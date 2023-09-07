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Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

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Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

F2J6HSDS

Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

Стиральная машина с функцией пара Steam

Инверторный мотор с системой прямого привода

10 лет гарантии

6 движений заботы

Функция пара Steam

Система смарт диагностики
(Smart Diagnosis)

6 движений заботы

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.
Steam 1

Steam

Новая технология Steam* специально разработана для трех циклов «Одежда малыша», «Гипоаллергенный», «Хлопок Пар»
с заботой о нежной и чувствительной коже.

*Стим.

Функция мобильной диагностики<br>1

Функция мобильной диагностики

Функция мобильной диагностики SmartDiagnosis* позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. Вы можете передать данные для определения проблемы в центр технической поддержки посредством телефона.**

*СмартДиагнозис.
**Распознавание до 85 видов неполадок.

Система прямого привода<br>3

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

*Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Надежность

Увеличенная прочность

Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами.

LG AI DD Увеличенная прочность

ОПИСАНИЕ

Печать
Загрузка
7 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600x450x850
Основная технология
Инверторный прямой привод
ОСОБЕННОСТИ
6 движений заботы, стирка с паром Steam™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 450

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Платиновое серебро

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 450

Масса (кг)

60

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 540

Вес с упаковкой (кг)

64

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодный

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Пуховые вещи

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Удаление пятен

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Быcтpо 30

Шерсть

Темные ткани

Освежить

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

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Стиральная машина с функцией пара Steam

F2J6HSDS

Стиральная машина LG с прямым приводом, 7 кг, 6 движений заботы, cтирка с паром Steam™

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