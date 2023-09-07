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Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»
Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
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Функция Inverter Control
Функция Inverter Control
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Все характеристики
-
Цвет
-
Серебро
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
17
-
Емкость барабана (л)
-
112
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Датчик пенообразования
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Отсрочка стирки
-
●
-
Нулевое потребление энергии в режиме ожидания
-
●
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Стирка паром
-
●
-
Внутренний барабан
-
Пузырьковый
-
Обрамление дверцы
-
Черное
-
Mобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Система рециркуляции
-
●
-
Автоматическое открытие дверцы
-
●
-
Волнообразные захваты
-
●
-
Тип дисплея
-
Big LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Функция пара True Steam
-
●
-
Потребление воды при стирке, л
-
56
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.02 кВч
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
53 дБ
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
73 дБ
-
Функция Освежить
-
●
-
Гипоаллергенная стирка
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Ручная стирка / Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Повседневная стирка
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Только сушка
-
●
-
Стирка+Сушка
-
●
-
Нетто
-
94
-
Упаковка
-
101
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание++Без слива
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Замачивание
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Сушка
-
●
-
Нетто
-
686 x 982 x 767
-
Упаковка
-
750 x 1067 x 795
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
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F1255RDS7
Стиральная машина с функцией пара TrueSteam, сушкой и технологией «6 движений заботы»