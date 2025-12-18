About Cookies on This Site

Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг

Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг

DC90V5V9S
LG Сушильная машина LG DC90V5V9S с тепловым насосом 9 кг, DC90V5V9S
Основные характеристики

  • Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Класс энергоэффективности А+++
  • Гибридная сушка EcoHybrid™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
Больше
Простота в использовании и уходе
DUAL Inverter Heat Pump™

Простота в использовании и уходе

Откройте для себя новый подход к сушке одежды. Сушильная машина LG обеспечит бережную сушку тепловым насосом при низких температурах. Быстро, эффективно, надежно.

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Энергоэффективность

Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺

Dryer-EU-Vivace-V900-VC2-White-03-1-Energy-R290-D
В сушильных машинах LG используется Двухроторный инверторный компрессор, благодаря которому обеспечивается высокая энергоэффективность (А⁺⁺⁺ *) и минимальный уровень шума.

(Класс энергоэффективности A++ +) в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и регламентом ЕС № 392/2012

Гарантия 10 лет на инверторный компрессор и 10 лет на инверторный мотор
Гарантия 10 лет на инверторный компрессор и 10 лет на инверторный мотор

Eco Hybrid™

Функция EcoHybrid позволяет вам самостоятельно вы братьэкономию времени или энергии. При этом потребление электроэнергии сокращаетсяна 23%*, а экономия времени до 16%*

Eco Hybrid™

*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.

Автоматическая очистка конденсатора

Всегда готова к работе

Система самоочистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки, избавляет от регулярной чистки и не требует вашего участия.

Всегда готова к работе

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Автоматическая очистка конденсатора

Автоматическая очистка конденсатора

Конденсатор промывается автоматически до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины.

*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.

На 99,9% меньше аллергенов
Забота о здоровье

На 99,9% меньше аллергенов

Позаботьтесь о близких с технологией Allergy Care. В режиме сушки «Гипоаллергенная» происходит удаление до 99,9% пылевых клещей, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний.
Для идеальной чистоты
Двойной фильтр

Для идеальной чистоты

Двойной фильтр задерживает частицы ворса, обеспечивая бесперебойную работу сушильной машины.

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Защита вашей одежды

Одежда снова как новая

Технология сушки тепловым насосом при низких температурах позволяет избежать усадки и бережно ухаживает за деликатными тканями.
Сенсоры контроля влажности и температуры

Сенсоры контроля влажности и температуры

Датчики влажности и температуры автоматически определяют влажность каждой вещи, чтобы оптимизировать время сушки. Это защищает одежду от повреждений, вызванных слишком высокой температурой.

Умная сушка

От установки нужного цикла сушки до загрузки новых программ — ваша сушильная машина теперь стала умнее. Управление по Wi-Fi позволяет дистанционно контролировать процесс сушки, а также синхронизировать работу стиральной и сушильной машин.

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Варианты установки

Сушильная машина станет частью вашей системы ухода за одеждой . В зависимости от целей вы можете подобрать подходящий вариант установки

Варианты установки

*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.
* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Удобное открывание двери
Перенавешиваемая дверь

Удобное открывание двери

Дверь сушильной машины может быть установлена как с правой, так и с левой стороны для вашего удобства.

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Дверь из закаленного стекла
Внешний вид и дизайн

Дверь из закаленного стекла

Для придания изящного дизайна и долговечности используется закаленное стекло повышенной прочности. Дизайн сушильной машины идеально сочетается с дизайном стиральной машины серии AI DD.

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Печать

Характеристики

  • МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

    Платиновое серебро

  • МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

    9

  • РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600 x 850 x 690

  • ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

    A++

  • ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

  • ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Антискладки

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

  • Подсветка барабана

  • Избранное

  • Дистанционный пуск

  • Wi-Fi

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для сушки (кг)

    9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    LED

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600 x 850 x 690

  • Масса (кг)

    56

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (сушка)

    A++

ФУНКЦИИ

  • Самоочищающийся конденсатор

  • Подсветка барабана

  • Гибридная сушка EcoHybrid

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

  • Инверторный мотор

  • Перенавешиваемая дверца

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Платиновое серебро

ПРОГРАММЫ

  • Холодный воздух

  • Хлопок

  • Хлопок+

  • Деликатная

  • Освежить пуховик

  • Пуховые вещи

  • Смешанная

  • Сушка на решетке

  • Спортивная

  • Полотенца

  • Гипоаллергенная

  • Теплый воздух

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Умная диагностика

    ● версия 3.0

  • ThinQ(Wi-Fi)

Что говорят

Наш выбор для Вас

