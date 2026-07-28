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24-дюймовый монитор LG U4, IPS Full HD 144 Гц
Отмеченная наградами безупречность
Лучший бренд 2026 года*
Цифровые тренды 2025
Выбор читателей: лучшая линейка мониторов для геймеров и тех, кто ценит высокое качество и производительность
* Товарный знак Ziff Davis, LLC. Используется по лицензии.
* Перепечатано с разрешения. © Ziff Davis, LLC, 2026 Все права защищены.
Универсальная производительность в ультратонком дизайне
Монитор 23,8" IPS Full HD обеспечивает универсальную производительность для работы, игр и потокового видео в ультратонком дизайне.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Клавиатура и мышь в комплект поставки не входят.
Практически незаметная рамка и тонкая подставка
Ультратонкий дизайн. Практически невидимая
Больше экранного пространства и меньше отвлекающих факторов благодаря ультратонкой рамке, тонкому основанию подставки и практически безрамочному дизайну с трех сторон. «Парящая» подставка создает впечатление невесомости, а практически безрамочный дизайн легко вписывается в минималистичные рабочие пространства и остается визуально цельным даже при установке двух мониторов.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Уменьшение размытия движений (1 мс MBR) приводит к снижению яркости, и при активации данной функции невозможно использовать: AdaptiveSync / DAS (Dynamic Action Sync)
* Во время работы технологии уменьшения размытия в движении (1 мс MBR) возможно возникновение мерцания.
AMD FreeSync™ Premium
Плавное движение, которое позволяет сохранять концентрацию
Этот монитор с сертификатом AMD FreeSync™ Premium обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Эффективность функции показана на примере сравнения с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* Фактические результаты или производительность могут варьироваться в зависимости от среды использования.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
HDR10 с sRGB 99%
Наслаждайтесь реалистичными цветами с передовой точностью цветопередачи
Совместимость с HDR10 и охват 99% sRGB обеспечивают точную цветопередачу с улучшенной контрастностью и детализацией в сценах HDR.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Стандартное значение sRGB составляет 99%. Цветовой охват может различаться в зависимости от модели.
Динамическая синхронизация действий
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии динамической синхронизации действий, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Приложение LG Switch
Плавное переключение между задачами
Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Чтобы скачать последнюю версию приложения LG Switch, выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.
Повседневный комфорт для глаз
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
23.8
Экран - Разрешение
1920 x 1080
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144
Экран - Время Отклика
1 мс MBR, 5 мс (GtG at Faster)
Механический - Настройка Положения Дисплея
По наклону
Все характеристики
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
По наклону
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
3.2 кг
Вес без Подставки [кг]
2.3 кг
Вес в Упаковке [кг]
4.3 кг
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
539.4 x 412 x 220
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
539.4 x 317.1 x 38.7
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
620 x 134 x 385
СОВМЕСТИМОСТЬ
D-Sub
Да
HDMI
Да
Выход Наушники
3-полосный (только звук)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Диагональ [см]
60
Диагональ [дюймы]
23.8
Покрытие
антибликовое
Угол Обзора (CR≥10)
по горизонтали: 178°, по вертикали: 178°
Время Отклика
1 мс MBR, 5 мс (GtG at Faster)
Разрешение
1920 x 1080
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144
Шаг Пикселя [мм]
0.2745 × 0.2745
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500:1
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 кд/м²
Тип Панели
IPS
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
Да
Отсутствие Мерцания
Да
Супер Разрешение+
Да
Умное Энергосбережение
Да
Режим Чтения
Да
Технология Уменьшения Размытия в Движении
Да
HDR Effect
Да
HDR 10
Да
FPS Счетчик
Да
Динамическая Синхронизация Действий
Да
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
AMD FreeSync™
FreeSync
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
Да
HDMI
Да
ИНФОРМАЦИЯ
Год
2026
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (Тип.)
18Вт
Тип
Внешний адаптер
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