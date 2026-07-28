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24-дюймовый монитор LG U4, IPS Full HD 144 Гц

24-дюймовый монитор LG U4, IPS Full HD 144 Гц

24U411B-B
Front view of 24-дюймовый монитор LG U4, IPS Full HD 144 Гц 24U411B-B
Вид сбоку на монитор с регулируемой подставкой и эргономичным дизайном.
Вид сзади на монитор LG FHD, демонстрирующий дизайн подставки и порты подключения.
Монитор LG FHD на столе отображает бизнес-графики, рядом на рабочем месте расположены клавиатура и мышь.
Монитор LG FHD отображает яркое изображение с поддержкой HDR и цветовым охватом sRGB 99%.
Монитор LG FHD отображает динамичный игровой контент с частотой обновления 144 Гц для плавного движения.
Монитор LG FHD иллюстрирует технологию AMD FreeSync Premium с параллельным сравнением отключенного и включенного режима.
Монитор LG FHD демонстрирует интерфейс приложения LG Switch для управления экраном и настройки режима изображения.
Монитор LG FHD демонстрирует режим чтения и отсутствие мерцания для снижения нагрузки на глаза.
Монитор LG FHD с тонкой подставкой, занимающей минимальное пространство на столе и способствующей аккуратной организации рабочего пространства.
Крупный план задних портов монитора LG FHD, включая HDMI 2.2, выход для наушников и разъем питания.
Вид спереди и сбоку на монитор LG FHD с размерами устройства, указанными в миллиметрах.
Крупный план задних портов монитора LG FHD, включая HDMI 2.2, выход для наушников и разъем питания.
Вид сбоку на монитор LG FHD с регулировкой наклона
Вид сверху на монитор LG FHD
Front view of 24-дюймовый монитор LG U4, IPS Full HD 144 Гц 24U411B-B
Вид сбоку на монитор с регулируемой подставкой и эргономичным дизайном.
Вид сзади на монитор LG FHD, демонстрирующий дизайн подставки и порты подключения.
Монитор LG FHD на столе отображает бизнес-графики, рядом на рабочем месте расположены клавиатура и мышь.
Монитор LG FHD отображает яркое изображение с поддержкой HDR и цветовым охватом sRGB 99%.
Монитор LG FHD отображает динамичный игровой контент с частотой обновления 144 Гц для плавного движения.
Монитор LG FHD иллюстрирует технологию AMD FreeSync Premium с параллельным сравнением отключенного и включенного режима.
Монитор LG FHD демонстрирует интерфейс приложения LG Switch для управления экраном и настройки режима изображения.
Монитор LG FHD демонстрирует режим чтения и отсутствие мерцания для снижения нагрузки на глаза.
Монитор LG FHD с тонкой подставкой, занимающей минимальное пространство на столе и способствующей аккуратной организации рабочего пространства.
Крупный план задних портов монитора LG FHD, включая HDMI 2.2, выход для наушников и разъем питания.
Вид спереди и сбоку на монитор LG FHD с размерами устройства, указанными в миллиметрах.
Крупный план задних портов монитора LG FHD, включая HDMI 2.2, выход для наушников и разъем питания.
Вид сбоку на монитор LG FHD с регулировкой наклона
Вид сверху на монитор LG FHD

Основные характеристики

  • 24" IPS-дисплей Full HD (1920x1080)
  • sRGB 99% (станд.)
  • Четкость и плавность с частотой обновления 144 Гц
  • 1 мс с технологией уменьшения размытия в движении
  • HDR 10
  • Приложение LG Switch
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Отмеченная наградами безупречность

Логотип премии PC MAG «Лучшие бренды»

Лучший бренд 2026 года*

Логотип награды «Цифровые тренды»

Цифровые тренды 2025

Выбор читателей: лучшая линейка мониторов для геймеров и тех, кто ценит высокое качество и производительность

* Товарный знак Ziff Davis, LLC. Используется по лицензии.

* Перепечатано с разрешения. © Ziff Davis, LLC, 2026 Все права защищены.

Логотип бренда LG Monitor

Логотип бренда LG Monitor

Универсальная производительность в ультратонком дизайне

Монитор 23,8" IPS Full HD обеспечивает универсальную производительность для работы, игр и потокового видео в ультратонком дизайне.

Монитор на рабочем столе отображает панель бизнес-аналитики с графиками, иллюстрируя продуктивность и повседневное использование в офисе.

1ms MBR（モーションブラーリダクション）機能をアピールするために使用されたレーシングゲームのシーン。鮮やかなイエローの近未来型レーシングカーが、モーションブラー効果とともにサーキットを駆け抜けます。右側のテキストでは、スピード感あふれるゲームプレイ、ブレの軽減、そして競技シーンでの優位性といった利点が強調されています。

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Клавиатура и мышь в комплект поставки не входят.

Обзор функций монитора LG FHD: 23,8-дюймовый дисплей IPS, частота обновления 144 Гц, 1 мс MBR (уменьшение размытия в движении), поддержка AMD FreeSync Premium, HDR10 с точностью цветопередачи sRGB 99% и ультратонкий, практически безрамочный дизайн с тонким основанием подставки – для плавного игрового процесса и повседневного использования.

