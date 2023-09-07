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Оптимальный размер и улучшенное качество стирки

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Оптимальный размер и улучшенное качество стирки

F1222SD

Оптимальный размер и улучшенное качество стирки

Одежда малыша

Программа "одежда малыша" достигает температуры до 95°C, при этом все ферменты и бактерии удаляются. Двигатель деликатно заботится о качестве вещей. Так же выводятся остаточные моющие средства из одежды.

Прочный никелевый тэн

С прочным нагревателем от LG из никеля меньше проблем с накипью, поэтому стиральная машина LG сохраняет свою работоспособность гораздо дольше.

8 дополнительных режимов

Суперполоскание, Предварительная стирка, Интенсивная, Легкая глажка, Чистка бака и барабана, Звуковой сигнал вкл./ выкл., Полоскание Пауза, Без отжима

13 программ

Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика, Деликатная, Полоскание Отжим, Ручная стирка/ Шерсть Быстро 30, Одежда малыша, Удаление пятен, БИО уход, Одеяло, Объемные вещи, Отжим

Функция очистки бака и барабана

Функция очистки бака была разработана специально для
того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте. Она
позволяет удалить из бака остатки моющего средства и
прочие вещества, чтобы ваши вещи и внутренние детали
машины оставались чистыми. Используйте этот рабочий
цикл регулярно.

Интеллектуальная система стирки

Специальные датчики отслеживают возникновение
дисбаланса в барабане и чрезмерное пенообразование,
чтобы обеспечить правильное функционирование
машины и высокое качество стирки. Эти меры позволяют
снизить энергопотребление и продлить срок службы
машины.

Система с прямым приводом

Система с прямым приводом - это изящное 5 техническое решение, в котором двигатель с ременной передачей на шкив барабана заменен бесшумным и надежным мотором с прямым креплением к барабану

Direct Drive Plus

новые стиральные машины серии DD Plus способны качественно стирать на 1 кг белья больше благодаря изменениям программного обеспечения при сохранении тех же параметров.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Технология Inverter Direct Drive обеспечивает эффективную и тихую стирку.
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы.
Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Макс. допустимая загрузка (кг)

6

Автобалансировка

1200/800/400/Без отжима/Полоскание+Пауза

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

180

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор ошибок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воды (л)

55

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.02 кВч

Класс энергопотребления

1.02

Класс стирки

A

Класс отжима

B

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Шерсть

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Полоскание++

Полоскание+отсрочка

Стирка паром

Интенсивная

Очистка бака

Только отжим

Есть

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x590x850 мм

Регулируемые опоры (мм)

10

ВЕС(КГ)

Нетто

57

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F1222SD

Оптимальный размер и улучшенное качество стирки