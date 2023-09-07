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27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц

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27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц

27GR75Q-B

27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц

Идеальное решение для игр.

Идеальное решение для игр

Скорость

Частота обновления 165 Гц

Время отклика матрицы стандарта IPS 1 мс (GtG)

Дисплей

27” QHD-дисплей (2560 x 1440)

HDR10 / sRGB 99% (станд.)

Технологии

Совместимость с технологией NVIDIA® G-SYNC®

Технология AMD FreeSync™ Premium

*Выберите «Ускоренный режим» для достижения «времени отклика 1 мс». («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

*165 Гц — максимальная частота обновления на входе DisplayPort, а максимальная частота обновления на входе HDMI составляет 144 Гц.

Частота обновления 165 Гц

Быстрый экран, плавный геймплей

Высокая частота 165 Гц позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное появление изображения. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко наводить прицел на цель.

  • 60 Гц

  • 165 Гц

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.

*165 Гц — максимальная частота обновления на входе DisplayPort, а максимальная частота обновления на входе HDMI составляет 144 Гц.

Потрясающая скорость, погружение в игру.
Потрясающая скорость, погружение в игру.

IPS 1 мс (GtG)

Потрясающая скорость, погружение в игру

Сверхбыстрое время отклика 1 мс (GtG), уменьшающее обратное двоение и обеспечивающее быструю реакцию, позволяет насладиться совершенно новой игровой производительностью.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия. 

*Выберите «Ускоренный режим» для достижения «времени отклика 1 мс». («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

Технология, ориентированная на плавность игрового процесса

Технология, ориентированная на плавность игрового процесса.

Совместимость с технологией NVIDIA® G-SYNC®

27GR75Q — это монитор, протестированный компанией NVIDIA и официально подтвердивший совместимость с технологией G-SYNC®, благодаря чему вы сможете насладиться игровым процессом со значительным уменьшением разрывов и рывков изображения.

Технология AMD FreeSync™ Premium

Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она значительно уменьшает разрывы и рывки изображения.
Ощутите накал борьбы во всей красе.

HDR10 с sRGB 99% (станд.)

Ощутите накал борьбы во всей красе

Этот монитор поддерживает широкий цветовой спектр, 99 % цветового охвата стандарта sRGB, обеспечивая высокую точность цветопередачи при воспроизведении стандарта HDR10, что позволяет добиться реалистичного визуального погружения. Независимо от поля боя, он поможет геймерам увидеть эффектные цвета, задуманные игровыми разработчиками.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.

Дизайн, ориентированный на геймеров

Привлекательный дизайн и 3-сторонний практически безрамочный дизайн улучшают качество игрового процесса. Регулируемое основание поддерживает наклон, высоту и поворот монитора, что позволяет с большим комфортом играть в игры.

Дизайн, ориентированный на геймеров.

Монитор с безрамочным дизайном.

Безрамочный дизайн

3-сторонний безрамочный дизайн

Монитор с регулировкой угла наклона.

Наклон

-5~15°
Монитор с регулировкой высоты.

Высота

110mm
Монитор с возможностью поворота.

Поворотный механизм

Поворот по часовой стрелке

Настраиваемые игровые режимы.

Игровой ГИП

Отмеченный наградами игровой ГИП

Геймеры могут использовать экранный дисплей и экранный контроллер для простой настройки параметров, начиная от регулировки основных параметров монитора и заканчивая регистрацией «определяемой пользователем клавиши», с помощью которой пользователь может задать сочетание клавиш.

*Для загрузки последней версии экранного контроллера посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.

Динамическая синхронизация действий

Динамическая синхронизация действий помогает геймерам в режиме реального времени улавливать критически важные моменты, сокращать задержки ввода и быстро реагировать на действия противников.

Стабилизатор черного цвета

Стабилизатор черного цвета помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.Black Stabilizer helps gamers to avoid snipers hiding in the darkest places and quickly escape situations when the flash explodes.

Отображение и скрытие прицела

 

Точка прицеливания фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

Счетчик FPS

 

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, в играх или при просмотре фильма важен каждый кадр. Счетчик FPS предоставляет данные в режиме реального времени.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В случае реального использования возможны отличия.

*Функция отображения и скрытия прицела недоступна при включенном счетчике FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

27

Разрешение

2560 x 1440

Тип матрицы

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовой охват

sRGB 99% (CIE1931)

Отображаемые цвета (млн)

16.7

Контрастность (FOFO)

700:1 (мин.), 1000:1 (стандарт)

Угол обзора (CR?10)

178˚/ 178˚

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

Порт HDMI

● (HDMI × 2)

Порт Display Port

●x 1

Выход для наушников

Расположение портов

Сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип блока питания

Адаптер

Напряжение (В)

100 — 240 50/60Гц

Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)

48 макс. / 45 станд.

ФУНКЦИИ

NVIDIA G-Sync™

AMD FreeSync™ Premium

Динамическая синхронизация движения Dynamic Action Sync

Стабилизатор черного цвета

Прицел Crosshair

Отсутствие мерцания Flicker safe

Энергосбережение

Функция режим чтения Reader Mode

Режим HDR (High Dynamic Range)

HDR10

HDR Effect (Преобразование SDR в HDR)

Заводская калибровка

Меню на экране монитора

1ms Motion Blur Reduction

ПОДСТАВКА

Возможные регулировки

Наклон / Высота / Поворот

АКСЕССУАРЫ

Кабель DisplayPort

Размер настенного крепления (мм)

100 x 100 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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27GR75Q-B

27” игровой QHD-монитор UltraGear™ с частотой обновления 165 Гц