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Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного

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Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного

24MP88HV-S

Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного

IPS монитор LG серии MP88

Дисплей с тонкими рамками

Все четыре рамки дисплея чрезвычайно тонкие для максимального увеличения области просмотра.
 

Подставка ArcLine

Сочетание плавных линий и надежной конструкции с изогнутым экраном. Красота ArcLine — изюминка этого монитора.
 

Исключительно точная цветопередача

IPS-дисплей и цветовой охват более 99％ пространства sRGB обеспечивает реалистичную цветопередачу, позволяющая создать эффект присутствия.
 

Защитите свои глаза и просматривайте контент с комфортом

Благодаря отсутствию мерцания и режиму чтения вы можете обеспечить максимально удобный просмотр, защитив свои глаза от вредного синего света и уменьшив мерцание почти до нуля.
 

Погрузитесь в игру

Функция стабилизации черного цвета (Black Stabilizer) распознает самые темные участки изображения и делает их светлее. Технология MAXXAUDIO® обеспечивает чистый и качественный звук
 

Выбор заранее настроенных параметров
одним щелчком мыши

Благодаря меню OnScreen Control (Элементы управления на экране) и My Display Presets (Настройки «Мой дисплей») вы можете легко настроить параметры монитора несколькими щелчками мышью.
 

Организуйте пространство для работы с несколькими задачами

Функция разделения экрана позволяет разбить дисплей на несколько участков для разных задач, изменяя размеры окон на экране. Благодаря режиму картинка-в-картинке вы можете работать и одновременно смотреть видео в маленьком окне.
 

Функция улучшения цветности для людей с пониженной цветовой чувствительностью

Благодаря алгоритмам улучшения цветности люди с нарушенным цветовосприятием к определенным диапазонам цветов могут видеть весь необходимый контент.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

23.8" (60 cm)

Тип матрицы

IPS

Яркость, кд/м2

250

Время отклика(мс)

5

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920x1080

Отображаемые цвета

16.7 млн

Шаг пикселя (мм)

0.2745

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Угол обзора (CR≥10)

178/178

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

HDMI

• (HDMI) v1.4

D-Sub

Расположение портов

сзади

АУДИО ВХОДЫ

PC Audio In

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Режим 4-screen-split

Авто выкл / авто режим ожидания

Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)

Заводская калибровка

Стабилизатор черного цвета

Функция Super Resolution+

ДИНАМИКИ

Тип

тонкие скрытые динамики

Мощность

5Вт х 2

ЗВУК

Dolby Surround

Maxx audio

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)

0.3 Вт

Энергопотребление / выключен (макс.)

0.3 Вт

Напряжение

100~240 В

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~83кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

джойстик

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

Расположение клавиш

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

17

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия

Original Ratio

ФУНКЦИИ

sRGB

99%

DDC/CI

HDCP

Автоматическое разрешение

Key lock

Plug and Play

RTC

ЦВЕТ

Передняя панель

серебристая

Задняя панель

белая

Основание

серебристое

Подставка

черный

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол),°

-2º (вперед) ~ 15º (назад)

ГАБАРИТЫ

Вес в упаковке, кг

4.7

Вес без подставки, кг

2.9

Вес с подставкой, кг

3.2

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

541 x 186.2 x 414.5

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

541 x 46.6 x 313.3

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

610 x 380 x 125

СТАНДАРТЫ

EPEAT

•(Gold)

UL(cUL)

TUVTYPE

FCC-B, CE

ENERGY STAR®

ENERGY STAR® Qualified

Windows

• (win10)

ErP

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

Кабель питания

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IPS монитор LG серии MP88

24MP88HV-S

Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного