Как чистить стиральную машину LG: 15 вещей, которые Вы должны знать

Уход за стиральной машиной может показаться удручающим. Однако это не обязательно так. Ключ к поддержанию чистоты Вашей стиральной машины — это регулярный уход за устройством.



Более того, многие стиральные машины действительно облегчают этот процесс, благодаря интеллектуальной технологии, которая поможет очистить машину без лишних хлопот. Многие модели оснащены функцией «Очистка барабана», благодаря которой чистка устройства становится проще, чем когда-либо прежде. Однако если у Вас старая модель или Вы просто не знаете, как почистить стиральную машину, ознакомьтесь с советами, которые помогут справиться с загрязнениями.







Команда LG составила руководство по чистке стиральной машины, чтобы поделиться с Вами лучшими полезными советами и рекомендациями по поддержанию гигиены стиральной машины.



Стиральная машина с фронтальной загрузкой







1. Лоток для моющих средств стиральной машины



Чтобы очистить лоток для моющих средств, сначала выключите машину, затем выдвиньте его до упора, не допуская сопротивления. Затем нажмите на синюю кнопку, чтобы полностью освободить лоток, извлечь его из машины и замочить в миске с горячей водой. Можно добавить жидкость для мытья посуды, если Вам нужен дополнительный уровень чистоты.







Пока лоток замачивается, обязательно протрите и очистите внутреннюю поверхность для моющих средств — это можно сделать с помощью салфетки из микрофибры с небольшим количеством воды. Важно попасть в верхнюю часть отсека, так как именно там может скапливается большая часть плесени и грязи. Если грязь застряла в щелях, используйте зубную щетку, чтобы освободить последние ненужные кусочки.



Тем временем лоток для моющих средств должен хорошенько отмокнуть, чтобы избавиться от любой скопившейся плесени и мыльной пены, которую Вы теперь можете удалить тканью или губкой. По окончании чистки ополосните лоток теплой водой и полностью высушите перед установкой в стиральную машину.



2. Очистка дренажного фильтра стиральной машины



Для начала выключите стиральную машину и откройте крышку дренажного отсека - защитную панель в нижнем правом углу на внешней стороне стиральной машины. Если Вы не можете найти фильтр, обратитесь к руководству по эксплуатации. Чтобы извлечь фильтр, поверните крышку снаружи, и он должен легко вытащиться. Если он застрял, попробуйте аккуратно подвигать его, ослабляя ворсинки или скопившееся моющее средство.



Когда Вы извлечете фильтр, он, скорее всего, будет покрыт слоем влажной жидкости. Избавьтесь от мусора и излишков жидкости с помощью бумажного полотенца — это удалит скопившиеся на внешней стороне моющие средства и ворсинки. После удаления всего мусора снимите фильтр и замочите его в посуде с горячей водой на 10 минут, чтобы размягчить остатки моющего средства, кондиционера для ткани или ворсинки, которые не удалось удалить.



Перед установкой фильтра в стиральную машину проверьте внутреннюю часть на наличие ворсинок, удалите их губкой или тканью. Затем установите фильтр, убедившись, что он правильно закручен, а затем установите крышку, чтобы убедиться в ее надежности.



3. Барабан стиральной машины



Для лучшей очистки барабана стиральной машины убедитесь, что она пуста и выключена. Затем сбрызните внутреннюю поверхность барабана небольщим количеством разбавленного яблочного уксуса и протрите его тряпкой из микрофибры. Не делайте этого слишком часто, особенно вблизи уплотнения машины, так как уксус может разъесть резиновое уплотнение. После данной процедуры рекомендуется включить режим «Полоскание»







4. Резиновое уплотнение стиральной машины



Самым большим виновником неприятных запахов, исходящих от стиральной машины, является уплотнитель, поскольку именно на нем скапливается больше всего плесени и грязи, так как он является последним барьером для остановки стиральной машины, что приводит к высокому уровню влажности.



Влага на уплотнителе предвестник грибка и плесени, а налет и скопление грязи — ее вечные спутники. Из-за них вещи впитывают неприятные запахи, поэтому можно и нужно бороться с каждым видом загрязнения. Поднимите манжету(уплотнитель) и очистите углубления под складкой мягкой губкой или салфеткой из микрофибры. Достаточно нанести на уплотнитель гель для мытья посуды или порошок, и хорошенько почистить, можно аккуратно пройтись зубной щеткой со всех сторон. После обязательно включить холостой режим стирки “Очистка барабана” на самое короткое время.



5. Внешний вид стиральной машины с фронтальной загрузкой



Для ухода за внешним видом стиральной машины можно использовать различные средства. Один из самых простых способов - использовать антибактериальный спрей на внешней стороне и протереть ее тряпкой, чтобы избавиться от грязи и микробов.







Если у Вас стиральная машина с внешним покрытием из нержавеющей стали, необходимо приобрести специальное средства для нержавеющей стали, чтобы обеспечить гладкую поверхность без нежелательных следов и остатков спрея.



10 важных советов по очистке стиральных машин



1. Используйте небольшое количество яблочного уксуса или пищевой соды в качестве чистящих средств.



Яблочный уксус и бикарбонат станут основными компонентами Вашей чистящей артиллерии, которые также помогут устранить запахи и избавиться от нежелательной плесени в стиральной машине при обязательном использовании цикла с высокой температурой.



