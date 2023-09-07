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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

F2V9HS9W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

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Умная забота о ваших вещах<br>1

Умная забота о ваших вещах

Технология AI DD™* (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).

Что такое AI DD™?1

Что такое AI DD™?

Технология AI DD™ определяет не только вес, но и мягкость ткани подбирая самый оптимальный режим движения барабана специально для этой ткани.
Эффективная стирка<br>3
Функция «Пар» (Steam)

Эффективная стирка

Благодаря TurboWash™ ваше белье будет идеально чистым всего за 59 минут, с минимальным повреждением ткани.

*Испытание проведено компанией Intertek на основе IEC 60456: издание 5.0 TurboWash59 цикл с 4 кг загрузкой с обычным циклом стирки хлопка в сравнении TurboWash цикла. (сравните модели F2V9GWP2W и F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Функция «Пар» (Steam)

Удаление аллергенов

Технология Steam+™ удалаяет до 99.9%
аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.

 

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки. .

Устранение аллергенов на 99,9%<br>1

Устранение аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam
Больше ресурса прочности и чистоты<br>3
Срок службы

Увеличенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Более элегантный дизайн1

Более элегантный дизайн

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

Удаление пятен1

Удаление пятен

Специальный режим «Удаление пятен» позволит удалить более 20 различных видов загрязнений, без применения дополнительных чистящих средств и предварительного замачивания, благодаря автоматическому контролю температуры при ступенчатом нагреве воды в процессе стирки
Функция «Добавить белье»1

Функция «Добавить белье»

Если вы забыли положить вещь в стирку, вы можете добавить ее даже после начала цикла. Стиральная машина LG оснащена кнопкой «Добавить белье», которая позволяет открыть дверцу в процессе стирки и добавить забытое белье.
Быстрая стирка1

Быстрая стирка

Стирка небольшого количества слабозагрязненного белья из цветных тканей.
Контроль перепада напряжения1

Контроль перепада напряжения

Специально разработанная система Voltage Control (защита от перепадов напряжения) позволяет всей технике LG работать без перебоев. Компания заботится о комфорте и безопасности своих потребителей. Поэтому с системой Voltage Control можно не волноваться, что техника сгорит от очередного отключения света или очевидных перепадов напряжения.

10 лет Гарантии1

10 лет Гарантии

Инверторный мотор с системой прямого привода повышает качество стирки, является более долговечным и в то же время не издает шума и не вибрирует. Кроме того затрачивает меньше энергии, сокращая энергопотребление.

*1 год гарантии на стиральную машину.
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем).

Мобильная диагностика1

Мобильная диагностика

Функция мобильной диагностики позволяет выполнить проверку работы стиральной машины без вызова специалистов сервисного центра.
ThinQ1

ThinQ

Технология ThinQ™ позволяет вам управлять и следить за процессом стирки в любом месте и в любое время. Вы можете отслеживать энергопотребление или использовать функцию «Загрузить цикл», чтобы добавлять новые циклы стирки на протяжении всего срока службы стиральной машины.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
7 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 455 x 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Масса (кг)

62

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 x 885 x 530

Вес с упаковкой (кг)

65

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

480

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1010

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Шерсть

Быстро 14

TurboWash 59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

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F2V9HS9W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

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