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Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений
Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений
Очистка бака
Функция Inverter Control
Функция Inverter Control
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Все характеристики
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
8
-
Максимальное количество оборотов при отжиме
-
1200 об/мин
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Размер двецы
-
350 мм
-
Угол открывания дверцы
-
180°
-
Обрамление дверцы
-
Хром
-
Блокировка воды
-
●
-
Тип дисплея
-
LCD
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Класс энергопотребления
-
A++
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
54 дБ
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
65 дБ
-
Одежда малыша
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Нетто
-
62
-
Предварительная стирка
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Нетто
-
600x850x550
-
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F1296TD
Уникальная технология «6 движений заботы» для бережного отстирывание даже самых сложных загрязнений