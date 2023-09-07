Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 7/4 кг, Стирка и Сушка, 6 движений заботы

Добавляйте любые вещи в процессе стирки: от носков до больших свитеров на режимах "Хлопок", "Смешанная", "Повседневная", "Быстро" — вне зависимости от выбранного режима дверь можно открыть* прямо во время стирки менее, чем за 3 секунды.

