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28" HD телевизор
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
28
-
Тип матрицы
-
WVA
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16.7 млн, 8 бит (6 бит + FRC)
-
Цветовой охват
-
68%
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.44475 × 0.44925
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1366 × 768
-
Яркость (кд/м2)
-
200 (стандарт), 140 (мин.)
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
5000000:1
-
Время отклика (мс)
-
8
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178
-
Антибликовое покрытие матрицы
-
—/матовое
-
Порт HDMI
-
● (HDMI × 2) v1.4
-
Порт USB
-
● (USB 2.0 × 2)
-
Порт для CI карт
-
●
-
Выход для наушников
-
●
-
Цифровой тюнер
-
● (DVB-T2/C/S2)
-
Аналоговый тюнер
-
PAL/SECAM
-
Wi-Fi
-
●
-
Ethernet
-
●
-
Расположение портов
-
Сзади
-
Тип блока питания
-
Внешний адаптер
-
Напряжение (В)
-
100~240
-
Энергопотребление/выключен (макс, Вт)
-
<0.4
-
Энергопотребление/работа, (обыч./EPA, Вт)
-
32/—
-
Тип клавиш
-
Джойстик (четырехпозиционный)
-
Количество клавиш (с вкл.)
-
1
-
Цвет индикатора (рабочий режим)
-
выключен
-
Цвет индикатора (режим ожидания)
-
Красный
-
Расположение клавиш
-
снизу посередине
-
Русский язык
-
●
-
Дистанционный пульт управления
-
●
-
Быстрый запуск Plug&Play
-
DDC2B
-
EPG
-
●
-
Телетекст
-
●
-
Озвучивание меню
-
●
-
Отсутствие мерцания Flicker safe
-
—
-
Стабилизатор черного цвета
-
—
-
Функция Motion Eye Care
-
●
-
Режим изображения
-
Яркий/Стандартный/Эко/Кино/Спорт/Игра/Эксперт 1/Эксперт 2
-
Энергосбережение
-
●
-
Защита медиаконтента HDCP
-
●
-
Часы (авто/вручную)
-
●
-
Процессор Triple XD
-
●
-
ПК форматы (разъем HDMI с поддержкой ARC)
-
16:9 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMIOriginal - DTV, ATV, AV1/2, HDMIFull Wide - DTV, ATV, AV1/2Just Scan – DTV, Component, HDMI (720p↑)4:3 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMIVertical Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMIAll-Direction Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI
-
Видео форматы (разъем HDMI с поддержкой ARC)
-
16:9 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMIOriginal - DTV, ATV, AV1/2, HDMIFull Wide - DTV, ATV, AV1/2Just Scan – DTV, Component, HDMI (720p↑)4:3 - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMIVertical Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMIAll-Direction Zoom - DTV, ATV, AV1/2, Component, HDMI
-
Передняя панель
-
Серый
-
Подставка
-
Белый
-
Основание
-
Белый
-
Отделяемая подставка
-
●
-
ErP
-
●
-
Радиоэлектронный стандарт FCCB, CE
-
●
-
Тип динамиков
-
Скрытые динамики
-
Мощность динамиков (Вт)
-
2 × 5 Вт
-
Объёмный звук
-
Virtual Surround
-
Авторегулятор громкости
-
●
-
Эквалайзер
-
●
-
Адаптер питания
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
Пульт дистанционного управления
-
●
-
Гарантия
-
24 месяца
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28TL510V-WZ
28" HD телевизор