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LG Optimus L4 II
Расширенная функция Quick MemoTM Optimus L4 II
Плавные контуры Optimus L4 II
Плавные контуры Optimus L4 II
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Реалистичный 3,8-дюймовый IPS дисплей Optimus L4 II
Реалистичный 3,8-дюймовый IPS дисплей Optimus L4 II
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Все характеристики
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Тип телефона (Форм-фактор)
-
Моноблок
-
Частотные диапазоны
-
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 7.2/HSUPA 5.7
-
Размеры (мм)
-
112.5 x 64.7 x 11.9
-
Вес (г)
-
125 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
1700 мАч
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
есть
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Функция Quick Memo
-
•
-
Функция Safety Care
-
•
-
Функция распознавания улыбки
-
•
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA
-
Внутренняя память
-
4 Гб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
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E440
LG Optimus L4 II