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Есть вещи, которые объединяют людей почти автоматически. Финал чемпионата мира, решающий матч любимой сборной или вечерний просмотр игры с друзьями давно стали не просто спортивным событием, а частью домашней атмосферы. И если раньше большие матчи чаще смотрели в специализированных кафе или ресторанах, то сегодня все больше людей предпочитают наблюдать за трансляцией из дома.
Почему чемпионат мира все чаще смотрят дома
Причина не только в комфорте. Современные телевизоры сделали домашний просмотр настолько качественным, что собственная гостиная все чаще начинает ощущаться как персональная VIP-зона стадиона.
Особенно это ощущается во время футбольных трансляций. Большой экран позволяет видеть не только сам мяч, но и динамику поля, движения игроков, эмоции трибун и мельчайшие детали матча. Именно поэтому телевизоры с большим экраном (65”, 77”, 83”) и больше становятся все популярнее среди любителей спорта.
Как выбрать телевизор для просмотра футбола
Для спортивных трансляций особенно важны четкость изображения, высокая контрастность и комфортный просмотр в разное время суток. В OLED-телевизорах LG, например в модели LG OLED evo AI G6, за это отвечает технология Hyper Radiant Color, которая обеспечивает высокую яркость и насыщенные цвета даже при ярком освещении. При этом телевизор органично вписывается в интерьер благодаря дизайну Gallery: тонкий корпус и практически полное прилегание к стене позволяют ему выглядеть естественной частью пространства даже тогда, когда экран не используется для просмотра контента.
Высокая контрастность помогает лучше различать детали изображения даже в самых насыщенных сценах, а яркость делает просмотр комфортным как вечером, так и днем в светлой гостиной. OLED G6 также имеет сертификацию Reflection-Free Premium, обеспечивая безупречное качество изображения без бликов при любом освещении.
Еще один важный момент - скорость изображения. В спорте картинка постоянно находится в движении: быстрые передачи, рывки игроков, панорамные пролеты камеры. Современные телевизоры LG поддержкой 4K 120 Гц HDR обеспечивают четкое отображение динамичных сцен без размытия и потери деталей.
Отдельную роль играет и искусственный интеллект. LG OLED evo AI G6 умеет автоматически анализировать контент и адаптировать настройки изображения и звука под конкретный сценарий просмотра. Во время футбольного матча AI Picture Pro повышает детализацию и глубину изображения, а AI Sound Pro помогает сделать атмосферу стадиона более объемной и живой. Телевизор усиливает эффект присутствия: голос комментатора звучит четче, а шум трибун ощущается более реалистично.
И, возможно, именно поэтому сегодня чемпионат мира все чаще смотрят дома: потому что современные технологии позволяют переживать большие спортивные эмоции, не выходя из собственной гостиной.