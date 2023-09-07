Легкие и изысканные блюда на вашей кухне

Программа Поварёнок разработана специально для детей. Теперь и они смогут разогревать в микроволновой печи не только свои любимые бутерброды, но также готовить сосиски на гриле. Достаточно всего лишь нажать одну кнопку на панели, и микроволновая печь позаботится о вашем малыше, а готовить с её помощью смогут даже самые маленькие.