1ms MBR（モーションブラーリダクション）機能をアピールするために使用されたレーシングゲームのシーン。鮮やかなイエローの近未来型レーシングカーが、モーションブラー効果とともにサーキットを駆け抜けます。右側のテキストでは、スピード感あふれるゲームプレイ、ブレの軽減、そして競技シーンでの優位性といった利点が強調されています。

Практически незаметная рамка и тонкая подставка

Ультратонкий дизайн. Практически невидимая

Больше экранного пространства и меньше отвлекающих факторов благодаря ультратонкой рамке, тонкому основанию подставки и практически безрамочному дизайну с трех сторон. «Парящая» подставка создает впечатление невесомости, а практически безрамочный дизайн легко вписывается в минималистичные рабочие пространства и остается визуально цельным даже при установке двух мониторов.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Футуристическое изображение мотоциклистов, которые мчатся по освещенной неоном городской улице, на заднем плане эффект размытия движения, а выделенная часть демонстрирует четкие, ясные изображения и бесперебойную работу при частоте обновления 144 Гц.

Оцените плавный игровой процесс с частотой
обновления 144 Гц

Обеспечивает плавную и отзывчивую работу благодаря

частоте обновления 144 Гц, поддерживая плавное

изображение и четкость движения для более

отзывчивого игрового процесса, который

дает вам конкурентное преимущество.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия. 

Скоростные гоночные автомобили в движении с эффектом размытия, что подчеркивает время отклика 1 мс MBR (уменьшение размытия в движении) для уменьшения размытия и более быстрого и четкого игрового процесса.

1 мс MBR (уменьшение размытия в движении)

На большой скорости к победе

Благодаря уменьшению размытия движений (1 мс MBR) игра проходит плавно, без размытых движений и эффекта шлейфа. Сцены с быстрым движением остаются четкими, что позволяет быстрее реагировать на происходящее.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Уменьшение размытия движений (1 мс MBR) приводит к снижению яркости, и при активации данной функции невозможно использовать: AdaptiveSync / DAS (Dynamic Action Sync)

* Во время работы технологии уменьшения размытия в движении (1 мс MBR) возможно возникновение мерцания.

AMD FreeSync™ Premium

Плавное движение, которое позволяет сохранять концентрацию

Этот монитор с сертификатом AMD FreeSync™ Premium обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.

Монитор LG FHD демонстрирует технологию AMD FreeSync Premium в сравнении режимов «выключено» и «включено», показывая уменьшение разрывов изображения и более плавное, текучее движение для отзывчивого и захватывающего игрового процесса.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции показана на примере сравнения с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* Фактические результаты или производительность могут варьироваться в зависимости от среды использования.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

HDR10 с sRGB 99%

Наслаждайтесь реалистичными цветами с передовой точностью цветопередачи

Совместимость с HDR10 и охват 99% sRGB обеспечивают точную цветопередачу с улучшенной контрастностью и детализацией в сценах HDR.

Монитор LG FHD отображает яркий творческий контент на широком изогнутом экране с поддержкой HDR10 и цветовым охватом sRGB 99%, насыщенную точность цветопередачи, улучшенную контрастность и точную визуальную детализацию – для творческой работы и захватывающего просмотра.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Стандартное значение sRGB составляет 99%. Цветовой охват может различаться в зависимости от модели.

Динамическая синхронизация действий

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии динамической синхронизации действий, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

Стабилизатор черного

Стабилизатор черного помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Приложение LG Switch

Плавное переключение между задачами

Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.

Скачать

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Чтобы скачать последнюю версию приложения LG Switch, выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.

Повседневный комфорт для глаз

Режим чтения

Регулирует цветовую температуру и яркость, чтобы уменьшить усталость глаз при длительном просмотре документов.

Отсутствие мерцания

Минимизирует невидимое мерцание экрана, помогая снизить нагрузку на глаза и обеспечить более комфортный просмотр при длительном использовании.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    23.8

  • Экран - Разрешение

    1920 x 1080

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144

  • Экран - Время Отклика

    1 мс MBR, 5 мс (GtG at Faster)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    По наклону

Все характеристики

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    По наклону

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    3.2 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    2.3 кг

  • Вес в Упаковке [кг]

    4.3 кг

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    539.4 x 412 x 220

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    620 x 134 x 385

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • D-Sub

    Да

  • HDMI

    Да

  • Выход Наушники

    3-полосный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Диагональ [см]

    60

  • Диагональ [дюймы]

    23.8

  • Покрытие

    антибликовое

  • Угол Обзора (CR≥10)

    по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°

  • Время Отклика

    1 мс MBR, 5 мс (GtG at Faster)

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2745 × 0.2745

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500:1

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Тип Панели

    IPS

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • Супер Разрешение+

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • HDR 10

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    Да

  • HDMI

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Год

    2026

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Тип.)

    18Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

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