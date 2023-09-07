We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"
Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"
Технология "6 Движений заботы" 6 Motion
Благодаря передовой технологии мотора с Прямым Приводом, его скорость и движение варьируются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ
Alt text
6 Движений заботы
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.
6 Движений заботы
Alt text
ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы.
Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.
ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА
Alt text
Все характеристики
-
Тип стиральной машины
-
Мотор с прямым приводом
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
6
-
Емкость барабана (л)
-
42
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1200/1000/800/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
0 ватт в режиме ожидания
-
●
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Дисплей
-
Увеличенный LED Touch Display
-
Внутренний барабан
-
Пузырьковый
-
Размер двецы
-
350 мм
-
Угол открывания дверцы
-
170°
-
Обрамление дверцы
-
Хром
-
Блокировка воды
-
●
-
Технология 6 Motion
-
●
-
Mобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Тип дисплея
-
Touch LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
Потребление воды при стирке, л
-
56
-
Потребление воды при сушке, л
-
74
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.02 кВч
-
Класс энергопотребления
-
D
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Интенсивность отжима
-
58%
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
69 дБ
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
58 дб
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Бесшумная стирка
-
●
-
Ручная стирка / Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Стандартная сушка
-
●
-
Стирка+Сушка
-
●
-
Забота о здоровье
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Нетто
-
64
-
Упаковка
-
68
-
Предварительная стирка
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Только отжим
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Предпочитаемая
-
●
-
Суперполоскание
-
●
-
Режим таймера
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Сушка
-
●
-
Норма + Без слива
-
●
-
Нетто
-
600x480x850 мм
-
Упаковка
-
660x540x890
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
F12A8CDP
Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"