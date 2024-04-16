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34-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 800R, 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

Функции

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34-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 800R, 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

34GS95QE-B

34-дюймовый изогнутый игровой монитор UltraGear™ OLED | 800R, 240Hz, 0.03ms (GtG), DisplayHDR True Black 400

()
  • front view
  • -15 degree rotated front-side view
  • +15 degree rotated front-side view
  • +45 degree rotated front-side view
  • Side view with the light off
  • Side view with the light on
  • Rear view with lights off
  • Rear view with lights on
  • Rear perspective view lights off
  • Rear perspective view lights on
  • Zoomed-in rear view with lights off
  • Zoomed-in rear view with lights on
  • Side view of height adjustable stand with lights off
  • Side view of height adjustable stand with lights on
front view
-15 degree rotated front-side view
+15 degree rotated front-side view
+45 degree rotated front-side view
Side view with the light off
Side view with the light on
Rear view with lights off
Rear view with lights on
Rear perspective view lights off
Rear perspective view lights on
Zoomed-in rear view with lights off
Zoomed-in rear view with lights on
Side view of height adjustable stand with lights off
Side view of height adjustable stand with lights on

Основные характеристики

  • 34-дюймовый изогнутый OLED Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R
  • Яркость: 275-1300 нит
  • OLED с частотой обновления 240Hz
  • Время отклика 0.03ms (GtG)
  • DisplayHDR True Black 400 / уровень контрастности 1.5 млн:1
  • VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA ClearMR
Больше
Игровой монитор UltraGear™ OLED.

Максимум возможностей в игре

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Яркое мега погружение

Играйте с ярким игровым монитором OLED 800R с 34-дюймовым дисплеем.

*В иллюстративных целях на видео показан представительный продукт LG UltraGear™ OLED. Пожалуйста, посмотрите изображения галереи, сделанные с реальным продуктом.

*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью LG UltraGear™ 45GR95QE.

Дисплей

34-дюймовый изогнутый OLED WQHD

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Скорость

Частота обновления 240Hz

Время отклика 0.03ms (GtG)

QHD@240Hz от HDMI 2.1

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA ClearMR

Надежные истории от инфлюенсеров

Обзор Пита Мэтисона (Pete Matheson)

Идеальный 34-дюймовый игровой монитор OLED практически для кого угодно!

Обзор видеоблогера optimum

Постройте гоночный симулятор с тремя 34-дюймовыми игровыми мониторами LG UltraGear™ OLED.

*В видео в качестве примера показан репрезентативный продукт 34-дюймовый монитор LG UltraGear™. Просмотрите галереи изображений реального продукта.

Вид сверху на корпус с изогнутостью 800r.

Инстинктивный изгиб

Почувствуйте изгиб, пробуждающий игровые инстинкты, углубляясь в расстояние до экрана и естественное зрение человеческого глаза. 

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Когда вы сидите за рабочим столом, он становится центром внимания на экране, передавая оригинальную графику с неизменной яркостью и насыщенностью без каких-либо искажений. Будьте в центре изгиба 800R и исследуйте всю игровую вселенную.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Восприятие изображения может меняться в зависимости от расстояния до экрана и позы пользователя.

34-дюймовый 21:9 Ultra-WQHD

Насладитесь панорамным игровым пейзажем

34-дюймовый дисплей формата 21:9 Ultra-WQHD обеспечивает обзор на 34% шире, чем стандартный экран формата 16:9. Испытайте ошеломляющее погружение в новый игровой ландшафт.

Игровая сцена на панорамном игровом мониторе.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Более яркий OLED

Блеск
великолепной игры

OLED-дисплей монитора выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит, данный монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.

Яркая OLED-панель.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 45GR95QE.

*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).

Micro Lens Array+

Эволюция OLED

Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Взрыв красок

VESA DisplayHDR True Black 400 оживляет любую сцену, яркую или темную, реалистичными деталями благодаря уровню контрастности 1,5 млн и DCI-P3 98.5% (стандарт).

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*1,5 млн:1 — это уровень контрастности при 25% APL.

*Значение APL (средний уровень изображения) указывается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Изображение настройки ГИП «Режим геймера».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Изображение настройки ГИП «Режим геймера».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Изображение настройки ГИП «Режим геймера».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Изображение настройки ГИП «Яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.

*Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.

OLED-дисплей с частотой 240Hz

Движение с молниеносной скоростью

Новый монитор LG UltraGear™ обеспечивает сверхбыструю скорость обновления 240Hz, что позволяет быстро увидеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать, ловить противников и легко прицеливаться.

OLED-дисплей с частотой 240Hz и временем 0.03ms (GtG).

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Чрезвычайно быстрое время отклика
0.03ms (GtG)

Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению гостинга и четкому отображению объектов вы сможете наслаждаться игрой с более плавными движениями и сюрреалистической визуальной плавностью.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите процесс игры благодаря новой шестиугольной подсветке и конструкции с практически незаметной рамкой с 4 сторон. Его удобная L-образная подставка занимает минимум места на столе, сводя к минимуму неиспользуемое пространство.

Монитор с незаметной рамкой.

Шарнир

Монитор с регулировкой наклона.

Наклон

Монитор с регулировкой высоты.

Высота

Монитор с регулируемым поворотом.

