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27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц
27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц
Скорость
Частота обновления 165 Гц
Время отклика матрицы стандарта IPS 1 мс (GtG)
Дисплей
27” QHD-дисплей (2560 x 1440)
HDR10 / sRGB 99% (станд.)
Технологии
Совместимость с технологией NVIDIA® G-SYNC®
Технология AMD FreeSync™ Premium
*Выберите «Ускоренный режим» для достижения «времени отклика 1 мс». («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
*165 Гц — максимальная частота обновления на входе DisplayPort, а максимальная частота обновления на входе HDMI составляет 144 Гц.
Частота обновления 165 Гц
Быстрый экран, плавный геймплей
Высокая частота 165 Гц позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное появление изображения. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко наводить прицел на цель.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.
*165 Гц — максимальная частота обновления на входе DisplayPort, а максимальная частота обновления на входе HDMI составляет 144 Гц.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.
*Выберите «Ускоренный режим» для достижения «времени отклика 1 мс». («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
Технология, ориентированная на плавность игрового процесса
Технология, ориентированная на плавность игрового процесса.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.
Дизайн, ориентированный на геймеров
Привлекательный дизайн и 3-сторонний практически безрамочный дизайн улучшают качество игрового процесса. Регулируемое основание поддерживает наклон, высоту и поворот монитора, что позволяет с большим комфортом играть в игры.
Дизайн, ориентированный на геймеров.
*Для загрузки последней версии экранного контроллера посетите сайт LG.COM.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.
Динамическая синхронизация действий
Динамическая синхронизация действий помогает геймерам в режиме реального времени улавливать критически важные моменты, сокращать задержки ввода и быстро реагировать на действия противников.
Стабилизатор черного цвета
Стабилизатор черного цвета помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.Black Stabilizer helps gamers to avoid snipers hiding in the darkest places and quickly escape situations when the flash explodes.
Отображение и скрытие прицела
Точка прицеливания фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.
*Функция отображения и скрытия прицела недоступна при включенном счетчике FPS.
*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
27
-
Разрешение
-
2560 x 1440
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовой охват
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16.7
-
Контрастность (FOFO)
-
700:1 (мин.), 1000:1 (стандарт)
-
Угол обзора (CR?10)
-
178˚/ 178˚
-
Порт HDMI
-
● (HDMI × 2)
-
Порт Display Port
-
●x 1
-
Выход для наушников
-
●
-
Расположение портов
-
Сзади
-
Тип блока питания
-
Адаптер
-
Напряжение (В)
-
100 — 240 50/60Гц
-
Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)
-
48 макс. / 45 станд.
-
NVIDIA G-Sync™
-
●
-
AMD FreeSync™ Premium
-
●
-
Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Прицел Crosshair
-
●
-
Отсутствие мерцания Flicker safe
-
●
-
Энергосбережение
-
●
-
Функция режим чтения Reader Mode
-
●
-
Режим HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10
-
HDR Effect (Преобразование SDR в HDR)
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
1ms Motion Blur Reduction
-
●
-
Возможные регулировки
-
Наклон / Высота / Поворот
-
Кабель DisplayPort
-
●
-
Размер настенного крепления (мм)
-
100 x 100 мм
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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27GR75Q-B
27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц