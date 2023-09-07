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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения
Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения
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Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
27
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16.7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2745 × 0.2745
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920 × 1080
-
Яркость (кд/м²)
-
250
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика (мс)
-
5
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178
-
Антибликовое покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
Порт D-Sub
-
●
-
Порт HDMI
-
● (HDMI × 1) v1.4
-
Выход для наушников
-
●
-
Расположение портов
-
Сзади горизонтально
-
Тип блока питания
-
Внешний адаптер
-
Напряжение (В)
-
100~240
-
Энергопотребление/режим ожидания/сна (макс, Вт)
-
>0.3
-
Энергопотребление/выключен (макс, Вт)
-
<0.3
-
Горизонтальная развертка (кГц)
-
30 — 83
-
Кадровая развертка (Гц)
-
48 — 75
-
Тип клавиш
-
Джойстик
-
Количество клавиш (с вкл.)
-
1
-
Расположение клавиш
-
Снизу
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
18
-
Режим изображения
-
Пользовательский / Режим Чтения / Нарушение цветовосприятия / Фото / Кино / Игра
-
Автоподстройка разрешения
-
●
-
Функция режим чтения Reader Mode
-
●
-
Режим Нарушение цветовосприятия
-
●
-
Отсутствие мерцания Flicker safe
-
●
-
Быстрый запуск Plug&Play
-
●
-
Защита медиаконтента HDCP
-
● (v1.4)
-
Формат изображений
-
Широкий / Оригинальный
-
Блокировка экранного меню Key Lock
-
●
-
Регулировка времени отклика RTC
-
●
-
Стандар цветового спектра sRGB
-
●
-
Режим ожидания
-
●
-
Гамма-коррекция Gamma Control
-
●
-
Цветовая температура Color Temperature
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Динамическая синхронизация изображения FreeSync
-
●
-
Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync
-
●
-
Энергосбережение
-
Smart Energy Saving
-
Прицел Crosshair
-
●
-
Канал экранных данных/командный интерфейс (DDC/CI)
-
●
-
Регулировка уровня черного Black Level
-
●
-
Технология улучшения контраста DFC
-
●
-
Передняя панель
-
Черный матовый
-
Задняя панель
-
Черный матовый
-
Подставка
-
Черный матовый
-
Основание
-
Черный матовый
-
Отделяемая подставка
-
●
-
Угол наклона (°)
-
-5 (вперед) — 20 (назад)
-
Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм)
-
555 × 181.9 × 421
-
Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм)
-
555 × 38.4 × 330.9
-
Габариты упаковки (Ш × Г × В, мм)
-
688 × 390 × 124
-
Размеры настенного крепления (Ш × Г × В, мм)
-
VESA (75 × 75 мм)
-
Вес с подставкой (кг)
-
3.1
-
Вес без подставки (кг)
-
2.8
-
Вес в упаковке (кг)
-
4.2
-
ErP
-
●
-
Американский стандарт безопасности и эргономики UL(cUL)
-
●
-
Радиоэлектронный стандарт FCCB, CE
-
●
-
Версия Windows
-
10
-
TUV-TYPE
-
●
-
Другое
-
CCC, KC
-
Кабель питания
-
●
-
Кабель HDMI
-
●
-
Прочее
-
СD, Инструкция, ESG
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Гарантия
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12 месяцев
-
Технология AMD FreeSync™
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●
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27MK430H-B
Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Стабилизатор черного, Динамическая синхронизация движения