Конструкция с незаметной рамкой

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Плавный игровой процесс

Изображение для сравнения плавного игрового процесса — изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

VESA certified AdaptiveSync

Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой. Наслаждайтесь более плавным изображением в играх без разрывов и воспроизведением видео без дрожания.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

Это протестированный и официально верифицированный NVIDIA монитор, совместимый с технологией G-SYNC®, которая обеспечивает лучшие впечатления от игры со значительным уменьшением зависаний изображения.

AMD FreeSync™ Premium Pro

Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавными движениями в динамичных играх с высоким разрешением. Она значительно уменьшает зависания изображения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Придайте четкость своей игре

Монитор получил сертификацию VESA ClearMR 13000, что позволяет видеть каждое движение так же четко, как и неподвижные изображения, с невероятно низким уровнем размытия движений в играх.

Видео плавного игрового процесса с логотипом VESA ClearMR.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Показывайте только свою игру

Технология антибликового покрытия и низкого уровня отражения обеспечивает более приятные впечатления от просмотра, уменьшая отвлечение от экрана даже в условиях недостаточного освещения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Комфортный и яркий

Играйте с удовольствием и не напрягайте глаза благодаря технологии Live Color Low Blue Light от LG.

*Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.

*Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) — A196009, без дискомфортных бликов — V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum — V745051.

*Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.

Геймеры наслаждаются игрой с частотой обновления 240, поддерживаемой DP 1.4 или HDMI 2.1.

DP 1.4 и HDMI 2.1

Расширение игровых возможностей с помощью OLED-дисплея

Этот монитор поддерживает частоту обновления до 240Hz через DP и HDMI, так что геймеры смогут в полной мере насладиться разрешением Ultra-WQHD и частотой 240Hz через порты DisplayPort или HDMI.

*Он поддерживает частоту обновления 240Hz. Для корректной работы требуется видеокарта, поддерживающая кабель DP 1.4 или HDMI 2.1 (оба кабеля входят в комплект).

*Видеокарта НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

PBP и PIP

Играйте в игры и делайте больше

Этот монитор поддерживает до 2 PBP и PIP, позволяя вам видеть контент, поступающий с 2 входов, на одном экране. Это означает, что вы можете одновременно запускать несколько игр или задач на одном мониторе.

Разделенный экран ноутбука и ПК.

К монитору подключен 4-контактный шнур наушников.

4-контактный выход для наушников

Подключение для эффекта погружения в звук

Легко подключите гарнитуру с 4-контактными выходами для наушников и наслаждайтесь игрой во время голосового общения. Ощутите иммерсивный звук благодаря DTS Headphone:X и 3D-аудио.

*Гарнитура НЕ входит в комплект. Ее необходимо приобрести отдельно.

Игровой ГИП

Награжденный игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

*Для загрузки последней версии программного обеспечения OnScreen Control посетите сайт LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Как защитить свой OLED

Вы можете предотвратить появление послесвечения или выгорание дисплея, включив функции «Перемещение экрана OLED», которая слегка перемещает экран через регулярные промежутки времени, «Экранная заставка» и «Очистка изображения».

*Эта функция управляется и настраивается при помощи 4-позиционной кнопки-джойстика на мониторе.

Dynamic Action Sync

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, затаившихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.

*Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

*Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.

Программное обеспечение LG Calibration Studio.
LG Calibration Studio

Высокая точность цветопередачи

Используя аппаратную калибровку LG Calibration Studio, вы сможете получить передовое качество цвета с широким цветовым спектром и насыщенностью.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

*Программное обеспечение и датчик калибровки НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.

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Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    34GS95QE-B.ARUZ

  • Год

    2024

ЭКРАН

  • Диагональ [см]

    86 см

  • Диагональ [дюймы]

    34"

  • Соотношение сторон

    21:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    1040 Кд/м² (@HDR 1.5% APL) / 640 Кд/м² (@HDR 10% APL)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    1300 Кд/м² (@HDR 1.5% APL) / 800 Кд/м² (@HDR 10% APL)

  • Цвета Бит

    10 бит

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    Более 1 млрд

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1200000:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500000:1

  • Изгиб

    800R

  • Тип Панели

    OLED

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.303 x 0.303 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240Hz

  • Разрешение

    3440 x 1440

  • Время Отклика

    0.03 мс (GTG)

  • Покрытие

    Антибликовое, 3Н

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    9.3 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    927 x 295 x 550 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    784.1 x 465.9 x 278.7 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    784.1 x 585.9 x 278.7 мм (Вверх) 784.1 x 465.9 x 278.7 мм (Вниз)

  • Вес в Упаковке [кг]

    14 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    5.9 кг

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    Да

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный/1.8 м

  • USB A к B

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да (1шт)

  • Версия DP

    1.4 (DSC)

  • HDMI

    Да (2шт)

  • Выход Наушники

    4-х полосный (Звук+Микрофон)

  • USB Downstream Порт

    Да (2шт/Версия3.0)

  • USB Upstream Порт

    Да (1шт/Версия3.0)

ФУНКЦИИ

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • HW Калибровка

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Hexagon Lighting

  • Умное Энергосбережение

    Да

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • VRR

    Да

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот

  • Безрамочный Дизайн

    Да

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ЗВУК

  • DTS HP:X

    Да

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3 Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    31 Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    49.5 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    48 Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

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