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Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
* Класс энергоэффективности A⁺⁺ в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и Постановлением ЕС № 392/2012.
Eco Hybrid™
Eco Hybrid™ Экономия энергии или времени - по выбору
*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени. (RC90U2AV3W)
Всегда готова к работе
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*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.
Одежда снова как новая
Умная сушка
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Варианты установки
Подходящий вариант установки сушильной машины
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 690
-
Класс энергоэффективности (сушка)
-
A++
-
Самоочищающийся конденсатор
-
●
-
Перенавешиваемая дверца
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Антискладки
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Подсветка барабана
-
●
-
Избранное
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Wi-Fi
-
●
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
-
Умная диагностика
-
● версия 3.0
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Самоочищающийся конденсатор
-
●
-
Подсветка барабана
-
●
-
Гибридная сушка EcoHybrid
-
●
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Инверторный мотор
-
●
-
Перенавешиваемая дверца
-
●
-
Класс энергоэффективности (сушка)
-
A++
-
Холодный воздух
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Сушка на решетке
-
●
-
Спортивная
-
●
-
Полотенца
-
●
-
Гипоаллергенная
-
●
-
Теплый воздух
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
-
690
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 690
-
Масса (кг)
-
56
-
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DC90V5V0W
Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг