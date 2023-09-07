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IPS монитор LG серии MP48

Функции

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IPS монитор LG серии MP48

24MP48HQ-P

IPS монитор LG серии MP48

IPS монитор LG серии MP48

Яркие цвета под любым углом с IPS-экраном LG

IPS-монитор LG обеспечивает превосходное четкое изображение с живыми цветами под любым углом обзора.

Дизайн Sleek Cut

Дизайн Sleek Cut и значительное уменьшение глубины монитора за счет изменения конструкции его корпуса добавит утонченности в ваш интерьер.

Защитите свои глаза и смотрите контент с комфортом

Благодаря отсутствию мерцания и режиму чтения вы можете обеспечить максимально удобный просмотр, защитив свои глаза от вредного синего света и уменьшив мерцание почти до нуля.

Выбор настроенных параметров одним щелчком мыши

Благодаря меню OnScreen Control (Элементы управления на экране) и My Display Presets (Настройки «Мой дисплей») вы можете легко настроить параметры монитора несколькими щелчками мышью.

Организуйте пространство для работы

Функция разделения экрана позволяет разбить дисплей на несколько участков для разных задач, изменяя размеры окон на экране. Благодаря режиму картинка-в-картинке вы можете работать и одновременно смотреть видео в маленьком окне.

Функция улучшения цвета

Благодаря алгоритмам улучшения цветности люди с нарушенным цветовосприятием к определенным диапазонам цветов могут видеть весь необходимый контент.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

23.8

Тип матрицы

IPS

Отображаемые цвета (млн)

16,7

Шаг пикселя (мм)

0,2745

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920x1080

Яркость, кд/м2

250

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика, мс

5 (GTG)

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

D-Sub

HDMI

●, v1,4

Расположение портов

сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение

100~240 В

Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)

0,3 Вт

Энергопотребление / выключен (макс.)

0,3 Вт

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~83кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Кол-во клавиш (с вкл.)

6

Тип клавиш

кнопки

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

Расположение клавиш

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

17

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Текст / Фото / Кино / Игра / Пользов.

Original Ratio

ФУНКЦИИ

DDC / CI

HDCP

Автоматическое разрешение

Key lock

Plug & Play

RTC

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Режим 4-screen-split

Авто выкл / авто режим ожидания

Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)

ЦВЕТ

Передняя панель

черная глянцевая

Задняя панель

текстура

Подставка

черная глянцевая

Основание

черный глянцевый

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол),°

-5º (вперед) ~ 20º (назад)

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

549,9 x 187,4 x 409

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

549,9 x 62,5 x 330,4

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

619 x 399 x 114

Вес с подставкой, кг

2,8

Вес без подставки, кг

2,6

Вес в упаковке, кг

4,1

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCCB, CE

ErP

Windows

● (win10)

АКСЕСCУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

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IPS монитор LG серии MP48

24MP48HQ-P

IPS монитор LG серии MP48