В начале года особенно хочется обновления – легкости, свежести и ощущения чистого, уютного дома, готового к праздникам. После празднования Нового года мы наводим порядок: перебираем вещи, очищаем пространство, обновляем текстиль и стараемся освежить все, что создает атмосферу тепла. Одеяла, пледы и зимние покрывала – одни из главных элементов уюта, и именно они требуют особого внимания, так как накапливают пыль, впитывают запахи и со временем теряют форму. Поэтому зимняя уборка почти всегда сопровождается большой стиркой.
Современная стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ F4V5VS2S помогает сделать этот процесс простым и комфортным. Благодаря загрузке до 9 кг в барабан свободно помещаются даже объемные одеяла, а умные технологии обеспечивают бережное и эффективное очищение. Технология AI DD™ распознает тип ткани и автоматически подбирает самый оптимальный алгоритм стирки для вашего белья, чтобы сохранить структуру и форму изделий. Паровая обработка Steam™ удаляет глубинные запахи и до 99,9% аллергенов.
Отдельного внимания заслуживает удобная опция «добавление вещей» («Добавить вещь»). Она позволяет прервать цикл после его запуска и добавить забытые предметы – наволочку, пододеяльник или небольшой плед, который случайно остался в корзине. Это особенно удобно при стирке объемных вещей: вы уже загрузили одеяло, запустили цикл – и вдруг вспомнили о забытом предмете.
Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу и долговечность, а управление через приложение LG ThinQ делает процесс стирки по-настоящему удобным: вы можете запустить цикл прямо со смартфона, пока заняты новогодними приготовлениями или украшением дома.
Технология LG ThinQ также открывает доступ к умной диагностике. Благодаря встроенному Wi-Fi стиральная машина может самостоятельно проводить проверку состояния, отправлять уведомления об ошибках, предлагать решения и даже позволяет запускать или останавливать цикл дистанционно.
Кроме того, LG 9 кг - AI DD™ F4V5VS2S оснащена встроенной функцией очистки барабана, которая помогает поддерживать внутренние стенки машины в идеальном состоянии без лишних усилий. Такой автоматический уход продлевает срок службы и обеспечивает гигиеничность даже после частых стирок больших текстильных изделий.
LG 9 кг - AI DD™ F4V5VS2S справляется с объемным текстилем благодаря точным алгоритмам, которые равномерно распределяют нагрузку и регулируют количество воды. Машина подходит для стирки изделий с различными наполнителями – пухом, микрофиброй, синтепоном. После цикла одеяла остаются чистыми, воздушными и мягкими, без деформации и сбившегося наполнителя.
Чтобы результат был идеальным, перед стиркой рекомендуется встряхнуть изделие, проверить ярлык и использовать жидкое средство, которое легче растворяется. После стирки изделие лучше высушить в проветриваемом помещении, периодически встряхивая, чтобы наполнитель вернул форму.
Не забудьте уделить внимание и самой стиральной машине. После крупной стирки достаточно протереть манжету и дверцу от ворса, запустить очистку барабана и проверить фильтр. Это поможет поддерживать технику в идеальном состоянии и обеспечит безупречную гигиену.
Чистые, свежие одеяла и пледы создают особую атмосферу, делая дом теплым и по-настоящему уютным. С LG 9 кг - AI DD™ F4V5VS2S большая стирка проходит легко и бережно. Уют всегда начинается с заботы – а техника LG заботится о вашем доме так же внимательно, как и вы.
Выбирайте LG 9 кг - AI DD™ F4V5VS2S и другие модели стиральных машин в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.
Технология AI DD доступна для 3 циклов стирки («Хлопок», «Смешанные
ткани», «Простой уход»)
Технология LG Steam™ удаляет до 99,9 % аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.
Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается 99,9 % аллергенов — домашних пылевых клещей.
Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.