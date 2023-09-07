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Манящие ароматы на вашей кухне

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Манящие ароматы на вашей кухне

MB3929G

Манящие ароматы на вашей кухне

Кварцевый тэн

Кварцевый нагреватель для гриля может нагреваться быстрее корпусного нагревателя. Нагреватель расположен над полостью для большего внутреннего пространства и во избежание обжигания Ваших пальцев.

Равномерный разогрев

Система "интеллектуальной волны" LG обеспечивает улучшенные показатели приготовления блюд, при которой во внутренней полости работют множество горячих точек, которые отражаются и вращаются. В отличие от других микроволн, которые входят в полость двумерно, интеллектуальные волны являются трехмерными и входят в печь через отверстия, спроектированные особым образом. Данное трехмерное движение готовит и нагревает еду равномерно.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория

Гриль

Емкость (литров)

19

Мощность(Вт) Соло

700

Мощность(Вт) Гриль

600

Мощность(Вт) Комби

1550

Напряжение/Частота

230V/50HZ

Цвет

Белый

Тип управления

Механический

Внутреннее покрытие

Эмаль

Тип открывания дверцы

Кнопка

Диаметр поворотного стола (мм)

245

РАЗМЕРЫ

Габариты (мм) Без упаковки

455х252х320

Габариты (мм) В упаковке

540х294х388

Вес(кг) Нетто

10.5

Вес(кг) Брутто

11.5

Количество в контейнере 20-фт(20FT)

506

Количество в контейнере 40-фт(40FT)

1055

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MB3929G

Манящие ароматы на вашей кухне