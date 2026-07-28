24-дюймовый монитор LG U4, IPS Full HD 144 Гц

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции показана на примере сравнения с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* Фактические результаты или производительность могут варьироваться в зависимости от среды использования.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.