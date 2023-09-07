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Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 6/3 кг, Стирка и Сушка, 6 движений заботы

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Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 6/3 кг, Стирка и Сушка, 6 движений заботы

F1296CDS3

Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 6/3 кг, Стирка и Сушка, 6 движений заботы

Функция пара Steam

6 движений заботы

Инверторный мотор с системой прямого привода

Система смарт диагностики (Smart Diagnosis)

10 лет гарантии

Универсальное решение1

Универсальное решение

Стиральная машина с функцией сушки экономит пространство, не нужно использовать специальные устройства для сушки белья, занимающие много места.

Система прямого привода1

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

*1 год гарантии на стиральную машину

*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)

6 движений заботы1

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.
Steam1

Steam

Новая технология Steam* специально разработана для трех циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный», «Хлопок Пар»
с заботой о нежной и чувствительной коже.

*Стим.

*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Минимальный уровень шума1

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.
Функция мобильной диагностики1

Функция мобильной диагностики

Функция мобильной диагностики SmartDiagnosis* позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в центр технической поддержки посредством телефона.**

*СмартДиагнозис.

**Распознавание до 85 видов неполадок.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
Стирка 6 кг<br> Сушка 3 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 440 x 850
Основная технология
Инверторный мотор с системой прямого привода
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

6

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 440

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

3

Макс. вес белья для стирки (кг)

6

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 440

Масса (кг)

59

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 х 885 х 530

Вес с упаковкой (кг)

61

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

460

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Пoлocк.+Отжим

Очистка барабана

Хлопок+

Интенсивно 60

Быcтpо 30

Шерсть

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F1296CDS3

Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 6/3 кг, Стирка и Сушка, 6 движений заботы

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