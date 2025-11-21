Как выбрать пылесос для семьи? Почему стоит обратить внимание на LG A9T-LITE

Казахское гостеприимство известно с древних времен – двери дома всегда открыты для родных, друзей и соседей. Каждая хозяйка мечтает, чтобы в доме всегда царили чистота, уют и ощущение заботы. В суете повседневных дел времени на уборку порой не хватает. Поэтому выбор надежного, удобного и эффективного пылесоса становится не просто бытовой необходимостью, а важным фактором семейного комфорта.

Как выбрать пылесос для семьи?

Семейный дом живет своей особенной жизнью: здесь звучит детский смех, бегают питомцы, по утрам спешат на работу родители, а вечерами все члены семьи собираются за общим столом.

Чтобы сохранить чистоту и порядок в таком ритме, техника должна быть легкой, тихой и понятной в использовании. При выборе пылесоса для дома семье стоит обращать внимание не только на мощность, но и на вес устройства, простоту управления и степень удобства уборки. Легкий пылесос не утомляет даже при длительном использовании – с ним с легкостью справятся даже дети, превращая уборку в совместное семейное занятие.

Не стоит забывать и о комфорте – особенно если в доме есть малыши или животные. Тихая работа устройства не нарушит сон ребенка, а удобная система хранения избавит от беспорядка. Все насадки и аксессуары должны быть под рукой, чтобы сам процесс уборки проходил быстро и без суеты. И, конечно, важна гигиеничность: чем меньше контакта с пылью, тем лучше для здоровья всей семьи.

Именно таким продуманным решением для дома стал LG Клининг Станция A9T-LITE, Kompressor™, который сочетает в себе мощность, компактность, а также продуманную систему хранения, и гармонично подходит для семейного ритма жизни.

Одним из главных преимуществ модели является станция All-in-One Tower™, которая объединяет функции зарядки, хранения и автоматической очистки пылесборника. После уборки достаточно вернуть пылесос на базу, и система сама очистит контейнер, избавив вас от необходимости вытряхивать пыль вручную. Док-станция аккуратно хранит пылесос и все аксессуары, включая насадки для пола, мебели и труднодоступных мест. Все элементы расположены компактно и находятся всегда под рукой – идеально для поддержания порядка даже в небольшой квартире.

Модель демонстрирует впечатляющую мощность: 220 Вт всасывания позволяют эффективно убирать любые поверхности – от ковров до паркета. Сочетание инверторного мотора, Smart Inverter Motor™, и осевого турбо циклона разделяет крупные и мелкие частицы пыли и мусора, увеличивая мощность всасывания и длительность работы пылесоса.

Насадка Dual Floor Max с LED-подсветкой помогает увидеть пыль даже в затемненных уголках и под мебелью, обеспечивая идеальную чистоту.

Технология Kompressor™ буквально сжимает собранную пыль внутри контейнера, увеличивая его вместимость почти в 2,4 раза.

Система фильтрации включает пять уровней очистки, которые улавливают мелкие частицы пыли, помогая сохранять воздух в доме свежим и чистым. Дополнительно система оснащена дезинфекцией ультрафиолетом1, которая обеззараживает контейнер, снижая количество бактерий и поддерживая высокий уровень гигиены.

1 Испытание проведено Корейским научно-исследовательским институтом биологических наук и биотехнологий KRIBS, в соответствии с протоколом LG Electronics. Мешок для сбора пыли в док-станции All-In-One Tower (модель №: VDS-ST1*U) был заполнен смоделированной бытовой пылью, в соответствии со стандартом IEC 628852 7.2.2.3, и бактериями (золотистый стафилококк, синегнойная палочка, палочка пневмонии, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл каждой бактерии). Обрабатываемое пространство было расположено на 9 образцовых локациях поверх пыли. После 2-х часового воздействия УФ-лампы было проведено сравнение количества живых бактерий с необработанной поверхностью. (Условия испытания: (23 ± 2) °C, (45 ± 5)% относительной влажности воздуха)

Еще одно преимущество устройства – функция LG ThinQ™, позволяющая подключить пылесос к смартфону и отслеживать статистику уборки, состояние фильтров и уровень заряда. С помощью приложения можно контролировать эффективность и получать уведомления о необходимости обслуживания устройства. Это делает процесс ухода за домом еще удобнее и технологичным.

LG Клининг Станция A9T-LITE, Kompressor™ продуман до мелочей: легкий, тихий, мощный и интуитивный в управлении, он идеально вписывается в ритм современной семьи. Это техника, которая экономит время, силы и помогает заботиться о доме с любовью и комфортом.

Приобретайте LG Клининг Станцию A9T-LITE, Kompressor™ в интернет-магазине LG.kz. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку2 некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.