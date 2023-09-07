LG Optimus L4 II

Просто делайте все моменты своей жизни более запоминающимися с функцией Quick MemoTM. Сделайте снимок экрана, напишите комментарий и поделитесь по SNS, текстовым сообщением, е-мейлом и др. Также, если камера находится в режиме предварительного просмотра, нужно нажать клавишу, чтобы сделать снимок и одновременно активировать функцию Quick MemoTM.