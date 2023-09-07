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Стиральная машина LG с прямым приводом, 6 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™
Стиральная машина LG с прямым приводом, 6 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™
*Стим.
*СмартДиагнозис.
**Распознавание до 85 видов неполадок.
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
6
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 440
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Умная диагностика
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
Добавление вещи
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодный
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пoлocк.+Отжим
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Быcтpо 30
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Освежить
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Вращение
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
6
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 440
-
Масса (кг)
-
60
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 540
-
Вес с упаковкой (кг)
-
64
-
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