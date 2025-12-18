About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов, 4-го поколения OLED, 280Hz, QHD │ 27GX700A с технологией VESA DisplayHDR™ True Black 500

Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов, 4-го поколения OLED, 280Hz, QHD │ 27GX700A с технологией VESA DisplayHDR™ True Black 500

27GX700A-B
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид снизу под углом +15 градусов
Вид спереди с опущенной подставкой.
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
вид сверху
вид сверху под углом -15 градусов
вид сверху под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид в перспективе под углом +15 градусов
Вид сзади в перспективе
Вид задней панели с разъемами подключения.
Вид задней панели с разъемами подключения.
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид снизу под углом +15 градусов
Вид спереди с опущенной подставкой.
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
вид сверху
вид сверху под углом -15 градусов
вид сверху под углом +15 градусов
вид в перспективе
вид в перспективе под углом +15 градусов
Вид сзади в перспективе
Вид задней панели с разъемами подключения.
Вид задней панели с разъемами подключения.

Основные характеристики

  • 27-дюймовый дисплей OLED QHD (2560 x 1440)
  • Стандарт VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • OLED с частотой обновления 280Hz
  • Время отклика 0.03ms (GtG)
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium Pro
  • Дизайн с гексагональной подсветкой и экономящей пространство подставкой L-образной формы
Больше
Игровой монитор UltraGear™ OLED.

Игровой монитор UltraGear™ OLED.

Front image of the UltraGear™ OLED 27GX790A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 27GX790A gaming monitor.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Самый яркий OLED-дисплей LG и безупречное качество изображения с подтвержденными сертификатами Perfect Black, Perfect color, 100% Color Fidelity и Perfect Reproduction. Дополнительные ключевые характеристики: VESA DisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99,5% и частота обновления 280Hz со временем отклика 0.03ms (GtG).

Самый яркий OLED-дисплей LG и безупречное качество изображения с подтвержденными сертификатами Perfect Black, Perfect color, 100% Color Fidelity и Perfect Reproduction. Дополнительные ключевые характеристики: VESA DisplayHDR™ True Black 500, DCI-P3 99,5% и частота обновления 280Hz со временем отклика 0.03ms (GtG).

Коснитесь anchor-display

Коснитесь anchor-display

Представляем самый яркий* монитор LG 4-го поколения OLED

Представляем первый игровой монитор LG на базе OLED 4-го поколения с революционной технологией Primary RGB Tandem, обеспечивающей пиковую яркость до 1500 нит для максимально четкого и яркого игрового изображения. В динамичных или ярко освещенных игровых сценах повышенный средний уровень яркости (APL) и сниженная автоматическая регулировка яркости (ABL) помогают сохранять стабильную яркость без затемнения важных деталей изображения. С сертификацией UL Verified Perfect Black и VESA DisplayHDR™ True Black 500 этот OLED нового поколения обеспечивает контрастность и четкость, необходимые геймерам, чтобы реагировать быстрее, видеть больше и полностью погружаться в каждую сцену.

Игровой монитор высокого класса показывает эффектную фэнтезийную сцену: воин в плаще стоит перед заснеженной горной грядой. Монитор установлен на стильном столе в квартире на верхнем этаже, на фоне городской панорамы и заката. Вокруг монитора расположены колонки, клавиатура, наушники, часы и небольшие фигурки героев, демонстрируя стильную игровую окружающую обстановку.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Среди всех моделей LG с WOLED до OLED 4-го поколения, модель 27GX700A обеспечивает наибольшую яркость.

Яркость OLED нового поколения

Благодаря OLED 4-го поколения с технологией Primary RGB Tandem модель 27GX700A обеспечивает более яркое изображение при меньшем энергопотреблении по сравнению с OLED 3-го поколения – с пиковой яркостью до 1500 нит Ее усовершенствованная 4-слойная RGB‑структура обеспечивает более глубокий контраст, четкие детали и потрясающую точность цветопередачи. Наслаждайтесь более четкими тенями, полным погружением и стабильной картинкой в каждом кадре – создано для серьезной игры.

Благодаря OLED 4-го поколения с технологией Primary RGB Tandem модель 27GX700A обеспечивает более яркое изображение при меньшем энергопотреблении по сравнению с OLED 3-го поколения – с пиковой яркостью до 1500 нит Ее усовершенствованная 4-слойная RGB‑структура обеспечивает более глубокий контраст, четкие детали и потрясающую точность цветопередачи. Наслаждайтесь более четкими тенями, полным погружением и стабильной картинкой в каждом кадре – создано для серьезной игры.

Сертифицированное UL безупречное качество изображения, стабильное при слабом и при ярком освещении

Perfect black

Технология Perfect Black соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты окружающего фона.

