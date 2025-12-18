32-дюймовый изогнутый игровой монитор LG UltraGear™ с разрешением QHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс GtG

Оцените шестиугольную подсветку и практически безрамочный дизайн с 3 сторонами в сочетании с полностью регулируемой основой для поворота, наклона и регулировки высоты. Л-образная подставка без лишних деталей создана для экономии места на столе и устранения мертвых зон, что делает вашу установку аккуратной и эффективной.