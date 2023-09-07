Стирайте разумно, стирайте эффективно

Функция очистки бака была разработана специально

для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте.

Она позволяет удалить из бака остатки моющего

средства и прочие потенциально опасные вещества,

чтобы ваши вещи и внутренние детали машины

оставались чистыми. Рекомендуем регулярно

использовать цикл очистки.