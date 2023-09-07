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LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.
LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.
Все характеристики
-
Тип стиральной машины
-
Мотор с прямым приводом
-
Детектор загрузки
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.02 кВч
-
Класс стирки
-
A
-
Функция Освежить
-
●
-
Защита от аллергии
-
●
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Полоскание отсрочка
-
Есть
-
Норма+задержка
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание+отсрочка
-
●
-
Полоскание+отжим
-
●
-
Стирка паром
-
●
-
Заботливая стирка
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Очистка бака
-
●
-
Только отжим
-
Есть
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Нетто
-
600x590x850 мм
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
Нетто
-
63
-
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F1003NDP
LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.