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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, функция пара Steam™

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, функция пара Steam™

TW4V3RS6W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, функция пара Steam™

Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 10,5кг
  • Интеллектуальная система определения типа ткани

    Интеллектуальная система определения типа ткани

  • Функция пара Steam

    Функция пара Steam

  • Инверторный мотор с системой прямого привода

    Инверторный мотор с системой прямого привода

  • 10 лет гарантии

    10 лет гарантии

LG AI DD Стиральная машина нового поколения

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Интеллектуальная система определения типа ткани

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.

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* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Расправляет белье и расправляется с аллергенами
Steam™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Технология LG Steam удаляет вирусы, бактерии и до 99.9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.

На 30% меньше складок

На 30% меньше складок

Складки исчезают при обработке паром во время вращения барабана стиральной машины.

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление вирусов, бактерий и до 99,9% аллергенов

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Добавляйте белье во время стирки

Если вы забыли положить какие-то вещи в барабан - не беда!
Используйте специальную функцию "Добавить белье", чтобы догрузить забытые вещи после запуска программы стирки.

Добавляйте белье во время стирки

* В зависимости от загрузки стиральной машины и типа одежды, дверь может не разблокироваться. Если температура воды превышает 40˚С, дверь стиральной машины будет заблокирована из соображений безопасности.
**Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Больше загрузка, тот же размер
Увеличенная загрузка

Больше загрузка, тот же размер

Улучшенная система амортизаторов снижает уровень вибраций во время стирки. Это позволяет увеличить объем барабана, не увеличивая размеры корпуса стиральной машины.
Больше загрузка, тот же размер
Современный и практичный
Дизайн

Современный и практичный

Переключатель с металлической отделкой стал более эргономичным, а символы на дисплее крупнее.
LG AI DD

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
10.5 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 565 x 850
Основная технология
Искусственный интеллект AI DD™
ОСОБЕННОСТИ
Функция пара Steam™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Хлопок

Деликатная

Пуховые вещи

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Смешанная

Шерсть

Бecшyмнaя

Быстро 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Полоскание+

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

10.5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Масса (кг)

66

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 х 660

Вес с упаковкой (кг)

70

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

620

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1100

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

Добавление вещи

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

LoadSense

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Стандартная стиральная машина с технологией AI DD, 10,5кг

TW4V3RS6W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 10,5 кг, функция пара Steam™