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Смартфон LG K9
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Все характеристики
-
Смартфон
-
●
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
HSPA+ B1/B2/B5/B8
-
4G
-
B1, B3, B7, B20, VoLTE
-
Аккумулятор (мАч)
-
2500
-
Среднее время в режиме разговора (ч)
-
8
-
Среднее время в режиме ожидания (ч)
-
250
-
Размеры (В × Ш × Т, мм)
-
146.3 x 73.2 x 8.2
-
Вес (г)
-
148
-
Цвет
-
черный
-
Тип SIM-карты
-
Нано
-
Процессор
-
4-ядерный, 1.3 ГГц Qualcomm® Snapdragon™ 210 (MSM8909)
-
Количество ядер
-
4
-
Операционная система
-
Android 7.0 Nougat
-
Размер (дюймы)
-
5
-
Разрешение
-
HD (1280 × 720)
-
Тип дисплея
-
IPS (On-Cell Touch)
-
Встроенная (ГБ)
-
16
-
Поддержка карт памяти (ГБ)
-
●
-
Поддерживаемый объем карт памяти (ГБ)
-
до 2 ТБ
-
Оперативная (ГБ)
-
2
-
Основная (Мп)
-
8 Мп
-
Фронтальная (Мп)
-
5 Мп
-
Наличие вспышки
-
●
-
Съемка в одно касание
-
●
-
Съемка по жесту руки
-
●
-
Дополнительно
-
Режим HDR, интервальная съемка; автосъемка; вспышка для селфи
-
Аудио
-
MP3, AAC, eAAC+, WMA, WAV
-
Видео
-
H.264/263, MPEG4/2, WMV9, VC1, XVID
-
Аудиоразъем 3.5 мм
-
●
-
FM-радио
-
●
-
Версия USB
-
2.0 Type B
-
Версия Bluetooth
-
4.2
-
Wi-Fi
-
802.11 b / g / n
-
Wi-Fi Direct
-
●
-
A-GPS
-
●
-
GPS
-
●
-
DLNA
-
—
-
NFC
-
—
-
Две SIM-карты
-
●
-
Быстрые заметки Quick Memo™/Capture+
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Цифровой компас
-
—
-
Акселерометр
-
●
-
Гироскоп
-
—
-
Датчик приближения
-
●
-
Быстрая зарядка
-
—
-
Функция KnockOn
-
●
-
Сканер отпечатка пальца
-
—
-
Руководство пользователя
-
●
-
Зарядное устройство
-
●
-
Кабель подключения к ПК
-
●
-
Инструмент извлечения SIM-карты
-
—
-
Проводная стереогарнитура
-
—
-
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Смартфон LG K9