Perfect color и 100% Color Fidelity

Perfect color и 100% Color Fidelity гарантируют точное воспроизведение цветов даже при изменяющихся условиях – от слабого до яркого окружающего освещения. 

Perfect Reproduction

Сертификация UL Perfect Reproduction гарантирует, что игровой контент точно воспроизводится на экране, сохраняя задуманную цветопередачу и детали как в темноте, так и при ярком освещении. В отличие от метрик, основанных на статичных изображениях, эта сертификация отражает точность воспроизведения контента как в реальных условиях.

Три сертификационные значка, подчеркивающие возможности OLED‑дисплеев LG: Сертификация UL: уровень черного ниже 0,24 нит при освещенности до 500 люкс; сертификация UL: согласованность цветов более 99% при освещенности до 500 люкс; сертификация Intertek: 100% Color Fidelity при освещенности до 500 люкс на основе 125 цветовых паттернов.

Три сертификационные значка, подчеркивающие возможности OLED‑дисплеев LG: Сертификация UL: уровень черного ниже 0,24 нит при освещенности до 500 люкс; сертификация UL: согласованность цветов более 99% при освещенности до 500 люкс; сертификация Intertek: 100% Color Fidelity при освещенности до 500 люкс на основе 125 цветовых паттернов.

Сравнение качества дисплеев без WOLED и WOLED 4-го поколения: улучшенная яркость, цветопередача и четкость на мониторе справа с технологией WOLED 4-го поколения. Монитор установлен на столе вместе с игровой консолью, клавиатурой и наушниками.

Сравнение качества дисплеев без WOLED и WOLED 4-го поколения: улучшенная яркость, цветопередача и четкость на мониторе справа с технологией WOLED 4-го поколения. Монитор установлен на столе вместе с игровой консолью, клавиатурой и наушниками.

Более глубокая детализация с технологией VESA DisplayHDR™ True Black 500

Непревзойденная глубина и яркие краски с VESA DisplayHDR™ True Black 500, который гарантирует более насыщенный черный цвет даже в самых темных сценах. С уровнем контрастности 1,5M, цветовым охватом DCI-P3 98.5% (станд.) и точностью цветопередачи Delta E ≦2, гарантируется, что цвета отображаются с реалистичной детализацией, точно так, как это было задумано.

Воин в тяжелой броне стоит в темной каменистой пещере, держа в руках светящийся огненный меч. Перед воином огромный поток расплавленной лавы срывается с потолка пещеры, заливая сцену ярким, интенсивным оранжевым светом. Контраст между тьмой пещеры и ярким пламенем подчеркивает драматичный и кинематографичный визуальный стиль игры.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* 1.5m:1 – это коэффициент контрастности при уровне яркости изображения 25 % APL (средний уровень изображения), который выражается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого. 

Передовые технологии комфорта для глаз, подтвержденные пятью сертификатами UL

Матовая отделка anti-glare, продвинутые технологии LG WOLED для комфорта глаз сводят к минимуму отражение света и снижают утомляемость глаз, обеспечивая кристально четкое и стабильное изображение во время игры. Сертификации UL по ключевым областям – снижение пагубного воздействия синего света и предотвращение мерцания экрана: эти технологии гарантируют визуальный комфорт и обеспечивают оптимальный игровой опыт независимо от того, играете ли вы в ярко освещенном помещении или комнате со светодиодной подсветкой.

Футуристичная игровая настольная установка с большим монитором, на котором отображается научно-фантастический персонаж в вооружении. На столе расположены геймпад, колонки, механическая клавиатура и фигурки персонажей. Внизу изображения показаны многочисленные сертификаты UL и Eyesafe, подтверждающие отсутствие мерцания, бликов, сниженный уровень синего света и безопасность для глаз.

*Все изображения приведены только в целях иллюстрации.

* Мониторы LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.

* Номер сертификата: Дисплей без мерцания (OLED) – A196009, Безопасный для глаз без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), Аппаратное решение для снижения синего света Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741

* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.

Защита OLED через меню On-Screen Display

Через меню On-Screen Display вы можете регулировать яркость OLED и активировать настройки защиты, чтобы предотвратить остаточные изображения или выгорание и дольше наслаждаться превосходным качеством изображения OLED. Геймеры также могут легко персонализировать настройки для игры.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Как использовать меню On-Screen Display

Наслаждайтесь доступом к своим любимым функциям в ходе игры или поиска! Давайте найдем джойстик в центре монитора. Нажмите кнопку джойстика, чтобы открыть главное меню игрового графического интерфейса.

