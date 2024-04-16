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Стиральная машина LG 9 кг - TurboWash™360˚
Бережная и быстрая стирка
*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)
*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
Высокая энергоэффективность и меньше повреждений
Сокращение времени цикла и уменьшение повреждения ткани при меньших затратах энергии.
3D мультираспыление с инверторным насосом
Мотор BLDC с инверторным насосом позволяет изменять скорость вращения насоса. Он обеспечивает мощное распыление воды под большим углом, а медленное вращение создает мягкое распыление под малым углом. Он увеличивает время достижения воды с моющим средством до поверхности белья.
Изображение женщины в городе. Поверх изображения женщины наложено квадрат, в котором изображение обработано функцией AI Super Upscaling, благодаря чему изображение становится более детализированным на фоне красиво размытого фона.
*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.
*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
9.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
-
Функция «Пар» (Steam)
Нет
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Добавление вещи
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
-
Замок от детей
Да
-
ColdWash
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
Да
-
Уровень моющего средства
Нет
-
Подсветка барабана
Нет
-
Очистка ezDispense
Нет
-
Предварительная стирка
Да
-
Дистанционный пуск
Да
-
Полоскание+
Да
-
Полоскание + Отжим
Нет
-
Уровень кондиционера
Нет
-
Вращение
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
-
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
Нет
-
TurboWash
Да
-
Отжим
Нет
-
Wi-Fi
Да
-
Простой уход за складками
Да
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806096026403
МОЩНОСТЬ
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
9.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
Сенсорный LED
-
Таймер задержки
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
Да
-
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660x890x585
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
535
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1015
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
-
Вес с упаковкой (кг)
64.0
-
Масса (кг)
60.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
-
Технология 6 Motion DD
Да
-
Добавление вещи
Да
-
AI DD
Да
-
Автоматический перезапуск
Да
-
Centum System
Нет
-
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Подсветка барабана
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
Да
-
Сигнал окончания цикла
Да
-
ezDispense
Нет
-
Система обнаружения пены
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
-
Ножки для регулировки уровня
Да
-
LoadSense
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
Нет
-
Функция «Пар+» (Steam+)
Да
-
TurboWash360˚
Да
-
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
Нет
-
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
-
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
Белый
-
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Детская одежда
Нет
-
Умная стирка
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
Да
-
Автоматическая стирка
Нет
-
Одежда малыша
Нет
-
Одежда для малышей
Нет
-
Постельное белье
Нет
-
Холодная Стирка
Нет
-
Цветные ткани
Нет
-
Хлопок
Да
-
Хлопок+
Да
-
Темные ткани
Нет
-
Деликатная
Да
-
Моя программа
Да
-
Пуховик
Нет
-
Пуховые вещи
Да
-
Повседневная
Да
-
Эко 40-60
Нет
-
Бережная
Нет
-
Гигиена
Нет
-
Интенсивно 60
Нет
-
Смешанная
Да
-
Верхняя одежда
Нет
-
Быстро 14
Да
-
Быcтpо 30
Нет
-
Быстрая стирка
Нет
-
Быстрая стирка+сушка
Нет
-
Освежить
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
Нет
-
Бecшyмнaя
Да
-
Забота о здоровье
Нет
-
Рукава и воротники
Нет
-
Отжим
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Да
-
Удаление пятен
Нет
-
Освежение паром
Нет
-
Очистка барабана
Да
-
TurboWash 39
Да
-
TurboWash 49
Нет
-
TurboWash 59
Нет
-
Стирка+сушка
Нет
-
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
Да
-
Мониторинг энергопотребления
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Да
-
Функция Tub Clean Coach
Да
-
Умное сопряжение
Да
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