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Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™

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Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™

F2J3HS8J

Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™

Инверторный мотор с системой прямого привода

10 лет гарантии

6 движений заботы

Функция пара Steam

Система смарт диагностики
(Smart Diagnosis)

6 движений заботы

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.
Steam 1

Steam

Новая технология Steam* специально разработана для трех циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный», «Хлопок Пар»
с заботой о нежной и чувствительной коже.

*Стим.

Система прямого привода<br>1

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)

Минимальный уровень шума1

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.

ОПИСАНИЕ

Печать
Макс. вес белья для стирки (кг)
7.0
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 440
Основная технология
Инверторный прямой привод
ОСОБЕННОСТИ
6 движений заботы, стирка с паром Steam™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7.0

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 440

Функция «Пар» (Steam)

Да

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Полуматовый черный

Тип дверцы

Круглая дверь (без крышки)

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Регуляторы + cенсорный LED

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Да

Значок индикатора

18:88

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084751225

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Нет

Мониторинг энергопотребления

Нет

Удаленный пуск и контроль цикла

Нет

Умная диагностика

Нет

ThinQ(Wi-Fi)

Нет

Функция Tub Clean Coach

Нет

Умное сопряжение

Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Нет

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Отсрочка завершения стирки

Да

Уровень моющего средства

Нет

Подсветка барабана

Нет

Очистка ezDispense

Нет

Предварительная стирка

Да

Дистанционный пуск

Нет

Полоскание+

Нет

Полоскание + Отжим

Да

Уровень кондиционера

Нет

Вращение

1200/1100/1000/800/400/без отжима

Функция «Пар» (Steam)

Нет

Температура

Холодная/20/30/40/60/95℃

Очистка барабана

Да

TurboWash

Нет

Отжим

Да

Wi-Fi

Нет

Простой уход за складками

Нет

ФУНКЦИИ

Подсветка барабана

Нет

Инверторный двигатель с прямым приводом

Да

Функция «Пар» (Steam)

Да

Технология 6 Motion DD

Да

Добавление вещи

Нет

AI DD

Нет

Автоматический перезапуск

Да

Сигнал окончания цикла

Да

TurboWash

Нет

Система обнаружения пены

Да

LoadSense

Да

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодная

TurboWash360˚

Нет

Centum System

Нет

Лифтеры

Пластиковый барабан

Двойная сушка

Нет

Гофрирование внутри барабана

Да

ezDispense

Нет

Ножки для регулировки уровня

Да

Барабан из нержавеющей стали

Да

Функция «Пар+» (Steam+)

Нет

Тип

Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Датчик вибраций

Да

Уровень воды

Авто

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Нет

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Нет

Одежда для малышей

Нет

Хлопок

Да

Деликатная

Да

Пуховые вещи

Нет

Гигиена

Нет

Быстрая стирка

Нет

Пoлocк.+Отжим

Да

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Да

Удаление пятен

Нет

Очистка барабана

Да

Хлопок+

Нет

Интенсивно 60

Нет

Смешанная

Да

Быcтpо 30

Да

Шерсть

Да

Темные ткани

Нет

Бecшyмнaя

Нет

Быстрая стирка+сушка

Нет

Стирка+сушка

Нет

Быстро 14

Нет

TurboWash 39

Нет

TurboWash 59

Нет

Эко 40-60

Нет

Освежить

Нет

Освежение паром

Нет

Детская одежда

Нет

Автоматическая стирка

Нет

Одежда малыша

Нет

Холодная Стирка

Нет

Цветные ткани

Нет

Моя программа

Нет

Слив + отжим

Нет

Повседневная

Да

Бережная

Нет

Верхняя одежда

Нет

Забота о здоровье

Нет

TurboWash 49

Нет

Хлопок 20°C

Нет

Ручная стирка

Нет

Стирка джинсов/ Темных тканей

Нет

Предварительная стирка + Хлопок

Нет

Быстрая стирка 12

Нет

Быстрая стирка 60

Нет

Полоскание

Нет

Отжим+слив

Нет

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7.0

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 440

Масса (кг)

60.0

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 540

Вес с упаковкой (кг)

64.0

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

490

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

890

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

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F2J3HS8J

Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™