Яркость

Пиковая яркость

Перемещение экрана OLED

Dual-Mode

Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «Перемещение экрана OLED».
Изображение настройки ГИП «Dual-Mode».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «Перемещение экрана OLED».
Изображение настройки ГИП «Dual-Mode».
Изображение настройки ГИП «Яркость».

Яркость

Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».

Пиковая яркость

Изображение настройки ГИП «Перемещение экрана OLED».

Перемещение экрана OLED

Изображение настройки ГИП «Dual-Mode».

Dual-Mode

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.

Слово SPEED (СКОРОСТЬ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Слово SPEED (СКОРОСТЬ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Молниеносная скорость

Наш монитор UltraGear™ OLED обеспечивает непревзойденную мощность и частоту обновления 280Hz, предлагая сверхгладкое изображение и четкий, без шлейфов игровой процесс, что дает вам конкурентное преимущество.

На игровом мониторе LG UltraGear изображен высокоскоростной болид Формулы-1, мчащийся вперед с эффектом динамического размытия движения. Число «280Hz» выделено на переднем плане, подчеркивая сверхбыструю частоту обновления монитора. Монитор показан под углом сбоку, что подчеркивает его производительность и дизайн, ориентированный на скорость.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Ошеломляющая скорость и погружение в игру

Сверхбыстрое время отклика 0.03ms (GtG), устраняющее шлейф от изображений и обеспечивающее мгновенную реакцию, позволяет вам по-новому ощутить игровой процесс

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 0.03ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

Слово TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИЯ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Слово TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИЯ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Сертификация широко применяемой технологии

Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium Pro, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.

Изображение для сравнения плавного игрового процесса – изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium Pro.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium Pro.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

К монитору подключен 4-контактный шнур наушников.
4-конт. выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука с помощью наушников DTS:X.

* Гарнитуры продаются отдельно.

Более умное управление и плавное переключение благодаря LG Switch

С приложением LG Switch легко настраивать монитор для игры и ежедневного использования. Легко управляйте настройками монитора: регулируйте качество изображения и яркость по своему вкусу, а затем мгновенно применяйте параметры с помощью горячей клавиши. Приложение также позволяет разделить экран на 11 частей и запустить платформу для видеозвонков в один клик – обеспечивая еще больше удобства.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Это видео приведено только в ознакомительных целях и может не соответствовать фактическим характеристикам модели 27GX700A.

* Для корректного использования LG Switch необходимо скачать программное обеспечение и руководство с сайта LG.com.

Компактный и элегантный

Оцените нашу гексагональную подсветку и практически безрамочный 4-сторонний чистый дизайн с полностью регулируемой подставкой, включая поворот, наклон, высоту и поворот в плоскости. Подставка L-образной формы без лишних элементов и регулировка угла поворота на широкий диапазон предназначены для минимизации использования рабочего стола и эффективного устранения мертвых зон.

На экране игрового монитора виднеется загадочный храм, окруженный мерцающими фонарями и плотной лесной растительностью. В комплекте: механическая клавиатура, мышь, колонки, игровой контроллер и компактный корпус ПК с RGB-подсветкой, все расположено на стильном столе в слабо освещенной комнате, украшенной постерами игр.

Swivel adjustable icon.

Шарнир

-30~30°

Tilt adjustable icon.

Наклон

-5~15°

Height adjustable icon.

Высота

110 м

Pivotable icon.

Поворот

По часовой стрелке

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Печать

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    9.0 кг

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    605.2 x 351.0 x 45.3 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    605.2 x 579.3 x 249.1 мм (вверх)
    605.2 x 469.3 x 249.1 мм (вниз)

  • Вес в Упаковке [кг]

    12.2 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4.8 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • Display Port

    да

  • HDMI

    да

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1.8м

  • Кабель питания

    да

  • USB A к B

    да

  • DVI-D (Цвет/Длина)

    Черный / 1.8м

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Тип Панели

    OLED

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2292 x 0.2292 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    280 Гц

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Время Отклика

    0.03 мс (GTG)

  • Диагональ [см]

    67.3 см

  • Диагональ [дюймы]

    26.5"

  • Покрытие

    антибликовое, Low-Reflection of the front polarizer

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Заводская Калибровка Цвета

    да

  • Прицел

    да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • FPS Счетчик

    да

  • HDR 10

    да

  • HDR Effect

    да

  • HW Калибровка

    да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    да

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Hexagon Lighting

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 500

  • VRR

    да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    27GX700A-B

  • Год

    2025

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Energy Star)

    23 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

ЗВУК

  • DTS HP:X

    да

Что говорят

Наш выбор для Вас

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Найти локально

Опробуйте это изделие рядом с вашим домом.