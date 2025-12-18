*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.

* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.