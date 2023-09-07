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Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

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Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

F12A8CDP

Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

Технология "6 Движений заботы" 6 Motion

Технология "6 Движений заботы" с шестью уникальными алгоритмами вращения барабана обеспечивает оптимальную стирку для каждого вида ткани, эффективно и бережно отстирывает самые сложные загрязнения даже на деликатных тканях.
Благодаря передовой технологии мотора с Прямым Приводом, его скорость и движение варьируются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Стиральная машина со встроенной сушкой "2 в 1" позволяет с помощью нажатия одной кнопки постирать и высушить белье.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

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6 Движений заботы

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Движений заботы

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ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Технология Inverter Direct Drive обеспечивает эффективную и тихую стирку.
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, что значительно повышает эффективность его работы и улучшает энергоэффективность и надежность. Система прямого привода также создает гораздо меньше шума во время работы.
Мы настолько уверены в долговечности нашей системы Прямого Привода, что предоставляем 10 лет гарантии на мотор.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР С СИСТЕМОЙ ПРЯМОГО ПРИВОДА

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Макс. допустимая загрузка (кг)

6

Емкость барабана (л)

42

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

1200/1000/800/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

0 ватт в режиме ожидания

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Дисплей

Увеличенный LED Touch Display

Внутренний барабан

Пузырьковый

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

170°

Обрамление дверцы

Хром

Блокировка воды

Технология 6 Motion

Mобильная диагностика Smart Diagnosis

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Touch LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

56

Потребление воды при сушке, л

74

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.02 кВч

Класс энергопотребления

D

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Интенсивность отжима

58%

Уровень шума во время отжима (дБ)

69 дБ

Уровень шума во время стирки (дБ)

58 дб

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Стандартная сушка

Стирка+Сушка

Забота о здоровье

Полоскание+Отжим

ВЕС(КГ)

Нетто

64

Упаковка

68

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Полоскание+

Интенсивная

Только отжим

Без отжима

Звуковой сигнал вкл/выкл

Предпочитаемая

Суперполоскание

Режим таймера

Очистка барабана

Сушка

Норма + Без слива

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x480x850 мм

Упаковка

660x540x890

Регулируемые опоры (мм)

10

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F12A8CDP

Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"