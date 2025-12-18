About Cookies on This Site

32-дюймовый изогнутый игровой монитор LG UltraGear™ с разрешением QHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс GtG

32-дюймовый изогнутый игровой монитор LG UltraGear™ с разрешением QHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс GtG

32G600A-B
Основные характеристики

  • 32-дюймовый дисплей QHD (2560x1440) OLED
  • Частота обновления 180 Гц/1 мс GtG
  • Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / Сертификация VESA AdaptiveSync
Логотип UltraGear™ OLED GX6 с изображением продукта UltraGear.

Логотип UltraGear™ OLED GX6 с изображением продукта UltraGear.

32-дюймовый QHD 180 Гц 1 мс MBR Изогнутый игровой монитор

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

16:9 QHD 2560x1440, 99% sRGB, 180 Гц, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, 99% sRGB, 180 Гц, 1000R

Дисплей написан заглавными буквами и имеет логотип LG UltraGear в правом верхнем углу.

Дисплей написан заглавными буквами и имеет логотип LG UltraGear в правом верхнем углу.

Ясность, которая позволяет вам сохранять контроль

Благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением QHD (2560x1440) монитор обеспечивает реалистичное изображение и стабильное качество картинки, придавая ей четкость и глубину. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает сбалансированный полноэкранный просмотр, который улучшает пространственное восприятие в играх, позволяя вам погрузиться в игровой процесс и легко отслеживать ключевые визуальные элементы.

Это изображение экрана Ultra Gear, на котором отображается игровой экран.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Вид сбоку на монитор с изображением игрового персонажа-лучника на экране.

Плавные изгибы, непрерывная игра

Оцените кривизну 1000R, которая соответствует полю зрения человека,
и воспроизведение ярких сцен с потрясающей частотой
обновления 180 Гц для более реалистичного и захватывающего опыта.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Почувствуйте реальность боя с помощью ярких цветов

Наш монитор поддерживает HDR10 и обеспечивает 99% покрытие sRGB, предлагая широкий цветовой спектр, который обеспечивает высокую точность цветопередачи для погружения в игровой процесс. Это позволяет геймерам испытать драматические сражения так, как их задумывали разработчики игр.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Слово «Speed» написано заглавными буквами, а в правом верхнем углу находится логотип LG UltraGear.

Слово «Speed» написано заглавными буквами, а в правом верхнем углу находится логотип LG UltraGear.

Сцена из гоночной игры с чрезвычайно быстрой реакцией и высокой частотой обновления 180 Гц.

Плавные движения в играх

Обеспечивает быструю частоту обновления 180 Гц для плавного и кристально четкого изображения, сводя к минимуму смазывание движения. Погрузитесь в более захватывающий игровой процесс с каждым кадром.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Время отклика 1 мс (GtG)

Потрясающая скорость,
погружение в игры

Сверхбыстрое время отклика 1 мс (GtG), уменьшающее обратное ореолирование и обеспечивающее быстрое время отклика, позволяет вам наслаждаться совершенно новой производительностью в играх.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.

*Выберите «Быстрый режим» для обеспечения «времени отклика 1 мс». (Настройка игр → Время отклика → Быстрый режим).

Технология написана заглавными буквами и имеет логотип LG UltraGear в правом верхнем углу.

Более четкий, плавный и быстрый

Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными и беспрепятственными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она значительно уменьшает разрывы и мерцание изображения на экране..

Персонаж рыцаря в красном плаще, держащий большой щит и меч. Левая часть экрана разделена на две части и размыта, а правая часть экрана отображается четко. В правом нижнем углу находится логотип AMD FreeSync.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Dynamic Action Sync

Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Black Stabilizer

Black Stabilizer помогает игрокам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться в вспышках взрывов.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Crosshair

Целевая точка зафиксирована в центре для повышения точности стрельбы.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Лаконичный, элегантный дизайн

Оцените шестиугольную подсветку и практически безрамочный дизайн с 3 сторонами в сочетании с полностью регулируемой основой для поворота, наклона и регулировки высоты. Л-образная подставка без лишних деталей создана для экономии места на столе и устранения мертвых зон, что делает вашу установку аккуратной и эффективной.

Поворотная регулируемая иконка.

Поворотный

±30º

Значок регулировки наклона.

Наклон

'-5~18º

Значок регулировки высоты.

Высота

110mm

Икона дизайна без границ.

Дизайн без границ

Изображение продуктов Ultra Gear на темно-синем фоне, где левый продукт показан сзади, а правый — спереди.

Изображение продуктов Ultra Gear на темно-синем фоне, где левый продукт показан сзади, а правый — спереди.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Экран - Разрешение

    2560 x 1440

  • Экран - Тип Панели

    VA

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300Кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180

  • Экран - Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Регулировка по высоте/Поворот

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    6.7кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    780 x 500 x 180

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    702.5 x 559.9 x 259.6 (Верхнее положение) / 702.5 x 459.9 x 259.6 (Нижнее положение)

  • Вес в Упаковке [кг]

    8.9кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4.4кг

АКСЕССУАРЫ

  • Display Port

    Да

  • HDMI

    Да(2ea)

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да(1ea)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да(2ea)

  • Выход Наушники

    3-полюсный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    250Кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    300Кд/м²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    2400:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    3000:1

  • Изгиб

    1000R

  • Тип Панели

    VA

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    180

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Время Отклика

    1ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    80

  • Диагональ [дюймы]

    31.5

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y25

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Регулировка по высоте/Поворот

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    21W

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    22W

  • Тип

    Внешний блок питания (адаптер)

