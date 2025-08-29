Как распознать фейковый сервис LG и не потерять гарантию: советы, примеры, инструкция

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Почему важно выбрать официальный сервис LG
Когда выходит из строя телевизор, стиральная машина или холодильник, первое желание – найти ближайший сервисный центр. Многие вводят в поиск «ремонт LG Алматы» или «сервис LG Астана» – и попадают на сайты, которые только выглядят официально. А дальше – неправильная диагностика, платный ремонт при действующей гарантии, подмены деталей и... полная потеря гарантии. Выбирая неофициальный сервис, вы рискуете потратить больше – и деньгами, и временем, и доверием.
Что говорят в официальном сервисе LG
«Мы регулярно получаем технику, которую уже вскрывали в сторонних мастерских. Даже если изначально это был заводской брак, после стороннего вмешательства гарантия уже не действует», – говорит Александр Федяев, представитель LG Electronics Almaty Kazakhstan.
В официальных сервисных центрах: работают сертифицированные мастера, используются оригинальные запчасти LG, сохраняется гарантия производителя, соблюдаются заводские технологии ремонта.
Как отличить официальный сервис LG от поддельного
1. Сайт
- Только lg.com – официальный сайт LG.
- Избегайте адресов с remont, service, center, названиями городов и нестандартными доменами.
2. Телефон
- Официальные номера LG: 2255 (короткий) и 8-800-080-5805 (бесплатный по РК).
- Если вам предлагают звонить по частному номеру – перед вами, скорее всего, фейк.
3. Проверка центра
- Найдите ближайший авторизованный центр на сайте: www.lg.com/kz/support/contact-us/locate-repair-center
- Или просто позвоните в официальный колл-центр LG.
4. Гарантия и риски
- Гарантия на технику LG – 12 месяцев.
- При поломках по вине завода ремонт – бесплатный.
- Обращение в неофициальный сервис = аннулированная гарантия.
Почему выбирают официальный ремонт LG
- Поддержка от самого производителя
- Прозрачная диагностика
- Только оригинальные детали
- Сохранение гарантии
- Ответственность за результат
Реальные истории: как сервис LG гарантирует лучшее обслуживание
- Когда поставка детали заняла больше времени, чем ожидалось, клиент получил бесплатный ремонт и приятный бонус – подписку Megogo.
- Хотя клиент случайно удалил шильды, сервис учел недавнюю покупку и чек, подтверждающий ее. Ремонт выполнили бесплатно.
- С заботой о комфорте клиента бесплатно заменили ролики, держащие дверцу посудомоечной машины.
Вывод: проверь перед тем, как отдать
Перед тем как сдать свою технику в ремонт, убедитесь, что это официальный сервисный центр LG. Проверьте сайт, номер, адрес. Это займет одну минуту – и сэкономит недели нервов.
Официальный сервис LG – это гарантия качества, безопасности и честности.
Приобретайте технику LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2% и бесплатную доставку товара. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты.