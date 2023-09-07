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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения

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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения

27MK430H-B

Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения

Full HD IPS монитор

Разрешение 1080p Full HD в тандеме с IPS матрицей обеспечивает превосходное изображение, которое позволяет насладиться деталями под любым углом обзора.

AMD FreeSync

Сочетание технологии AMD FreeSync делает процесс игры потрясающим - без помех и задержек. Данная технология делает движения персонажей более плавными при максимально высоких визуальных настройках. Не пропустите ни секунды действия!

Динамическая синхронизация движения

Режим динамической синхронизации движения* позволяет мгновенно реагировать на действия противников и атаковать без задержки отображения. Он синхронизирует ваши чувства с сценами в реальном времени в быстро развивающихся играх, сводя к минимуму задержки ввода.

Стабилизатор черного

Стабилизатор черного дает полную визуальную ясность, даже в играх, где Вы проводите много времени в темноте. Технология осветляет темные области, таким образом что вы смогли найти врагов, скрывающихся в тени и среагировать первым.

Простой пользовательский интерфейс

Экранное управление простое и интуитивно понятное. Вы можете настроить параметры отображения с помощью нескольких простых кликов.

Настенное крепление

Установите монитор в соответствии с вашими потребностями.

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* Функция DAS «Динамическая синхронизация движения» включается автоматически.
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

27

Тип матрицы

IPS

Отображаемые цвета (млн)

16.7

Шаг пикселя (мм)

0.2745 × 0.2745

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920 × 1080

Яркость (кд/м²)

250

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика (мс)

5

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178

Антибликовое покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт D-Sub

Порт HDMI

● (HDMI × 1) v1.4

Выход для наушников

Расположение портов

Сзади горизонтально

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип блока питания

Внешний адаптер

Напряжение (В)

100~240

Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)

>0.3

Энергопотребление/выключен (макс, Вт)

<0.3

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Горизонтальная развертка (кГц)

30 — 83

Кадровая развертка (Гц)

48 — 75

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

Джойстик

Количество клавиш (с вкл.)

1

Расположение клавиш

Снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

18

ФУНКЦИИ

Режим изображения

Пользовательский / Режим Чтения / Нарушение цветовосприятия / Фото / Кино / Игра

Автоподстройка разрешения

Функция режим чтения Reader Mode

Режим Нарушение цветовосприятия

Отсутствие мерцания Flicker safe

Быстрый запуск Plug&Play

Защита медиаконтента HDCP

● (v1.4)

Формат изображений

Широкий / Оригинальный

Блокировка экранного меню Key Lock

Регулировка времени отклика RTC

Стандар цветового спектра sRGB

Режим ожидания

Гамма-коррекция Gamma Control

Цветовая температура Color Temperature

Стабилизатор черного цвета

Меню на экране монитора

Динамическая синхронизация изображения FreeSync

Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync

Энергосбережение

Smart Energy Saving

Прицел Crosshair

Канал экранных данных/командный интерфейс (DDC/CI)

Регулировка уровня черного Black Level

Технология улучшения контраста DFC

ДИЗАЙН

Передняя панель

Черный матовый

Задняя панель

Черный матовый

Подставка

Черный матовый

Основание

Черный матовый

ПОДСТАВКА

Отделяемая подставка

Угол наклона (°)

-5 (вперед) — 20 (назад)

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)

555 × 181.9 × 421

Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)

555 × 38.4 × 330.9

Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)

688 × 390 × 124

Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)

VESA (75 × 75 мм)

Вес с подставкой (кг)

3.1

Вес без подставки (кг)

2.8

Вес в упаковке (кг)

4.2

СТАНДАРТЫ

ErP

Американский стандарт безопасности и эргономики UL(cUL)

Радиоэлектронный стандарт FCCB, CE

Версия Windows

10

TUV-TYPE

Другое

CCC, KC

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

Кабель HDMI

Прочее

СD, Инструкция, ESG

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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27MK430H-B

Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения