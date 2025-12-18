We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов, 4-го поколения OLED, 280Hz, QHD │ 27GX700A с технологией VESA DisplayHDR™ True Black 500
27GX700A-B
27GX700A-B
Основные характеристики
- 27-дюймовый дисплей OLED QHD (2560 x 1440)
- Стандарт VESA DisplayHDR™ True Black 500
- OLED с частотой обновления 280Hz
- Время отклика 0.03ms (GtG)
- VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync Premium Pro
- Дизайн с гексагональной подсветкой и экономящей пространство подставкой L-образной формы
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Представляем самый яркий* монитор LG 4-го поколения OLED
Представляем первый игровой монитор LG на базе OLED 4-го поколения с революционной технологией Primary RGB Tandem, обеспечивающей пиковую яркость до 1500 нит для максимально четкого и яркого игрового изображения. В динамичных или ярко освещенных игровых сценах повышенный средний уровень яркости (APL) и сниженная автоматическая регулировка яркости (ABL) помогают сохранять стабильную яркость без затемнения важных деталей изображения. С сертификацией UL Verified Perfect Black и VESA DisplayHDR™ True Black 500 этот OLED нового поколения обеспечивает контрастность и четкость, необходимые геймерам, чтобы реагировать быстрее, видеть больше и полностью погружаться в каждую сцену.
Игровой монитор высокого класса показывает эффектную фэнтезийную сцену: воин в плаще стоит перед заснеженной горной грядой. Монитор установлен на стильном столе в квартире на верхнем этаже, на фоне городской панорамы и заката. Вокруг монитора расположены колонки, клавиатура, наушники, часы и небольшие фигурки героев, демонстрируя стильную игровую окружающую обстановку.
* Среди всех моделей LG с WOLED до OLED 4-го поколения, модель 27GX700A обеспечивает наибольшую яркость.
Яркость OLED нового поколения
Благодаря OLED 4-го поколения с технологией Primary RGB Tandem модель 27GX700A обеспечивает более яркое изображение при меньшем энергопотреблении по сравнению с OLED 3-го поколения – с пиковой яркостью до 1500 нит Ее усовершенствованная 4-слойная RGB‑структура обеспечивает более глубокий контраст, четкие детали и потрясающую точность цветопередачи. Наслаждайтесь более четкими тенями, полным погружением и стабильной картинкой в каждом кадре – создано для серьезной игры.
Благодаря OLED 4-го поколения с технологией Primary RGB Tandem модель 27GX700A обеспечивает более яркое изображение при меньшем энергопотреблении по сравнению с OLED 3-го поколения – с пиковой яркостью до 1500 нит Ее усовершенствованная 4-слойная RGB‑структура обеспечивает более глубокий контраст, четкие детали и потрясающую точность цветопередачи. Наслаждайтесь более четкими тенями, полным погружением и стабильной картинкой в каждом кадре – создано для серьезной игры.
Сертифицированное UL безупречное качество изображения, стабильное при слабом и при ярком освещении
Более глубокая детализация с технологией VESA DisplayHDR™ True Black 500
Непревзойденная глубина и яркие краски с VESA DisplayHDR™ True Black 500, который гарантирует более насыщенный черный цвет даже в самых темных сценах. С уровнем контрастности 1,5M, цветовым охватом DCI-P3 98.5% (станд.) и точностью цветопередачи Delta E ≦2, гарантируется, что цвета отображаются с реалистичной детализацией, точно так, как это было задумано.
Воин в тяжелой броне стоит в темной каменистой пещере, держа в руках светящийся огненный меч. Перед воином огромный поток расплавленной лавы срывается с потолка пещеры, заливая сцену ярким, интенсивным оранжевым светом. Контраст между тьмой пещеры и ярким пламенем подчеркивает драматичный и кинематографичный визуальный стиль игры.
* 1.5m:1 – это коэффициент контрастности при уровне яркости изображения 25 % APL (средний уровень изображения), который выражается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.
Передовые технологии комфорта для глаз, подтвержденные пятью сертификатами UL
Матовая отделка anti-glare, продвинутые технологии LG WOLED для комфорта глаз сводят к минимуму отражение света и снижают утомляемость глаз, обеспечивая кристально четкое и стабильное изображение во время игры. Сертификации UL по ключевым областям – снижение пагубного воздействия синего света и предотвращение мерцания экрана: эти технологии гарантируют визуальный комфорт и обеспечивают оптимальный игровой опыт независимо от того, играете ли вы в ярко освещенном помещении или комнате со светодиодной подсветкой.
