Дистанционное управление
Контролируйте процесс сушки в любое время, в любом месте.
Smart Diagnosis™
Технология Smart Diagnosis™ позволяет быстро устранить большинство мелких дефектов до того, как они станут серьёзными.
Варианты установки
*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Платиновое серебро
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
●
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
●
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
●
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Подсветка барабана
●
Избранное
●
Дистанционный пуск
●
Wi-Fi
●
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Масса (кг)
56
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
●
Подсветка барабана
●
Гибридная сушка EcoHybrid
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Инверторный мотор
●
Перенавешиваемая дверца
●
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Платиновое серебро
ПРОГРАММЫ
Холодный воздух
●
Хлопок
●
Хлопок+
●
Деликатная
●
Освежить пуховик
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Сушка на решетке
●
Спортивная
●
Полотенца
●
Гипоаллергенная
●
Теплый воздух
●
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
● версия 3.0
ThinQ(Wi-Fi)
●
Что говорят
