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Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»

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Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»

F1255RDS7

Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»

Функция пара TrueSteam

В процессе стирки горячий пар, смешиваясь с водой, мягко воздействует на ткань, полностью растворяет остатки моющих средств и удаляет все известные аллегрены. Специальный паровой режим «Освежить» позволяет устранить впитавшийся запах и разгладить легкие складки без применения моющих средств и воды.

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Функция мобильной диагностики Smart Diagnosis

В случае возникновения неполадки, позвоните в Сервисный Центр. Приложив Ваш мобильный телефон к стиральной машине, уже через 20 секунд Вы сможете узнать ее причину. Технология позволяет распознать до 78 различных ошибок.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Стиральная машина со встроенной сушкой "2 в 1" позволяет с помощью нажатия одной кнопки постирать и высушить белье.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

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Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Серебро

Макс. допустимая загрузка (кг)

17

Емкость барабана (л)

112

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Датчик пенообразования

Изменяемая скорость отжима

1200/1000/800/600/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

Нулевое потребление энергии в режиме ожидания

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Стирка паром

Внутренний барабан

Пузырьковый

Обрамление дверцы

Черное

Mобильная диагностика Smart Diagnosis

Система рециркуляции

Автоматическое открытие дверцы

Волнообразные захваты

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Big LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

Функция пара True Steam

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

56

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.02 кВч

Класс энергопотребления

A+

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время стирки (дБ)

53 дБ

Уровень шума во время отжима (дБ)

73 дБ

ПРОГРАММЫ

Функция Освежить

Гипоаллергенная стирка

Хлопок

Хлопок Эко

Спортивная одежда

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Повседневная стирка

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Полоскание+Отжим

Только сушка

Стирка+Сушка

ВЕС(КГ)

Нетто

94

Упаковка

101

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Полоскание+

Полоскание++

Полоскание++Без слива

Без отжима

Блокировка от детей

Замачивание

Очистка барабана

Сушка

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

686 x 982 x 767

Упаковка

750 x 1067 x 795

Регулируемые опоры (мм)

10

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F1255RDS7

Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»