We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™
Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™
*Стим.
*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
7.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 440
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Полуматовый черный
-
Тип дверцы
-
Круглая дверь (без крышки)
-
Тип дисплея
-
Регуляторы + cенсорный LED
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Да
-
Значок индикатора
-
18:88
-
Штрих-код
-
8806084751225
-
Цикл загрузки
-
Нет
-
Мониторинг энергопотребления
-
Нет
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Нет
-
Умная диагностика
-
Нет
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Нет
-
Функция Tub Clean Coach
-
Нет
-
Умное сопряжение
-
Нет
-
Добавление вещи
-
Нет
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
ColdWash
-
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Уровень моющего средства
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Очистка ezDispense
-
Нет
-
Предварительная стирка
-
Да
-
Дистанционный пуск
-
Нет
-
Полоскание+
-
Нет
-
Полоскание + Отжим
-
Да
-
Уровень кондиционера
-
Нет
-
Вращение
-
1200/1100/1000/800/400/без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Нет
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash
-
Нет
-
Отжим
-
Да
-
Wi-Fi
-
Нет
-
Простой уход за складками
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Технология 6 Motion DD
-
Да
-
Добавление вещи
-
Нет
-
AI DD
-
Нет
-
Автоматический перезапуск
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
TurboWash
-
Нет
-
Система обнаружения пены
-
Да
-
LoadSense
-
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодная
-
TurboWash360˚
-
Нет
-
Centum System
-
Нет
-
Лифтеры
-
Пластиковый барабан
-
Двойная сушка
-
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
ezDispense
-
Нет
-
Ножки для регулировки уровня
-
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
-
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
-
Нет
-
Тип
-
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
-
Да
-
Уровень воды
-
Авто
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
Нет
-
Одежда для малышей
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Деликатная
-
Да
-
Пуховые вещи
-
Нет
-
Гигиена
-
Нет
-
Быстрая стирка
-
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
-
Да
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
Да
-
Удаление пятен
-
Нет
-
Очистка барабана
-
Да
-
Хлопок+
-
Нет
-
Интенсивно 60
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Быcтpо 30
-
Да
-
Шерсть
-
Да
-
Темные ткани
-
Нет
-
Бecшyмнaя
-
Нет
-
Быстрая стирка+сушка
-
Нет
-
Стирка+сушка
-
Нет
-
Быстро 14
-
Нет
-
TurboWash 39
-
Нет
-
TurboWash 59
-
Нет
-
Эко 40-60
-
Нет
-
Освежить
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Детская одежда
-
Нет
-
Автоматическая стирка
-
Нет
-
Одежда малыша
-
Нет
-
Холодная Стирка
-
Нет
-
Цветные ткани
-
Нет
-
Моя программа
-
Нет
-
Слив + отжим
-
Нет
-
Повседневная
-
Да
-
Бережная
-
Нет
-
Верхняя одежда
-
Нет
-
Забота о здоровье
-
Нет
-
TurboWash 49
-
Нет
-
Хлопок 20°C
-
Нет
-
Ручная стирка
-
Нет
-
Стирка джинсов/ Темных тканей
-
Нет
-
Предварительная стирка + Хлопок
-
Нет
-
Быстрая стирка 12
-
Нет
-
Быстрая стирка 60
-
Нет
-
Полоскание
-
Нет
-
Отжим+слив
-
Нет
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
7.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 440
-
Масса (кг)
-
60.0
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 540
-
Вес с упаковкой (кг)
-
64.0
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
490
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
-
890
-
Класс энергоэффективности (стирка)
-
А
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
F2J3HS8J
Стиральная машина LG 7 кг - 6 движений заботы | Steam™