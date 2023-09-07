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Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений

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Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений

F1296TD

Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Очистка бака

Функция очистки бака была разработана специально для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте. Она позволяет удалить из бака остатки моющего средства и прочие потенциально опасные вещества, чтобы ваши вещи и внутренние детали машины оставались чистыми. Рекомендуем регулярно использовать цикл очистки.

Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. допустимая загрузка (кг)

8

Максимальное количество оборотов при отжиме

1200 об/мин

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

180°

Обрамление дверцы

Хром

Блокировка воды

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LCD

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

"6 Движений заботы"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс энергопотребления

A++

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Уровень шума во время отжима (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время стирки (дБ)

65 дБ

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Шерсть

ВЕС(КГ)

Нетто

62

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Блокировка от детей

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x850x550

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F1296TD

Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений