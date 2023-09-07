We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™
Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™
Бережная и быстрая стирка
*Испытание проведено компанией Intertek в ноябре 2019 г Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» LG (F4V9BWP2W по сравнению с FY10SD4). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»)
*Испытание проведено компанией Intertek на основе стандарта IEC 60456: версия 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC по сравнению с обычным циклом стирки «Хлопок» с опцией TurboWash (F4V9RWP2W по сравнению с FH4G1JCSK2). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
Высокая энергоэффективность и меньше повреждений
Сокращение времени цикла и уменьшение повреждения ткани при меньших затратах энергии.
3D мультираспыление с инверторным насосом
Мотор BLDC с инверторным насосом позволяет изменять скорость вращения насоса. Он обеспечивает мощное распыление воды под большим углом, а медленное вращение создает мягкое распыление под малым углом. Он увеличивает время достижения воды с моющим средством до поверхности белья.
Изображение женщины в городе. Поверх изображения женщины наложено квадрат, в котором изображение обработано функцией AI Super Upscaling, благодаря чему изображение становится более детализированным на фоне красиво размытого фона.
*Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 г. на основе стандарта AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.
*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
9.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 475 x 850
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Тип дверцы
-
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
-
Тип дисплея
-
Регуляторы + cенсорный LED
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Да
-
Значок индикатора
-
18:88
-
Штрих-код
-
8806091964939
-
Цикл загрузки
-
Да
-
Мониторинг энергопотребления
-
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Нет
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Да
-
Функция Tub Clean Coach
-
Да
-
Умное сопряжение
-
Да
-
Добавление вещи
-
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
ColdWash
-
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Уровень моющего средства
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Очистка ezDispense
-
Нет
-
Предварительная стирка
-
Да
-
Дистанционный пуск
-
Да
-
Полоскание+
-
Да
-
Полоскание + Отжим
-
Нет
-
Уровень кондиционера
-
Нет
-
Вращение
-
1200/1100/1000/800/400/без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
-
Нет
-
TurboWash
-
Да
-
Отжим
-
Нет
-
Wi-Fi
-
Да
-
Простой уход за складками
-
Да
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
9.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 475 x 850
-
Масса (кг)
-
60.0
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 580 x 890
-
Вес с упаковкой (кг)
-
64.0
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
535
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
-
1015
-
Класс энергоэффективности (стирка)
-
А
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Технология 6 Motion DD
-
Да
-
Добавление вещи
-
Да
-
AI DD
-
Да
-
Автоматический перезапуск
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
TurboWash
-
Да
-
Система обнаружения пены
-
Да
-
LoadSense
-
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодная
-
TurboWash360˚
-
Да
-
Centum System
-
Нет
-
Лифтеры
-
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Двойная сушка
-
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
ezDispense
-
Нет
-
Ножки для регулировки уровня
-
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
-
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
-
Да
-
Тип
-
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
-
Да
-
Уровень воды
-
Авто
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
Да
-
Одежда для малышей
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Деликатная
-
Да
-
Пуховые вещи
-
Нет
-
Гигиена
-
Нет
-
Быстрая стирка
-
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
-
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
Да
-
Удаление пятен
-
Нет
-
Очистка барабана
-
Да
-
Хлопок+
-
Да
-
Интенсивно 60
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Быcтpо 30
-
Нет
-
Шерсть
-
Да
-
Темные ткани
-
Нет
-
Бecшyмнaя
-
Да
-
Быстрая стирка+сушка
-
Нет
-
Стирка+сушка
-
Нет
-
Быстро 14
-
Да
-
TurboWash 39
-
Да
-
TurboWash 59
-
Нет
-
Эко 40-60
-
Нет
-
Освежить
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Детская одежда
-
Нет
-
Автоматическая стирка
-
Нет
-
Одежда малыша
-
Нет
-
Холодная Стирка
-
Нет
-
Цветные ткани
-
Нет
-
Моя программа
-
Да
-
Слив + отжим
-
Нет
-
Повседневная
-
Да
-
Бережная
-
Нет
-
Верхняя одежда
-
Нет
-
Забота о здоровье
-
Нет
-
TurboWash 49
-
Нет
-
Хлопок 20°C
-
Нет
-
Ручная стирка
-
Нет
-
Стирка джинсов/ Темных тканей
-
Нет
-
Предварительная стирка + Хлопок
-
Нет
-
Быстрая стирка 12
-
Нет
-
Быстрая стирка 60
-
Нет
-
Полоскание
-
Нет
-
Отжим+слив
-
Нет
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
F2V9FW9W
Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | TurboWash™360˚ | Steam+™ | ThinQ™