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Новая узкая стиральная машина LG с технологией "6 Движений заботы", сенсорным дисплеем и функцией Smart Diagnosis

Функции

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Новая узкая стиральная машина LG с технологией "6 Движений заботы", сенсорным дисплеем и функцией Smart Diagnosis

F12A8HD5

Новая узкая стиральная машина LG с технологией "6 Движений заботы", сенсорным дисплеем и функцией Smart Diagnosis

Очистка бака

Функция очистки бака была разработана специально для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте. Она позволяет удалить из бака остатки моющего средства и прочие потенциально опасные вещества, чтобы ваши вещи и внутренние детали машины оставались чистыми. Рекомендуем регулярно использовать цикл очистки.

6 Движений заботы

Технология "6 движений заботы" с 6 различными алгоритмами вращения барабана, максимально адаптированных к типам тканей и степени загрязнения белья, обеспечивает эффективное отстирывание и бережное отношение даже к самым деликатным тканям.
Благодаря передовой технологии инверторного мотора с прямым приводом, скорость и движения мотора изменяются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Движений заботы

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Технология LG Inverter Direct Drive

Система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся частей, поскольку инверторный мотор крепится напрямую к барабану в отличие от стандартного привода (двигатель с ременной передачей на шкив).

Технология LG Inverter Direct Drive

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Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. допустимая загрузка (кг)

7

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

1200/1000/800/600/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

0 ватт в режиме ожидания

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Дисплей

LED-дисплей

Внутренний барабан

Пузырьковый

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

170°

Обрамление дверцы

Хром

Технология 6 Motion

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

Сертификат "Wool Mark"

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

59.5

Класс энергопотребления

A++

Класс стирки

A

Класс отжима

A

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Деликатная

Шерсть

Шерсть / Шелк

Отжим

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Интенсивно 60

Полоскание+Отжим

Био уход

Бережное кипячение

ВЕС(КГ)

Нетто

62

РЕЖИМЫ

Норма

Полоскание+

Полоскание++

Полоскание++Без слива

Полоскание+отжим

Интенсивная

Очистка бака

Только отжим

Без отжима

Блокировка от детей

Звуковой сигнал вкл/выкл

Суперполоскание

Режим таймера

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x440x850

Упаковка

645х860х545

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F12A8HD5

Новая узкая стиральная машина LG с технологией "6 Движений заботы", сенсорным дисплеем и функцией Smart Diagnosis