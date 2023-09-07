Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.

Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.

*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки. .