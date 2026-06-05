Порядок в холодильнике: зачем он нужен и как часто его наводить?

Холодильник работает каждый день и давно стал частью привычной домашней рутины. Мы редко задумываемся о его работе, пока все функционирует как обычно: продукты остаются свежими, температура стабильной, а внутри сохраняется порядок. Но при этом многие редко задумываются о простом вопросе - в каком уходе нуждается холодильник и влияет ли регулярная уборка на его работу и свежесть продуктов?

Как уборка влияет на холодильник Даже если визуально холодильник выглядит аккуратно, внутри без надлежащего контроля могут постепенно накапливаться конденсат и запахи - особенно это заметно в зонах хранения овощей, фруктов, мяса и готовой еды. Со временем это может влиять не только на гигиену, но и на качество хранения продуктов. При этом современные холодильники уже помогают сократить часть таких проблем благодаря технологиям более стабильного охлаждения и правильного распределения температуры. Например, в модели LG GC-B509EMTM используется технология LinearCooling™, которая помогает поддерживать более стабильную температуру внутри камеры. Это важно не только для сохранения свежести продуктов, но и для уменьшения перепадов температуры, из-за которых внутри холодильника быстрее образуется конденсат.

Как помыть холодильник, чтобы не было запаха Полностью мыть холодильник каждую неделю необязательно. В большинстве случаев достаточно легкой регулярной уборки и более глубокой очистки примерно раз в 1-2 месяца. Быстрая уборка обычно включает: протирание полок и ящиков;

проверку продуктов с истекающим сроком хранения;

очистку контейнеров для овощей и фруктов;

удаление случайных пятен или пролитых жидкостей. А вот генеральную уборку лучше проводить реже, но более тщательно - с мытьем всех съемных элементов, уплотнителей и внутренних поверхностей.

Как разморозить холодильник Современные холодильники требуют значительно меньше ухода, чем модели прошлых поколений, однако вопрос разморозки по-прежнему остается актуальным. Частота разморозки зависит от модели холодильника и интенсивности его использования. Если в морозильной камере начинает накапливаться слой льда, это сигнал, что технике требуется уход. Своевременная разморозка помогает поддерживать эффективное охлаждение, сохранять полезный объем камер и создавать оптимальные условия для хранения продуктов.

Почему правильное хранение продуктов тоже влияет на чистоту Часто проблема заключается не только в уборке, но и в неправильном распределении продуктов внутри холодильника. Разные категории продуктов требуют разной влажности и температуры хранения. Именно поэтому современные холодильники все чаще используют отдельные зоны свежести. В LG GC-B509EMTM за это отвечают технологии FRESHConverter+™ и FRESHBalancer™. Первая помогает выбирать оптимальный температурный режим для разных типов продуктов - например, мяса, рыбы или овощей. А FRESHBalancer™ регулирует уровень влажности в контейнере для овощей и фруктов, помогая дольше сохранять их свежесть.