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Стиральная машина LG 9 кг - TurboWash™360˚

Функции

Галерея

Характеристики

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Стиральная машина LG 9 кг - TurboWash™360˚

Стиральная машина LG 9 кг - TurboWash™360˚

F2T9FW9W
  • Front view
  • Front view with door open
  • Left side view
  • Close up view
  • Close up view
  • Close up view of detergent drawer
  • Left side view
  • Left view with detergent drawer open
  • Right side with door open
  • Right side view
  • Right perspective view
  • Side view
  • Rear view
Front view
Front view with door open
Left side view
Close up view
Close up view
Close up view of detergent drawer
Left side view
Left view with detergent drawer open
Right side with door open
Right side view
Right perspective view
Side view
Rear view

Основные характеристики

  • AI DD™ - Искусственный интеллект
  • TurboWash™ - Эффективная стирка
  • Steam+™ - Удаление складок и аллергенов
  • Увеличенная загрузка
  • Дверца из закаленного стекла
  • ThinQ™ - Умный дом
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Бережная и быстрая стирка

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

AI DD™

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

Технология искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)

Что такое AI DD™?1

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ не только определяет вес, но и определяет мягкость ткани и самостоятельно выбирает оптимальные движения бабарана для ткани.

Эффективная стирка за 39 минут

TurboWash™

Эффективная стирка за 39 минут

Благодаря технологии TurboWash™ белье отстирывается всего за 39 минут. Уделяйте меньше времени на уход за одеждой и больше времени на наслаждение жизнью.

*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Высокая энергоэффективность и меньше повреждений

Сокращение времени цикла и уменьшение повреждения ткани при меньших затратах энергии.

3D мультираспыление с инверторным насосом

Мотор BLDC с инверторным насосом позволяет изменять скорость вращения насоса. Он обеспечивает мощное распыление воды под большим углом, а медленное вращение создает мягкое распыление под малым углом. Он увеличивает время достижения воды с моющим средством до поверхности белья.

Изображение женщины в городе. Поверх изображения женщины наложено квадрат, в котором изображение обработано функцией AI Super Upscaling, благодаря чему изображение становится более детализированным на фоне красиво размытого фона.

Гиппоаллергенная стирка с паром

Steam+™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™ удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

Гиппоаллергенная стирка с паром

*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.

*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.

На 30 % меньше складок

На 30 % меньше складок

Складки на одежде, образованные во время стирки, устраняются с помощью пара. 

Устранение аллергенов до 99,9 %

Удаление аллергенов до 99,9%

При помощи пара с функцией Steam

Размер тот же, загрузка больше

Увеличенная загрузка

Размер тот же, загрузка больше

Теперь барабан более вместительный при том же размере стиральной машины.

Долговечность

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеющей стали.

*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Более современный и элегантный
Дизайн

Более современный и элегантный

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием. 

Умная бытовая техника2
LG ThinQ

Умная бытовая техника

Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Стиральная машина LG SmartThinQ™

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.

Печать

Характеристики

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    9.0

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Функция «Пар» (Steam)

    Нет

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Добавление вещи

    Да

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

    Да

  • Замок от детей

    Да

  • ColdWash

    Нет

  • Отсрочка завершения стирки

    Да

  • Уровень моющего средства

    Нет

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Очистка ezDispense

    Нет

  • Предварительная стирка

    Да

  • Дистанционный пуск

    Да

  • Полоскание+

    Да

  • Полоскание + Отжим

    Нет

  • Уровень кондиционера

    Нет

  • Вращение

    1200/1000/800/600/400/Без отжима

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Температура

    Холодная/20/30/40/60/95℃

  • Очистка барабана

    Нет

  • TurboWash

    Да

  • Отжим

    Нет

  • Wi-Fi

    Да

  • Простой уход за складками

    Да

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806096026403

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    9.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    Сенсорный LED

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Индикатор блокировки дверцы

    Да

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    660x890x585

  • Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

    535

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1015

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Вес с упаковкой (кг)

    64.0

  • Масса (кг)

    60.0

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (стирка)

    А

ФУНКЦИИ

  • Технология 6 Motion DD

    Да

  • Добавление вещи

    Да

  • AI DD

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Centum System

    Нет

  • Лифтеры

    Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Гофрирование внутри барабана

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • ezDispense

    Нет

  • Система обнаружения пены

    Да

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

    Да

  • Ножки для регулировки уровня

    Да

  • LoadSense

    Да

  • Барабан из нержавеющей стали

    Да

  • Функция «Пар» (Steam)

    Нет

  • Функция «Пар+» (Steam+)

    Да

  • TurboWash360˚

    Да

  • Тип

    Стиральная машина с фронтальной загрузкой

  • Датчик вибраций

    Нет

  • Подключение воды (горячая / холодная)

    Только холодная

  • Уровень воды

    Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Белый

  • Тип дверцы

    Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Совместимость с LG TWINWash

    Нет

ПРОГРАММЫ

  • Детская одежда

    Нет

  • Умная стирка

    Нет

  • Гипоаллергенная (стирка)

    Да

  • Автоматическая стирка

    Нет

  • Одежда малыша

    Нет

  • Одежда для малышей

    Нет

  • Постельное белье

    Нет

  • Холодная Стирка

    Нет

  • Цветные ткани

    Нет

  • Хлопок

    Да

  • Хлопок+

    Да

  • Темные ткани

    Нет

  • Деликатная

    Да

  • Моя программа

    Да

  • Пуховик

    Нет

  • Пуховые вещи

    Да

  • Повседневная

    Да

  • Эко 40-60

    Нет

  • Бережная

    Нет

  • Гигиена

    Нет

  • Интенсивно 60

    Нет

  • Смешанная

    Да

  • Верхняя одежда

    Нет

  • Быстро 14

    Да

  • Быcтpо 30

    Нет

  • Быстрая стирка

    Нет

  • Быстрая стирка+сушка

    Нет

  • Освежить

    Нет

  • Пoлocк.+Отжим

    Нет

  • Бecшyмнaя

    Да

  • Забота о здоровье

    Нет

  • Рукава и воротники

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Спортивная одежда (Для активного отдыха)

    Да

  • Удаление пятен

    Нет

  • Освежение паром

    Нет

  • Очистка барабана

    Да

  • TurboWash 39

    Да

  • TurboWash 49

    Нет

  • TurboWash 59

    Нет

  • Стирка+сушка

    Нет

  • Шерсть

    Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Да

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Да

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

  • Функция Tub Clean Coach

    Да

  • Умное сопряжение

    Да

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