Манящие ароматы на вашей кухне

Система "интеллектуальной волны" LG обеспечивает улучшенные показатели приготовления блюд, при которой во внутренней полости работют множество горячих точек, которые отражаются и вращаются. В отличие от других микроволн, которые входят в полость двумерно, интеллектуальные волны являются трехмерными и входят в печь через отверстия, спроектированные особым образом. Данное трехмерное движение готовит и нагревает еду равномерно.