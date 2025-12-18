We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32-дюймовый изогнутый игровой монитор LG UltraGear™ с разрешением QHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс GtG
32-дюймовый изогнутый игровой монитор LG UltraGear™ с разрешением QHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс GtG
Основные характеристики
- 32-дюймовый дисплей QHD (2560x1440) OLED
- Частота обновления 180 Гц/1 мс GtG
- Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium / Сертификация VESA AdaptiveSync
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Ясность, которая позволяет вам сохранять контроль
Благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением QHD (2560x1440) монитор обеспечивает реалистичное изображение и стабильное качество картинки, придавая ей четкость и глубину. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает сбалансированный полноэкранный просмотр, который улучшает пространственное восприятие в играх, позволяя вам погрузиться в игровой процесс и легко отслеживать ключевые визуальные элементы.
Это изображение экрана Ultra Gear, на котором отображается игровой экран.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Почувствуйте реальность боя с помощью ярких цветов
Наш монитор поддерживает HDR10 и обеспечивает 99% покрытие sRGB, предлагая широкий цветовой спектр, который обеспечивает высокую точность цветопередачи для погружения в игровой процесс. Это позволяет геймерам испытать драматические сражения так, как их задумывали разработчики игр.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Время отклика 1 мс (GtG)
Потрясающая скорость,
погружение в игры
Сверхбыстрое время отклика 1 мс (GtG), уменьшающее обратное ореолирование и обеспечивающее быстрое время отклика, позволяет вам наслаждаться совершенно новой производительностью в играх.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реального использования.
*Выберите «Быстрый режим» для обеспечения «времени отклика 1 мс». (Настройка игр → Время отклика → Быстрый режим).
Более четкий, плавный и быстрый
Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными и беспрепятственными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она значительно уменьшает разрывы и мерцание изображения на экране..
Персонаж рыцаря в красном плаще, держащий большой щит и меч. Левая часть экрана разделена на две части и размыта, а правая часть экрана отображается четко. В правом нижнем углу находится логотип AMD FreeSync.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Dynamic Action Sync
Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Black Stabilizer
Black Stabilizer помогает игрокам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться в вспышках взрывов.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Crosshair
Целевая точка зафиксирована в центре для повышения точности стрельбы.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Лаконичный, элегантный дизайн
Оцените шестиугольную подсветку и практически безрамочный дизайн с 3 сторонами в сочетании с полностью регулируемой основой для поворота, наклона и регулировки высоты. Л-образная подставка без лишних деталей создана для экономии места на столе и устранения мертвых зон, что делает вашу установку аккуратной и эффективной.
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
31.5
Экран - Разрешение
2560 x 1440
Экран - Тип Панели
VA
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300Кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180
Экран - Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон/Регулировка по высоте/Поворот
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
6.7кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
780 x 500 x 180
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
702.5 x 421.2 x 110.3
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
702.5 x 559.9 x 259.6 (Верхнее положение) / 702.5 x 459.9 x 259.6 (Нижнее положение)
Вес в Упаковке [кг]
8.9кг
Вес без Подставки [кг]
4.4кг
АКСЕССУАРЫ
Display Port
Да
HDMI
Да(2ea)
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
Да(1ea)
Версия DP
1.4
HDMI
Да(2ea)
Выход Наушники
3-полюсный (только звук)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
250Кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
300Кд/м²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Мин.)
2400:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
3000:1
Изгиб
1000R
Тип Панели
VA
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
180
Разрешение
2560 x 1440
Время Отклика
1ms (GtG at Faster)
Диагональ [см]
80
Диагональ [дюймы]
31.5
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
Да
AMD FreeSync™
AMD FreeSync
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
Заводская Калибровка Цвета
Да
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
Прицел
Да
Динамическая Синхронизация Действий
Да
Отсутствие Мерцания
Да
FPS Счетчик
Да
HDR 10
Да
HDR Effect
Да
Режим Чтения
Да
Умное Энергосбережение
Да
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
UltraGear
Год
Y25
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Регулировка по высоте/Поворот
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
Энергопотребление (Energy Star)
21W
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,3 Вт
Энергопотребление (Тип.)
22W
Тип
Внешний блок питания (адаптер)
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.