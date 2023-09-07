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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, AMD FreeSync, HDMI, Динамическая синхронизация движения

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Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, AMD FreeSync, HDMI, Динамическая синхронизация движения

22MK400H-B

Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, AMD FreeSync, HDMI, Динамическая синхронизация движения

22" FHD монитор

Full HD монитор

Разрешение 1080p Full HD обеспечивает превосходное изображение.

AMD FreeSync

Сочетание технологии AMD FreeSync делает процесс игры потрясающим - без помех и задержек. Данная технология делает движения персонажей более плавными при максимально высоких визуальных настройках. Не пропустите ни секунды действия!

Динамическая синхронизация

Динамический режим синхронизации действий позволяет мгновенно реагировать на действия противников и атаковать без задержки отображения. Он синхронизирует ваши чувства с сценами в реальном времени в быстро развивающихся играх, сводя к минимуму задержки ввода.

Стабилизатор черного

Стабилизатор черного дает полную визуальную ясность, даже в играх, где Вы проводите много времени в темноте. Технология осветляет темные области, таким образом что вы смогли найти врагов, скрывающихся в тени и среагировать первым.

Простой Пользовательский Интерфейс

Экранное Управление простое и интуитивно понятное. Вы можете настроить параметры отображения с помощью нескольких простых кликов.

Настенное крепление

Установите монитор в соответствии с вашими потребностями.

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* Вы можете скачать программное обеспечение на сайте LG.com
** Изменения или обновления программного обеспечения производятся без уведомления.
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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Диагональ экрана (дюймы)

22

Диагональ

54,6см

Разрешение

1920 x 1080

Тип матрицы

TN

Соотношение сторон

16:9

Шаг пикселя

0,2480 x 0,2480 мм

Яркость (мин.)

150кд/м²

Яркость (тип.)

200кд/м²

Цветовой охват_мин

Н/Д

Цветовой охват_тип

NTSC 72% (CIE1931)

Глубина цвета (Количество цветов)

16,7 млн

Контрастность_мин

450:1

Контрастность_тип

1000:1

Время отклика

Мировой стандарт: 1мс (GtG в режиме Faster)
Корея, Япония: 2мс (GtG в режиме Faster)

Угол обзора (CR≥10)

90º (по горизонтали), 65º (по вертикали)

Обработка поверхности

Антибликовое покрытие, 3H

ОСОБЕННОСТИ

Функция Flicker Safe

Режим чтения

Пониженная цветовая чувствительность

RADEON FreeSync™

Стабилизатор черного цвета

Динамическая синхронизация движения

Функция Crosshair

Интеллектуальная схема экономии энергии

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Экранное управление

ИНТЕРФЕЙСЫ

D-Sub

● (1)

D-Sub (макс. разрешение и частота обновления)

1920 x 1080 при 60 Гц

HDMI

● (1)

HDMI (макс. разрешение и частота обновления)

1920 x 1080 при 75 Гц

Выход для наушников

ЗВУК

Тип

Внешнее питание (адаптер)

Источник питания переменного тока

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Энергопотребление (тип.)

19,7Вт

Энергопотребление (макс.)

29,0Вт

Энергопотребление (Energy Star)

Н/Д (стандарт ES7.0 не поддерживается)

Энергопотребление (спящий режим)

Менее 0,3Вт

Энергопотребление (DC выкл.)

Менее 0,3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка положения дисплея

Наклон

Настенное крепление

75 x 75 мм

РАЗМЕРЫ/МАССА

Размеры с подставкой (Ш x В x Г)

509,8 x 359,8 x 181,9 мм

Размеры без подставки (Ш x В x Г)

509,8 x 305,7 x 38,5 мм

Размеры при поставке (Ш x В x Г)

640 x 365 x 124 мм

Масса с подставкой

2,4кг

Масса без подставки

2,1кг

Масса при поставке

3,5кг

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

В зависимости от страны

HDMI

В зависимости от страны

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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22" FHD монитор

22MK400H-B

Монитор LG, LED, 22"(55.88 см), FHD 1920x1080, 75Гц, TN, AMD FreeSync, HDMI, Динамическая синхронизация движения

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