Футуристичная игровая настольная установка с большим монитором, на котором отображается научно-фантастический персонаж в вооружении. На столе расположены геймпад, колонки, механическая клавиатура и фигурки персонажей. Внизу изображения показаны многочисленные сертификаты UL и Eyesafe, подтверждающие отсутствие мерцания, бликов, сниженный уровень синего света и безопасность для глаз.
* Мониторы LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
* Номер сертификата: Дисплей без мерцания (OLED) – A196009, Безопасный для глаз без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), Аппаратное решение для снижения синего света Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741
* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
Защита OLED через меню On-Screen Display
Через меню On-Screen Display вы можете регулировать яркость OLED и активировать настройки защиты, чтобы предотвратить остаточные изображения или выгорание и дольше наслаждаться превосходным качеством изображения OLED. Геймеры также могут легко персонализировать настройки для игры.
Как использовать меню On-Screen Display
Наслаждайтесь доступом к своим любимым функциям в ходе игры или поиска! Давайте найдем джойстик в центре монитора. Нажмите кнопку джойстика, чтобы открыть главное меню игрового графического интерфейса.
* Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.
Молниеносная скорость
Наш монитор UltraGear™ OLED обеспечивает непревзойденную мощность и частоту обновления 280Hz, предлагая сверхгладкое изображение и четкий, без шлейфов игровой процесс, что дает вам конкурентное преимущество.
На игровом мониторе LG UltraGear изображен высокоскоростной болид Формулы-1, мчащийся вперед с эффектом динамического размытия движения. Число «280Hz» выделено на переднем плане, подчеркивая сверхбыструю частоту обновления монитора. Монитор показан под углом сбоку, что подчеркивает его производительность и дизайн, ориентированный на скорость.
Ошеломляющая скорость и погружение в игру
Сверхбыстрое время отклика 0.03ms (GtG), устраняющее шлейф от изображений и обеспечивающее мгновенную реакцию, позволяет вам по-новому ощутить игровой процесс
* Выберите «Ускоренный режим» для применения времени отклика 0.03ms. («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
Сертификация широко применяемой технологии
Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium Pro, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
Изображение для сравнения плавного игрового процесса – изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
* Гарнитуры продаются отдельно.
Более умное управление и плавное переключение благодаря LG Switch
С приложением LG Switch легко настраивать монитор для игры и ежедневного использования. Легко управляйте настройками монитора: регулируйте качество изображения и яркость по своему вкусу, а затем мгновенно применяйте параметры с помощью горячей клавиши. Приложение также позволяет разделить экран на 11 частей и запустить платформу для видеозвонков в один клик – обеспечивая еще больше удобства.
* Это видео приведено только в ознакомительных целях и может не соответствовать фактическим характеристикам модели 27GX700A.
* Для корректного использования LG Switch необходимо скачать программное обеспечение и руководство с сайта LG.com.
Компактный и элегантный
Оцените нашу гексагональную подсветку и практически безрамочный 4-сторонний чистый дизайн с полностью регулируемой подставкой, включая поворот, наклон, высоту и поворот в плоскости. Подставка L-образной формы без лишних элементов и регулировка угла поворота на широкий диапазон предназначены для минимизации использования рабочего стола и эффективного устранения мертвых зон.
На экране игрового монитора виднеется загадочный храм, окруженный мерцающими фонарями и плотной лесной растительностью. В комплекте: механическая клавиатура, мышь, колонки, игровой контроллер и компактный корпус ПК с RGB-подсветкой, все расположено на стильном столе в слабо освещенной комнате, украшенной постерами игр.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
9.0 кг
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
605.2 x 351.0 x 45.3 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
605.2 x 579.3 x 249.1 мм (вверх)
605.2 x 469.3 x 249.1 мм (вниз)
Вес в Упаковке [кг]
12.2 кг
Вес без Подставки [кг]
4.8 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
Display Port
да
HDMI
да
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1.8м
Кабель питания
да
USB A к B
да
DVI-D (Цвет/Длина)
Черный / 1.8м
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Тип Панели
OLED
Шаг Пикселя [мм]
0.2292 x 0.2292 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
280 Гц
Разрешение
2560 x 1440
Время Отклика
0.03 мс (GTG)
Диагональ [см]
67.3 см
Диагональ [дюймы]
26.5"
Покрытие
антибликовое, Low-Reflection of the front polarizer
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Заводская Калибровка Цвета
да
Прицел
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
Отсутствие Мерцания
да
FPS Счетчик
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
HW Калибровка
да
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Режим Чтения
да
Светодиодная RGB-подсветка
Hexagon Lighting
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 500
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
27GX700A-B
Год
2025
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (Energy Star)
23 Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
ЗВУК
DTS HP:X
да
