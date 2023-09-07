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Микроволновая печь, 23 литра

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Микроволновая печь, 23 литра

MW23W35GIB

Микроволновая печь, 23 литра

LG MW23W35GIB Микроволновая печь, 23 литра
Технология «Умный» инвертор

Технология «Умный» инвертор

10 лет гарантии на части магнетрона

10 лет гарантии на части магнетрона

Равномерный подогрев

Равномерный подогрев

Равномерный подогрев

Равномерное размораживание

Быстрое приготовление

Быстрое приготовление

Покрытие EasyClean

Покрытие EasyClean

Устойчивый поворотный столик

Устойчивый поворотный столик

Яркая LED-подсветка

Яркая LED-подсветка

Технология Smart Inverter¹

Технология Smart Inverter¹

Микроволновая печь LG NeoChef² c технологией Smart Inverter¹.Благодаря высокой мощности в 1150 Вт и точности управления продукты размораживаются, подогреваются и готовятся более эффективно³, а блюда порадуют вас разнообразием. Компания LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.

*1 год гарантии на микроволновую печь
*10 лет гарантии на инверторный магнитрон (работа и выезд оплачивается потребителем)

Равномерный подогрев

Равномерный подогрев

Точный контроль мощности микроволн обеспечивает более быстрый и равномерный¹ подогрев блюд для получения лучшего вкуса.
Равномерное размораживание

Равномерное размораживание

Система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое¹ размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру.
Быстрое приготовление

Быстрое приготовление

Высокая мощность в 1150 Вт позволяет готовить любимые блюда за меньшее время по сравнению с традиционными микроволновыми печами¹.
Различные режимы приготовления

Различные режимы приготовления

Различные режимы позволят готовить разнообразно и приятно удивлять себя и своих близких. Функции запекания, обжаривания¹, поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта теперь доступны в одном устройстве.
Антибактериальное покрытие EasyClean¹

Антибактериальное покрытие EasyClean¹

Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean¹ препятствует распространению бактерий на 99.99%² и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.
Устойчивый поворотный столик

Устойчивый поворотный столик

6-угольная опора предотвращает проливание жидкости из ёмкости, стоящей на краю поворотного столика, и позволяет вам готовить без лишних хлопот.
Яркая LED-подсветка

Яркая LED-подсветка

Внутренняя LED-подсветка белого цвета в 3 раза¹ ярче, чем в традиционных моделях, что помогает контролировать процесс приготовления пищи без открывания дверцы микроволновой печи и обеспечивает меньшее потребление электроэнергии.
Minimalistic-charm

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Объем (л)
23
Габариты (ш x г x в, мм)
476 × 357 × 272
Основная технология
NeoChef
Особенности
Smart Inverter, LG NeoChef, покрытие EasyClean, сенсорное управление, LED-подсветка, Приготовление йогурта

Все характеристики

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип управления

Сенсорное

Дисплей управления

Белый LED

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Автоматическое приготовление

● (24)

Размораживание

● (4)

Проверка

12 месяцев

Подогрев

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

540 × 294 × 417

Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

476 × 272 × 357

Масса продукта (кг)

8.6

Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

322 × 228 × 312

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

1150

Объем духового шкафа (Л)

23

Смарт-инвертор

Размер поворотного стола (мм)

292

Выходная мощность микроволновой печи (Вт)

1000

АКСЕССУАРЫ

Поваренная книга (шт.)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет дверцы

Черный / Черный

Дизайн двери

Стекло

EasyClean

Объем духового шкафа (Л)

23

Тип

Соло

УДОБСТВО

Блокировка от детей

EasyClean

Настройка времени

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

Цвет дверцы

Черный / Черный

Цвет корпуса

Черный

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LG MW23W35GIB Микроволновая печь, 23 литра

MW23W35GIB

Микроволновая печь, 23 литра