3. Избегайте чрезмерного использования отбеливателя в стиральной машине.



Отбеливатель при чрезмерном использовании может повредить стиральную машину, поэтому важно убедиться, что Вы не злоупотребляете им при чистке. Кроме того, может быть трудно полностью очистить стиральную машину, и, если Вы не очистите ее должным образом, это может привести к повреждению Вашей одежды.



4. Регулярно очищайте стиральную машину.



Рекомендуется чистить стиральную машину не реже двух раз в год. Будет полезно проводить процедуру и более регулярно, чтобы предотвратить повреждение стиральной машины и поддерживать её оптимальную производительность.



5. Используйте стиральный порошок для чистки стиральной машины.



Если у Вас нет под рукой чистящих средств, то одним из способов очистки является использование обычного стирального порошка на самом длинном цикле. А использование биологического стирального порошка поможет сохранить стиральную машину чистой, так как содержащиеся в нем активные энзимы помогают расщеплять грязь и бактерии.



6. Проверьте, есть ли в Вашей стиральной машине настройка цикла очистки.



Все стиральные машины LG имеют настройку «Очистка барабана», которую Вы можете включить для поддержания её чистоты. Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией о том, как получить максимальную пользу от цикла «Очистка барабана».



7. Используйте перкарбонат натрия, чтобы избавиться от неприятных запахов.



Перкарбонат натрия, иногда называемый "отбеливателем для белья" или "кислородным отбеливателем", — это еще один способ устранения неприятных запахов. Преимущество перкарбоната натрия в том, что он сильнее пищевой соды и безопаснее в использовании, чем жидкий отбеливатель, так как устраняет большинство рисков, связанных с использованием гиперхлорита натрия.



8. Если Вы живете в районе с жесткой водой или часто наблюдаете образование накипи, использование этих средств поможет защитить стиральную машину на более длительный срок и, как следствие, защитить Ваше белье от обесцвечивания.



9. Избавляйтесь от запахов путем регулярного проветривания.



Вы можете предотвратить появление неприятных запахов в Вашей стиральной машине, проветривая лоток дозатора и барабан. Это поможет остановить накопление влаги, вызывающей плесень и грибок, которые часто являются причиной неприятных запахов. Также, желательно после каждой стирки оставлять барабан открытым.



10. Покупайте чистящие средства оптом.



Чтобы сэкономить деньги и время, покупайте чистящие средства оптом. Так Вы сможете получить больше за свои деньги и иметь долговечный запас чистящих средств.



Часто задаваемые вопросы



Можно ли смешать отбеливатель и пищевую соду для очистки стиральной машины?



Смешивание отбеливателя и пищевой соды не имеет вредных последствий, а пищевая сода является одним из немногих чистящих средств, которые считаются безопасными для смешивания с отбеливателем. Сочетание отбеливателя (в отсеке для моющих средств) и пищевой соды (в барабане) является мощным отбеливающим и чистящим средством при уходе за стиральной машиной. Обязательно соблюдайте меры безопасности при использовании отбеливателя, например, работайте в хорошо проветриваемом помещении, надевайте резиновые перчатки и даже очки для защиты глаз. Чистку следует проводить обязательно используя любой из режимов с высокой температурой.



Как очистить стиральную машину с помощью уксуса и пищевой соды?



1. Добавьте четыре чашки яблочного уксуса в стиральную машину и запустите цикл, выбрав самую высокую температуру - как только машина заполнится и едва запустится, приостановите ее, чтобы дать воде и уксусу отстояться в течение часа.



2. Пока Вы ждете, протрите крышку и остальную часть стиральной машины уксусом с помощью тряпки.



3. Сосредоточьтесь на дозаторе моющего средства и смягчители ткани - зубная щетка может пригодиться, чтобы очистить отверстия, сделав их свежими и чистыми.



4. После завершения первого цикла добавьте чашку пищевой соды и запустите еще один мощный цикл.



5. Оставьте крышку открытой и дайте стиральной машине высохнуть. Вы также можете использовать сухую ткань, чтобы протереть её.



Добавьте одну чашку пищевой соды к одной чашке отбеливателя и засыпьте в лоток для моющих средств. Затем добавьте одну чашку пищевой соды на уплотнитель внутри стиральной машины и запустите цикл при самой высокой температуре. После завершения работы протрите уплотнение тканью, смоченной в мыльной воде.



Чем лучше чистить стиральную машину - отбеливателем или уксусом?



Для очистки машины лучше всего использовать отбеливатель и уксус, а НИКОГДА не вместе, так как они выделяют токсичные пары. Сначала положите отбеливатель в барабан, а уксус - в лоток для кондиционеров после того, как отбеливатель будет вымыт. Убедитесь, что Вы используете уксус и нехлорированный отбеливатель.



Может ли уксус повредить стиральную машину?



ДА, уксус может повредить резиновые детали стиральной машины, что в конечном итоге приведет к протечкам, если использовать его слишком часто. Хотя стирка одежды с уксусом — это экономичный и натуральный способ смягчить и дезодорировать ткани, не используйте его в стиральной машине слишком часто. Используйте его только время от времени и только при глубокой очистке машины.



