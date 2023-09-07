We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного
Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного
Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
23.8" (60 cm)
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Яркость, кд/м2
-
250
-
Время отклика(мс)
-
5
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Отображаемые цвета
-
16.7 млн
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2745
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
HDMI
-
• (HDMI) v1.4
-
D-Sub
-
•
-
Расположение портов
-
сзади
-
PC Audio In
-
•
-
Функция "Reader Mode"
-
•
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
•
-
Smart Energy saving
-
•
-
Функция "SIX Axis Control"
-
•
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
•
-
Режим 4-screen-split
-
•
-
Авто выкл / авто режим ожидания
-
•
-
Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)
-
•
-
Заводская калибровка
-
•
-
Стабилизатор черного цвета
-
•
-
Функция Super Resolution+
-
•
-
Тип
-
тонкие скрытые динамики
-
Мощность
-
5Вт х 2
-
Dolby Surround
-
Maxx audio
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
0.3 Вт
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0.3 Вт
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Гориз. развертка
-
30~83кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Тип клавиш
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
Расположение клавиш
-
снизу
-
Русский язык
-
•
-
Кол-во языков меню
-
17
-
Режим изображения
-
Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия
-
Original Ratio
-
•
-
sRGB
-
99%
-
DDC/CI
-
•
-
HDCP
-
•
-
Автоматическое разрешение
-
•
-
Key lock
-
•
-
Plug and Play
-
•
-
RTC
-
•
-
Передняя панель
-
серебристая
-
Задняя панель
-
белая
-
Основание
-
серебристое
-
Подставка
-
черный
-
Отделяемая
-
•
-
Наклон (угол),°
-
-2º (вперед) ~ 15º (назад)
-
Вес в упаковке, кг
-
4.7
-
Вес без подставки, кг
-
2.9
-
Вес с подставкой, кг
-
3.2
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
541 x 186.2 x 414.5
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
541 x 46.6 x 313.3
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
610 x 380 x 125
-
EPEAT
-
•(Gold)
-
UL(cUL)
-
•
-
TUVTYPE
-
•
-
FCC-B, CE
-
•
-
ENERGY STAR®
-
ENERGY STAR® Qualified
-
Windows
-
• (win10)
-
ErP
-
•
-
D-Sub
-
•
-
Кабель питания
-
•
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
24MP88HV-S
Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 60Гц, IPS, Безрамочный дисплей, Технология MaxxAudio, Поддержка >99% sRGB, Стабилизатор черного