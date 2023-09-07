Программа сотрудничества компании LG с известным робототехником, доктором Деннисом Хонгом

В современном мире роботы вышли далеко за рамки концепций и прототипов и стали незаменимыми решениями для широкого круга отраслей. Отличительным примером того, насколько разнообразными и полезными могут быть автономные инновации, является семейство сервисных роботов CLOi компании LG, включающее в себя роботов GuideBot, ServeBot, ChefBot и UV. Данные модели способны обеспечить надежную и бесконтактную коммуникацию в различных отраслях, от здравоохранения до гостиничного бизнеса. Постоянно совершенствуя возможности своих новейших роботов, в прошлом году Лаборатория Передовой Робототехники LG объединила усилия с выдающимся робототехником, доктором Деннисом Хонгом (Dr. Dennis Hong). Доктор Хонг является основателем и директором Лаборатории Робототехники и Механизмов (RoMeLa) факультета механики и аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).





Всемирную известность учёному принесли его исследования в области передвижения роботов, и их манипулировании, а также в сфере автономных транспортных средств и роботов-гуманоидов. Также в списке достижений доктора Хонга – многочисленные престижные награды, включая премию CAREER Award Национального научного фонда, образовательную премию Ральфа Р. Титора SAE International и премию молодых исследователей Фройденштейна/Дженерал Моторс от Американского общества инженеров-механиков (ASME).



Компания LG и Доктор Хонг работают в тесном сотрудничестве над созданием усовершенствованной и интегрированной роботизированной системы логистики, которая сможет в автономном режиме осуществлять все этапы доставки — от формирования заказа на складе до передачи клиенту. В LG надеятся, что помимо создания эффективной высокотехнологичной системы, которая будет способствовать успешному развитию логистической отрасли на местном и глобальном уровнях, сотрудничество с Доктором Хонгом также поможет популяризовать достижения в области робототехники среди широкой аудитории.



Кроме того, ожидается, что рекомендации и нововведения, привнесённые Доктором Хонгом в процессы работы Лаборатории Передовой Робототехники, окажут долгосрочное положительное влияние на развитие робототехнического подразделения компании LG.







В последние годы, чтобы повысить свою конкурентоспособность в

быстроразвивающейся области робототехники, компания LG активно участвовала в нескольких образовательных инициативах, направленных на повышение уровня знаний и компетенций ее команды робототехников. В 2021 году компания даже способствовала запуску специальной программы в Лаборатории Робототехники и Механизмов (RoMeLa), которая уже помогает профессионально обучать следующее поколение специалистов по робототехнике.



Партнерство с Доктором Хонг — не первый опыт совместной работы компании LG с ведущими экспертами в области робототехники. В 2020 году компания начала сотрудничать с Ким Сан Бэ, известным ученым-робототехником и профессором Массачусетского технологического института (MIT). Вместе с Доктором Ким, LG исследовала методы повышения способности роботов к манипулированию предметами, в частности процессам их поднимания и опускания.







LG также тесно взаимодействует со своими дочерними компаниями, постоянно обмениваясь с ними ноу-хау и технологиями для дальнейшего внедрения инноваций и ускорения темпов развития робототехники. В прошлом году LG Electronics заключила партнерское соглашение с LG Uplus, южнокорейским оператором мобильной связи. Результатом соглашения стала демонстрация технологии беспилотного вождения , осуществляемого роботом, использующим мобильные граничные вычисления (MEC) и базовую сеть 5G на основе облачной системы Amazon Web Services. Данная инициатива была посвящена разработкам обеих компаний, направленным на коммерциализацию облачных роботов 5G, при одновременном снижении их стоимости и энергопотребления. Облачные роботы 5G разрабатывались для выполнения широкого круга задач, включая доставку товаров и консультирование потребителей.



Всего год назад компания LG представила четырехколесного робота-доставщика, который может регулировать расстояние между своими колесами в зависимости от типа местности, по которой он движется. Робот-доставщик также оснащен промышленным 5G SA терминалом, позволяющим в режиме реального времени передавать изображения высокого разрешения на платформу MEC.







Сотрудничая с ведущими учеными-робототехниками и неустанно стремясь к инновациям, LG продолжит усердную работу над созданием различных типов роботов, способных облегчить жизнь отдельных потребителей и сделать мир лучше.