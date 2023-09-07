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LG K10 (2017)
Все характеристики
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
850, 900, 1900, 2100
-
4G
-
B1, B8, B3, B7, B20
-
Аккумулятор (мА/ч)
-
2800
-
Время работы в режиме разговора
-
13 ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
350 ч
-
Размеры (мм)
-
75,3 x 148,7 x 7,99
-
Вес (г)
-
138 г
-
Цвет
-
черный, золотой, титан
-
Тип сим-карты
-
Nano
-
Процессор
-
8-ядерный, 1,5 ГГц (MT6750)
-
Операционная система
-
Android 7.0 (Nougat)
-
Размер
-
5.3"
-
Разрешение
-
HD (1280x720), 277 пикселей на дюйм
-
Тип дисплея
-
In-Cell Touch IPS
-
Оперативная
-
2 Гб
-
Встроенная
-
16 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
до 32 ГБ
-
Основная
-
13 Мп
-
Фронтальная
-
5 Мп широкоформатная, угол обзора 120 градусов
-
Дополнительная функция
-
Автосъемка селфи, съемка по жесту руки, интервальная съемка, виртуальная вспышка фронтальной камеры, съемка в одно касание
-
Аудио
-
AMR/3gpp, AAC/AAC+/ EAAC+/MP3/WAV/WMA/Midi
-
Видео
-
MPEG4/H.263/H.264
-
Разъем 3.5 мм
-
●
-
FM радио
-
●
-
WiFi
-
802.11 b / g / n
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
USB
-
2.0 HS
-
USB OTG
-
●
-
Bluetooth
-
4.2
-
GPS
-
●
-
A-GPS
-
●
-
NFC
-
●
-
Две активные SIM-карты
-
●
-
Сканер отпечатка пальца
-
●
-
Умная кнопка
-
● (разблокировка, скриншот, спуск затвора селфи-камеры)
-
Knock Code
-
●
-
KnockOn
-
●
-
Умная клавиатура
-
●
-
Caprute+
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Цифровой компас
-
●
-
Акселерометр
-
●
-
Гироскоп
-
●
-
Датчик приближения
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Руководство пользователя
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
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