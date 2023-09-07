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Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

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Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

F2J3HS2W

Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

Инверторный мотор с системой прямого привода

Инверторный мотор с системой прямого привода

10 лет гарантии

10 лет гарантии

6 движений заботы

6 движений заботы

Система смарт диагностики (Smart Diagnosis)

Система смарт диагностики

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Steam

Новая технология Steam* специально разработана для цикла “Одежда малыша” с заботой о нежной и чувствительной коже.

*Стим.

Функция мобильной диагностики

Функция мобильной диагностики SmartDiagnosis* позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в центр технической поддержки посредством телефона.**

*СмартДиагнозис.
**Распознавание до 85 видов неполадок.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.
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*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
7 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 х 440 х 850
Основная технология
Инверторный прямой привод
ОСОБЕННОСТИ
6 движений заботы, стирка с паром Steam™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 440

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Пoлocк.+Отжим

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Быcтpо 30

Шерсть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/40/60/95

Очистка барабана

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 440

Масса (кг)

59

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 х 885 х 530

Вес с упаковкой (кг)

62

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

490

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

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F2J3HS2W

Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

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