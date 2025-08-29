Как распознать фейковый сервис LG и не потерять гарантию: советы, примеры, инструкция

Почему важно выбрать официальный сервис LG Когда выходит из строя телевизор, стиральная машина или холодильник, первое желание – найти ближайший сервисный центр. Многие вводят в поиск «ремонт LG Алматы» или «сервис LG Астана» – и попадают на сайты, которые только выглядят официально. А дальше – неправильная диагностика, платный ремонт при действующей гарантии, подмены деталей и... полная потеря гарантии. Выбирая неофициальный сервис, вы рискуете потратить больше – и деньгами, и временем, и доверием.

Что говорят в официальном сервисе LG «Мы регулярно получаем технику, которую уже вскрывали в сторонних мастерских. Даже если изначально это был заводской брак, после стороннего вмешательства гарантия уже не действует», – говорит Александр Федяев, представитель LG Electronics Almaty Kazakhstan. В официальных сервисных центрах: работают сертифицированные мастера, используются оригинальные запчасти LG, сохраняется гарантия производителя, соблюдаются заводские технологии ремонта.

Как отличить официальный сервис LG от поддельного 1. Сайт Только lg.com – официальный сайт LG.

Избегайте адресов с remont, service, center, названиями городов и нестандартными доменами. 2. Телефон Официальные номера LG: 2255 (короткий) и 8-800-080-5805 (бесплатный по РК).

Если вам предлагают звонить по частному номеру – перед вами, скорее всего, фейк. 3. Проверка центра Найдите ближайший авторизованный центр на сайте: www.lg.com/kz/support/contact-us/locate-repair-center

Или просто позвоните в официальный колл-центр LG. 4. Гарантия и риски Гарантия на технику LG – 12 месяцев.

При поломках по вине завода ремонт – бесплатный.

Обращение в неофициальный сервис = аннулированная гарантия.

Почему выбирают официальный ремонт LG Поддержка от самого производителя

Прозрачная диагностика

Только оригинальные детали

Сохранение гарантии

Ответственность за результат

Реальные истории: как сервис LG гарантирует лучшее обслуживание Когда поставка детали заняла больше времени, чем ожидалось, клиент получил бесплатный ремонт и приятный бонус – подписку Megogo.

Хотя клиент случайно удалил шильды, сервис учел недавнюю покупку и чек, подтверждающий ее. Ремонт выполнили бесплатно.

С заботой о комфорте клиента бесплатно заменили ролики, держащие дверцу посудомоечной машины.

Вывод: проверь перед тем, как отдать Перед тем как сдать свою технику в ремонт, убедитесь, что это официальный сервисный центр LG. Проверьте сайт, номер, адрес. Это займет одну минуту – и сэкономит недели нервов. Официальный сервис LG – это гарантия качества, безопасности и честности.