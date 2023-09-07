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Игровой монитор UltraGear™ Nano IPS, со временем отклика 1мс, диагональю 27" и совместимостью с G-Sync®

Характеристики

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Игровой монитор UltraGear™ Nano IPS, со временем отклика 1мс, диагональю 27" и совместимостью с G-Sync®

27GL850-B

Игровой монитор UltraGear™ Nano IPS, со временем отклика 1мс, диагональю 27" и совместимостью с G-Sync®

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Характеристики

Диагональ [дюймы]

27

Разрешение

2560 x 1440

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

144

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UltraGear

Год

2019

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота/Вращение

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

65Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

51Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

6.1

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

741 x 208 x 522

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

614.2 x 364.8 x 56.3

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

614.2 x 574.8 x 274.4(↑)614.2 x 464.8 x 274.4(↓)

Вес в Упаковке [кг]

9.4

Вес без Подставки [кг]

4.2

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

280

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

350

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2331 x 0.2331

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

144

Разрешение

2560 x 1440

Время Отклика

1мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

68.5

Диагональ [дюймы]

27

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Цветовая Гамма (Мин.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Заводская Калибровка Цвета

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

Nano IPS™ Technology

ДА

NVIDIA G-Sync™

Совместимость с G-SYNC

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Display Port

ДА

USB A к B

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

USB Upstream Порт

ДА(1шт/версия 3.0)

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